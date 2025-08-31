Las intensas lluvias que precipitan en Mendoza desde ayer sábado y que observaron fenómenos como caída de granizo en el Este provincial y temporal de nieve en alta montaña tendrá su final en las próximas horas cuando comience a ceder la energía del frente frío que ingresó desde la Cordillera de los Andes.

Las lluvias intensas que precipitan en Mendoza dese ayer sábado, cuando inició su paso la Tormenta de Santa Rosa en gran parte de Argentina, tenderán a ceder en las próximas horas en la provincia cuyana.

Así lo adelantaron desde el Servicio Meteorológico Nacional, SMN, con asiento en Mendoza, desde donde informaron que las lluvias comenzarán a ceder en el territorio provincial cerca de las 19.00 de hoy domingo -30 de agosto- con un corte aproximadamente a las 21.00.

Reporte Meteorológico en Mendoza: el fin de la Tormenta de Santa Rosa

Domingo 31/08:

Viento: Circulación de viento sur mantenido, afectando toda la provincia. Velocidades entre 30-35 km/h hacia el Este. Disminución a partir de las 14:00, con probable corte cerca de las 17:00.

Nubosidad: Lluvias generalizadas de intensidad moderada a débil en toda la provincia durante la mañana y primeras horas de la tarde. Mejora progresiva desde las 19:00. En Gran Mendoza, cese de precipitaciones aproximadamente a las 22:00. Despejado parcialmente después de medianoche.

Alta Montaña: Mal tiempo durante la jornada. Mejora a partir de la 01:00-02:00 del Lunes.

Temperatura promedio en el llano:

Máxima: 7°C (promedio provincial).

Mínima (Malargüe y Valle de Uco): 1°C.

Mínima (zona Sur y Norte-Este): 3°C.

Lunes 01/09:

Viento: Calmo durante la mañana. Brisa leve de norte a sur entre las 11:00 y 21:00 en toda la provincia.

Nubosidad: Despejado en zona Norte-Este. Seminublado en Gran Mendoza, Valle de Uco y zona Sur. Desde las 13:00-14:00, nubosidad en Malargüe y Sur de San Rafael, sin precipitaciones.

Alta Montaña: Seminublado en general, sin precipitaciones.

Temperatura promedio en el llano:

Máxima: 15°C.

Mínima (zona Sur y Norte-Este): 2°C.

No se descarta la formación de heladas parciales.

Martes 02/09:

Viento: En La Paz, viento norte a sur entre 11:00 hs. y 16:00 hs., intensidad leve.

Viento Zonda afectando cordillera Sur, Valle de Uco y Valle de Uspallata desde las 11:00 hs.

En Malargüe y Sur del Valle de Uco, viento Zonda desde las 14:00 hs. hasta las 20:00 hs. aproximadamente, con velocidades de 30 km/h. Probable afectación en Oeste de San Rafael.

Nubosidad: Cielo totalmente despejado durante toda la jornada.

Alta Montaña: Seminublado durante todo el día.

Temperatura promedio en el llano:

Máxima: 18°C.

Mínima (zona Sur y Norte-Este): 3°C.

Posibles heladas parciales en Malargüe y zonas bajas del Valle de Uco.

Se mantiene monitoreo de la situación meteorológica por parte de Dirección Provincial de Defensa Civil.