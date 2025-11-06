Noticias Mendoza

Mendoza
Tormentas con granizo afectaron el Este de Mendoza: intensas lluvias y daños

El fenómeno anticipado por los pronósticos se cumplió este jueves 6 de noviembre. Se registraron fuertes precipitaciones y caída de granizo en zonas del Noreste, Valle de Uco y Sur provincial, con el Este como la región más afectada.

El fenómeno meteorológico anticipado por los pronósticos de los servicios del estado del tiempo en Mendoza se cumplió este jueves 6 de noviembre, cuando se registraron fuertes precipitaciones y caída de granizo en distintos puntos de la provincia. Las tormentas afectaron principalmente a la zona Este, aunque también se reportaron daños y abundantes lluvias en sectores del Valle de Uco y el Sur mendocino.

Distritos más afectados

En el Noreste, se registraron lluvias intensas y granizo en Tres Porteñas y el norte de Fray Luis Beltrán, además de Alto Verde, El Romblón, 12 de Octubre y Colonia Lambaré. También hubo caída de granizo en El Plumero, El Carmen y Gustavo André, en el departamento de Lavalle.

En el Valle de Uco, las precipitaciones se concentraron en el centro de Tupungato y Villa Bastías, mientras que en la zona Sur se reportaron lluvias y granizo en Las Paredes y Cuadro Nacional, en San Rafael.

Lluvias acumuladas

Los mayores registros se dieron en el Este provincial:

  • Alto Verde, El Romblón, 12 de Octubre y Colonia Lambaré: entre 35 y 40 mm, con 20 a 25 mm en zonas aledañas.
  • Fray Luis Beltrán, Los Álamos, Tres Porteñas y Colonia Montecaseros: 35 mm.
  • El Plumero, El Carmen, Costa de Araujo y Gustavo André: 25 mm.
  • San José, Centro de Tupungato, Villa Bastías y La Arboleda: 35 mm.
  • Las Paredes y Cuadro Nacional (San Rafael): 25 mm.
  • Campo al este de Lavalle y norte de Santa Rosa: 30 mm.
  • Ñacuñán: 35 mm.

Consecuencias y daños reportados

Según el informe de Defensa Civil actualizado a las 20:30 horas, se registraron 22 novedades en total:

  • Tupungato: 12 filtraciones de techo, corte de la Ruta 86 en la zona de Los Cerrillos y suspensión de clases en los turnos vespertino y nocturno por calles anegadas.
  • San Rafael: caída de árboles y ramas (1), filtraciones de techo (5) y una vivienda anegada.
  • San Martín: dos filtraciones de techo reportadas.

Balance general

Las tormentas dejaron abundante agua en cortos períodos y afectaron principalmente al Noreste mendocino, donde se produjeron los mayores acumulados y la caída más significativa de granizo. Los organismos provinciales mantienen el monitoreo ante posibles nuevas precipitaciones durante las próximas horas.

