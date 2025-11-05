Noticias Mendoza

Tormentas fuertes, granizo y viento Zonda: el jueves será el día más complicado en Mendoza

El pronóstico anticipa un jueves con condiciones meteorológicas adversas en gran parte de la provincia: se esperan tormentas intensas, ráfagas de viento sur y posible caída de granizo. Defensa Civil mantiene el monitoreo permanente.

Día más complicadoJueves 6 de noviembre
Fenómenos destacadosTormentas fuertes, granizo, viento sur intenso y Zonda leve en cordillera.
Zonas más afectadasValle de Uco, zona Este y Gran Mendoza.
Acumulados estimados de lluviaEntre 25 y 30 mm.
Rachas de vientoHasta 45 km/h en el Gran Mendoza y zona Norte-Este.
RecomendaciónEvitar actividades al aire libre durante la tarde-noche.

Pronóstico extendido para Mendoza

Miércoles 5 de noviembre: inestabilidad y primeras lluvias

La jornada comienza con cielo mayormente nublado y circulación leve de viento desde el este.
Entre las 14:00 y las 15:00, se iniciará la convección en Malargüe, con lluvias que luego se extenderán hacia San Rafael, el Valle de Uco y posiblemente el Gran Mendoza durante la noche.
No se descarta caída de granizo pequeño. Las tormentas continuarán durante la madrugada del jueves, principalmente en el sur provincial.

Temperaturas promedio: mínima de 7 °C a 13 °C, máxima cercana a 22 °C.

Jueves 6 de noviembre: tormentas fuertes y viento sur

Será el día más complicado de la semana.
Por la mañana podrían registrarse lluvias débiles en el sur mendocino, pero hacia el mediodía aumentará la nubosidad sobre el Valle de Uco, extendiéndose al Gran Mendoza durante la tarde.

A partir de las 18:00 hs, se prevén tormentas intensas con posible caída de granizo, sobre todo en Valle de Uco y zona Este.
Las lluvias podrían dejar acumulados de hasta 30 mm, y se esperan ráfagas de viento sur de hasta 45 km/h entre las 21:00 y las 2:00 del viernes.

En la cordillera, desde las 15:00 hs. se prevén precipitaciones débiles a moderadas, sin fenómenos severos.

Temperaturas promedio: mínima de 8 °C a 13 °C, máxima de 23 °C.

Viernes 7 de noviembre: mejora progresiva

El viernes se mantendrá la circulación de viento leve del sur, con lluvias durante la madrugada en el Gran Mendoza y zona Este, mejorando hacia media mañana.
Durante el resto del día se espera nubosidad variable, con cielo parcialmente despejado en Valle de Uco y la Alta Montaña.

Temperaturas promedio: mínima de 5 °C a 10 °C, máxima cercana a 22 °C.

Monitoreo y recomendaciones

La Dirección Provincial de Defensa Civil mantiene vigilancia sobre las condiciones meteorológicas, especialmente por las tormentas intensas previstas para el jueves por la tarde-noche.
Se recomienda evitar circular por zonas rurales o de arroyos, y resguardar vehículos ante la posible caída de granizo.

