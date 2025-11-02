Noticias Mendoza

API key not valid, or not yet activated. If you recently signed up for an account or created this key, please allow up to 30 minutes for key to activate.

Secciones

Mendoza
Tres Porteñas

Tragedia en San Martín: un ciclista murió tras ser embestido por una ambulancia

El accidente ocurrió el sábado por la noche en una zona rural de escasa iluminación. El conductor del vehículo sanitario trasladaba de urgencia a una menor cuando se produjo el impacto. La víctima tenía 61 años.

Un ciclista de 61 años perdió la vida la noche del sábado en Tres Porteñas, San Martín, tras ser embestido por una ambulancia que trasladaba de urgencia a una menor con problemas respiratorios. El accidente ocurrió en una zona rural con escasa iluminación, dificultando la visibilidad del conductor del vehículo sanitario.

El hecho conmocionó a la comunidad y dejó en evidencia los riesgos de circulación en sectores rurales durante traslados de emergencia.

Un accidente fatal en plena urgencia médica

Un trágico siniestro vial enlutó la noche del sábado en la localidad de Tres Porteñas, departamento de San Martín, cuando un hombre de 61 años murió tras ser embestido por una ambulancia que circulaba en un traslado de emergencia.

El hecho ocurrió cerca de las 22.05 sobre calle Divisadero, a un kilómetro al oeste de Carril Costacanal Montecaseros, en una zona con muy poca iluminación, lo que habría dificultado la visibilidad del conductor del vehículo sanitario.

El traslado y el impacto

Según informó el Ministerio de Seguridad, la ambulancia —conducida por un hombre de 40 años identificado con las iniciales E. S.— trasladaba a una paciente menor de edad con una afección respiratoria, acompañada por su madre.

En su declaración, el conductor relató que, mientras avanzaba por la zona rural, escuchó un fuerte golpe en el costado derecho del vehículo. Al detener la marcha y regresar, constató que un ciclista se encontraba tendido en la calzada junto a su bicicleta.

La víctima murió en el lugar

A pesar de que en la ambulancia viajaba personal médico, el profesional del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) que intervino en el lugar no pudo hacer más que confirmar el deceso del ciclista.

El test de alcoholemia practicado al conductor arrojó resultado negativo, descartando la influencia del alcohol en el hecho.

Investigación judicial en curso

La Oficina Fiscal de San Martín quedó a cargo de la investigación para determinar las causas y responsabilidades en el siniestro. Las pericias buscan establecer si la falta de visibilidad y las condiciones del camino fueron factores determinantes en el trágico desenlace.

Seguimiento del caso

Las autoridades judiciales y viales continúan con las diligencias en el lugar y no se descarta que en las próximas horas se incorporen más testimonios y peritajes al expediente.

También puedes leer

Congreso de la Nación

Senado: quiénes se quedan y quiénes se van tras las elecciones del 26 de octubre

Tres Porteñas

Tragedia en San Martín: un ciclista murió tras ser embestido por una ambulancia

Estado del tiempo

Pronóstico extendido en Mendoza: días calurosos, viento Zonda y posible granizo

Torneo Clausura 2025

Independiente Rivadavia cayó 3 a 1 ante Aldosivi en Mar Del Plata y se complica el Tomba

Proyecto de ley

Polémica en Mendoza: diputado libertario busca limitar prisión preventiva en casos de violencia de género

Salud pública

Grupo Olmos gestionará el hospital de Luján con un sistema mixto y multimillonaria inversión

Te puede interesar

Investigación en curso

Vacuna rusa contra el cáncer EnteroMix: qué es real y qué no sobre su efectividad

Congreso de la Nación

Senado: quiénes se quedan y quiénes se van tras las elecciones del 26 de octubre

Tres Porteñas

Tragedia en San Martín: un ciclista murió tras ser embestido por una ambulancia

Estado del tiempo

Pronóstico extendido en Mendoza: días calurosos, viento Zonda y posible granizo

Torneo Clausura 2025

Independiente Rivadavia cayó 3 a 1 ante Aldosivi en Mar Del Plata y se complica el Tomba

Proyecto de ley

Polémica en Mendoza: diputado libertario busca limitar prisión preventiva en casos de violencia de género

Salud pública

Grupo Olmos gestionará el hospital de Luján con un sistema mixto y multimillonaria inversión

El aullido del Lobo

Gimnasia y Esgrima celebró su ascenso a la Primera División con una noche histórica

Arzobispo de Mendoza

Colombo regresó del Vaticano y advirtió sobre consensos en Argentina y ayuda internacional

Rivadavia

Incendio en El Carrizal destruyó 21 cabañas del camping Shangri-La y dejó pérdidas totales

Estado del tiempo

Fin de semana con sol y temperaturas agradables en Mendoza, pero podrían volver las tormentas

Chapanay

Asesinato en San Martín: un joven fue acribillado a balazos tras una violenta discusión

Guaymallén

Violenta pelea: un conflicto vecinal terminó con una policía herida y el robo de su arma

Contingencias climáticas

El granizo sorprendió a varias localidades y afectó zonas productivas de San Rafael

Máximo Tribunal

El voto clave: juez radical enfrentado a Cornejo decidirá quién preside la Suprema Corte

Elecciones 2025

Cristina Kirchner apuntó a Kicillof por la derrota electoral: “El desdoblamiento fue un error”

Cartel de los Soles

Aseguran que Estados Unidos atacará objetivos militares en Venezuela

Servicio interrumpido

Mega corte de agua en Gran Mendoza este sábado: zonas, horarios y cuándo se restablece

Rivadavia

Incendio en El Carrizal: el fuego arrasó con más de veinte cabañas en el camping Shangri-La

Estado del tiempo

Alerta en Mendoza: llega el Zonda, tormentas y cambio de tiempo durante el fin de semana largo