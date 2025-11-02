El accidente ocurrió el sábado por la noche en una zona rural de escasa iluminación. El conductor del vehículo sanitario trasladaba de urgencia a una menor cuando se produjo el impacto. La víctima tenía 61 años.

Un ciclista de 61 años perdió la vida la noche del sábado en Tres Porteñas, San Martín, tras ser embestido por una ambulancia que trasladaba de urgencia a una menor con problemas respiratorios. El accidente ocurrió en una zona rural con escasa iluminación, dificultando la visibilidad del conductor del vehículo sanitario.

El hecho conmocionó a la comunidad y dejó en evidencia los riesgos de circulación en sectores rurales durante traslados de emergencia.

Un accidente fatal en plena urgencia médica

Un trágico siniestro vial enlutó la noche del sábado en la localidad de Tres Porteñas, departamento de San Martín, cuando un hombre de 61 años murió tras ser embestido por una ambulancia que circulaba en un traslado de emergencia.

El hecho ocurrió cerca de las 22.05 sobre calle Divisadero, a un kilómetro al oeste de Carril Costacanal Montecaseros, en una zona con muy poca iluminación, lo que habría dificultado la visibilidad del conductor del vehículo sanitario.

El traslado y el impacto

Según informó el Ministerio de Seguridad, la ambulancia —conducida por un hombre de 40 años identificado con las iniciales E. S.— trasladaba a una paciente menor de edad con una afección respiratoria, acompañada por su madre.

En su declaración, el conductor relató que, mientras avanzaba por la zona rural, escuchó un fuerte golpe en el costado derecho del vehículo. Al detener la marcha y regresar, constató que un ciclista se encontraba tendido en la calzada junto a su bicicleta.

La víctima murió en el lugar

A pesar de que en la ambulancia viajaba personal médico, el profesional del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) que intervino en el lugar no pudo hacer más que confirmar el deceso del ciclista.

El test de alcoholemia practicado al conductor arrojó resultado negativo, descartando la influencia del alcohol en el hecho.

Investigación judicial en curso

La Oficina Fiscal de San Martín quedó a cargo de la investigación para determinar las causas y responsabilidades en el siniestro. Las pericias buscan establecer si la falta de visibilidad y las condiciones del camino fueron factores determinantes en el trágico desenlace.

Seguimiento del caso

Las autoridades judiciales y viales continúan con las diligencias en el lugar y no se descarta que en las próximas horas se incorporen más testimonios y peritajes al expediente.