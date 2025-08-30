Filtraron un breve clip de la hermana del Presidente, Karina Milei, pidiendo “unidad” en la interna libertaria. Advierten que sería “la puntita” de más material por venir.

En medio de los escándalos de corrupción que sacuden al Gobierno, este viernes se filtró un audio atribuido a la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, en el que se la escucha pedir unidad en la interna de La Libertad Avanza. La verdadera gravedad del hecho no reside en el contenido del breve clip, sino en que confirma que la funcionaria fue grabada en un ámbito privado y en la advertencia de que existiría más material comprometedor.

Según supo Noticias Argentinas, la filtración, dada a conocer por la señal Carnaval Stream, corresponde a un audio de 8 segundos en el que la hermana del Presidente, apodada “El Jefe”, expresa su preocupación por las disputas internas del oficialismo. En el mensaje se la oye decir: “No podemos entrar en la pelea, en la pelea entre nosotros. Nosotros tenemos que estar unidos, imaginate”.

La transcripción revelada por la misma fuente incluye otro fragmento del presunto diálogo: “Entonces, ni siquiera, en verdad acá no estoy sola 24 horas, porque yo estoy entre las 8 de la mañana y las 11 de la noche de las 6 de la noche”.

Quienes difundieron el material lo presentaron como “la ‘puntita’ de lo que se viene”, sugiriendo que se trata solo de un adelanto y que podrían aparecer nuevas grabaciones en los próximos días. El mecanismo es similar al utilizado en el caso del exfuncionario Diego Spagnuolo, cuyos audios sobre presuntas coimas se fueron revelando de forma incremental.

Esta nueva filtración ocurre mientras Karina Milei, junto al armador Eduardo “Lule” Menem, es señalada como una de las principales beneficiarias de una supuesta red de corrupción que involucra a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y contratos millonarios con empresas como la droguería Suizo Argentina.