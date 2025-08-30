Noticias Mendoza

API key not valid, or not yet activated. If you recently signed up for an account or created this key, please allow up to 30 minutes for key to activate.

Secciones

Argentina
Caso Spagnuolo

Transcripción: qué dicen los audios de Karina Milei en Casa Rosada

Filtraron un breve clip de la hermana del Presidente, Karina Milei, pidiendo “unidad” en la interna libertaria. Advierten que sería “la puntita” de más material por venir.

En medio de los escándalos de corrupción que sacuden al Gobierno, este viernes se filtró un audio atribuido a la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, en el que se la escucha pedir unidad en la interna de La Libertad Avanza. La verdadera gravedad del hecho no reside en el contenido del breve clip, sino en que confirma que la funcionaria fue grabada en un ámbito privado y en la advertencia de que existiría más material comprometedor.

Según supo Noticias Argentinas, la filtración, dada a conocer por la señal Carnaval Stream, corresponde a un audio de 8 segundos en el que la hermana del Presidente, apodada “El Jefe”, expresa su preocupación por las disputas internas del oficialismo. En el mensaje se la oye decir: “No podemos entrar en la pelea, en la pelea entre nosotros. Nosotros tenemos que estar unidos, imaginate”.

La transcripción revelada por la misma fuente incluye otro fragmento del presunto diálogo: “Entonces, ni siquiera, en verdad acá no estoy sola 24 horas, porque yo estoy entre las 8 de la mañana y las 11 de la noche de las 6 de la noche”.

Quienes difundieron el material lo presentaron como “la ‘puntita’ de lo que se viene”, sugiriendo que se trata solo de un adelanto y que podrían aparecer nuevas grabaciones en los próximos días. El mecanismo es similar al utilizado en el caso del exfuncionario Diego Spagnuolo, cuyos audios sobre presuntas coimas se fueron revelando de forma incremental.

Esta nueva filtración ocurre mientras Karina Milei, junto al armador Eduardo “Lule” Menem, es señalada como una de las principales beneficiarias de una supuesta red de corrupción que involucra a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y contratos millonarios con empresas como la droguería Suizo Argentina.

También puedes leer

Caso Spagnuolo

Transcripción: qué dicen los audios de Karina Milei en Casa Rosada

Secundarios y universitarios

Novedosas propuestas de jóvenes plantean restaurar el piedemonte en Mendoza

Corredor Bioceánico

Cerraron el Túnel Internacional Cristo Redentor por un nuevo temporal

Ciudad de Mendoza

Ulpiano Suárez quiere debates obligatorios para los candidatos 2025

Ya en el Al Kholood

Cozzani: el arquero mendocino que debutó en el fútbol de Arabia

El Santo de Internet

Mendoza estará presente en la canonización de Carlo Acutis

Te puede interesar

Junín

Condenaron a un hombre por abuso sexual y violencia de género

Caso Spagnuolo

Transcripción: qué dicen los audios de Karina Milei en Casa Rosada

Secundarios y universitarios

Novedosas propuestas de jóvenes plantean restaurar el piedemonte en Mendoza

Corredor Bioceánico

Cerraron el Túnel Internacional Cristo Redentor por un nuevo temporal

Ciudad de Mendoza

Ulpiano Suárez quiere debates obligatorios para los candidatos 2025

Ya en el Al Kholood

Cozzani: el arquero mendocino que debutó en el fútbol de Arabia

El Santo de Internet

Mendoza estará presente en la canonización de Carlo Acutis

Tormenta de Santa Rosa

Anuncian intensas lluvias, nieve y hasta granizo en Mendoza

TV Pública

El Gobierno aseguró que trabajan para garantizar la cobertura del Mundial 2026

primera nacional - zona b

Gimnasia fue de mayor a menor en su visita al Deportivo Morón

Elecciones 2025

Mendoza hará una importante inversión en centros de salud

Inseguridad vial

Ocho pasajeros heridos en Godoy Cruz por el choque de un colectivo

Guaymallén

Investigan un posible caso de abuso en un jardín de niños en Dorrego

Elecciones 2025

Carolina Jacky denunció “una matriz de corrupción” en Mendoza

Patinaje artístico

Patinadora de Palmira representará a Mendoza en el Torneo Argentino

Inseguridad vial

Un colectivo atropelló a un adolescente en bicicleta en Luján de Cuyo

Femicidio en San Rafael

Los investigadores revelaron la causa de muerte de Rocío Collado

Violencia de género

Femicidio de Rocío Collado: suspendieron las clases donde enseñaba

Godoy Cruz: gestión municipal

Costarelli: “Todo el tiempo la gente nos requiere más como Estado”

Mantenimiento en Potrerillos

Anticipan un amplio corte de agua potable en el Gran Mendoza