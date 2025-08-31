El sudeste de Córdoba y sur de Santa Fe son las zonas más afectadas por las lluvias de hoy domingo. Anunciaron que el frío llegará a la zona central de Argentina con heladas.

Un profundo sistema de bajas presiones está provocando intensas lluvias y tormentas en la región central de Argentina, con acumulados que ya superan los 100 mm en el sudeste de Córdoba y el sur de la provincia de Santa Fe. Según informó el meteorólogo de Meteored, Christian Garavaglia, para estas zonas rige un alerta de nivel naranja durante la mañana de este domingo.

El proceso de ciclogénesis, que se desarrolló durante el fin de semana, también dejó importantes precipitaciones en Cuyo durante el sábado, con marcas de más de 50 mm en San Rafael y 70 mm en Malargüe.

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene activo un alerta naranja por tormentas fuertes para el este de Córdoba, centro y sur de Santa Fe, y oeste de Entre Ríos, mientras que otro alerta del mismo nivel por lluvias intensas abarca la provincia de San Luis y el este de San Juan.

El sistema se desplaza lentamente hacia el este, por lo que se espera que el pico de mayor intensidad de lluvias y tormentas en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) ocurra entre la madrugada y la mañana del lunes 1 de septiembre. Garavaglia señaló que agosto finaliza con grandes excesos de lluvia y anegamientos en zonas rurales, una situación que podría agravarse con las precipitaciones actuales.

De cara a la nueva semana, el meteorólogo anticipó un cambio en las condiciones. A partir del martes, una masa de aire frío ingresará por la Patagonia, con nevadas en la cordillera, y llegará a la franja central del país durante el miércoles 3 de septiembre, provocando un fuerte descenso térmico.

Este enfriamiento se acentuará en la segunda mitad de la semana, con el probable retorno de heladas matinales a la región Pampeana para los amaneceres del jueves 4 y el viernes 5, concluyó Garavaglia.