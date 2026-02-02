Ulpiano Suarez y el Aconcagua como imán global: referentes del montañismo eligen Mendoza

Figuras internacionales del montañismo de alta exigencia eligieron Mendoza como base para expediciones al Aconcagua y destacaron la calidad de los servicios turísticos, el profesionalismo de los guías y el posicionamiento global de la provincia.

Mendoza consolida su lugar en el mapa mundial del montañismo, con el Aconcagua como eje y una estructura turística en crecimiento sostenido junto a la figura del intendente Ulpiano Suarez. La provincia vuelve a ser elegida por referentes internacionales de la disciplina, en una agenda que incluyó un encuentro del intendente de la Ciudad de Mendoza, con figuras de reconocimiento global.

¿Quiénes son los montañistas internacionales que eligieron Mendoza?

Ulpiano Suarez recibió a Tashi Lakpa Sherpa, referente del montañismo a nivel mundial y fundador de la empresa 14 Peaks Expedition, quien desde hace varios años utiliza Mendoza como base operativa para expediciones al cerro Aconcagua, convocando a montañistas de distintos países.

Durante la visita también participaron Nima Rimji Sherpa, el montañista más joven en completar las 14 cumbres de más de 8.000 metros del planeta, y Shahad Al-Sabah, la primera mujer kuwaití en alcanzar la cumbre del Aconcagua. Ambos destacaron la experiencia vivida en la provincia y el nivel de organización de las expediciones.

¿Por qué el Aconcagua posiciona a Mendoza a nivel internacional?

El Aconcagua, la montaña más alta de América, se ha transformado en un verdadero imán para el montañismo de alta exigencia. Su proyección internacional, sumada a la infraestructura turística, la logística y el profesionalismo de los equipos locales, posiciona a Mendoza como un destino de referencia para expediciones de elite.

El trabajo articulado entre el sector público y los actores privados del turismo de montaña ha permitido sostener una oferta competitiva, capaz de atraer a montañistas profesionales y aficionados de todo el mundo.

¿Qué impacto tiene el montañismo en el turismo y la economía local?

El montañismo representa un eje estratégico para el turismo mendocino, ya que impulsa la llegada de visitantes internacionales y genera un impacto positivo en sectores clave como la hotelería, la gastronomía y el comercio en general.

Para la Ciudad de Mendoza, en su rol de anfitriona, este tipo de agendas internacionales contribuye a potenciar la actividad turística y a reforzar la imagen de la provincia como destino global de turismo de montaña.

¿Qué valoraron los visitantes de su experiencia en Mendoza?

Los montañistas internacionales remarcaron la calidad de los servicios turísticos, la hospitalidad local y el profesionalismo de los guías y trabajadores del Parque Aconcagua. En ese marco, realizaron una mención especial al guía Matías Yoel Fabrizio, de la Escuela de Guías, destacando su empatía y excelencia profesional durante las expediciones.

Aconcagua: el coloso de América

El Aconcagua es una montaña en el departamento Las Heras, en la provincia de Mendoza, en el oeste de la República Argentina en las cercanías del límite con Chile. Integra la Cordillera Principal, componente de la cordillera de los Andes. Con 6960,8 m s. n. m. (metros sobre el nivel del mar), es el pico más eminente de los hemisferios meridional y occidental, el más alto de la Tierra después del sistema de los Himalayas y de la cordillera del Pamir en Tayikistán (ambas cordilleras en Asia) y, por tanto, el más elevado en América.

Toponimia

El origen del término «Aconcagua» es incierto, aunque se postulan diversas procedencias: