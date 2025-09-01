Noticias Mendoza

Mendoza
En Las Heras

Un adolescente está en coma farmacológico tras recibir un disparo

El hecho ocurrió en el barrio 8 de abril, cuando el adolescente participaba de un cumpleaños y fue alcanzado por un disparo en el cuello. Permanece internado en el Hospital Lagomaggiore.

Un adolescente se encuentra grave tras haber sido baleado en el cuello con arma de fuego en Las Heras. El hecho ocurrió en la noche del domingo y la víctima, a un joven de 16 años, permanece internado en estado delicado.

El episodio tuvo lugar cerca de las 21 en el barrio 8 de abril del citado departamento del Gran Mendoza, cuando según informaron fuentes policiales, el adolescente se encontraba en un cumpleaños, escuchó un disparo y, de inmediato, notó que presentaba una herida en la zona del cuello.

Policía de Mendoza
Policía de Mendoza.

Ante la urgencia, fue trasladado al Hospital Lagomaggiore, donde los médicos diagnosticaron una herida de arma de fuego en el cuello y lo indujeron a un coma farmacológico para estabilizar su cuadro.

En el caso intervino la Oficina Fiscal en Jurisdicción de Comisaría 43, que ya trabaja en la recolección de testimonios y pruebas para determinar cómo se produjo el ataque y quién fue el autor del disparo.

