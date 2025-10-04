Tres jóvenes circulaban en una camioneta cuando en el ingreso del B° 8 de abril de Las Heras, recibieron disparos que hirieron a dos de ellos que quedaron internados

Un hecho violento ocurrió el sábado, cerca de las 19 en Las Heras, precisamente sobre calle Regalado Olguín, a la altura del ingreso al B° 8 de abril, cuando tres jóvenes iban en una camioneta Ford F.100 y fueron sorprendidos por un sujeto que iba en bicicleta. Según fuentes policiales, disparó sin mediar palabra.

Los disparos impactaron sobre dos de los tres jóvenes: Emir de 18 años y Ciro de 22, mientras que Yair, de 21 años, resultó sin lesiones. Las detonaciones impulsaron un llamado al 911 alertando de la situación. Al llegar personal de la Policía al lugar del hecho, constataron que las víctimas habían sido trasladadas por familiares hasta el hospital Luis Lagomaggiore.

Personal de la Policía llegó al lugar del hecho en Las Heras. Foto ilustrativa.

Empezaron las averiguaciones y se pudo determinar que las víctimas y acompañante circulaban a bordo de una camioneta marca Ford F. 100, cuando al llegar al lugar y por razones que se tratan establecer fueron sorprendidos por un sujeto quien se movilizada en una bicicleta, y sin mediar palabra alguna comenzó a efectuar disparos, resultando heridos dos de ellos, para luego darse a la fuga.

Internados en el hospital

En el Hospital Lagomaggiore fueron examinados por el médico de guardia, diagnosticando para el caso del joven Emir, “herida de arma de fuego en muslo izquierdo con orificio de entrada y salida y en la cabeza un roce, está fuera de peligro (fue dado de alta)”.

Mientras que por el lado del joven Ciro, presentaba “una herida de arma de fuego en la carótida, complicado de salud, cuando salga de cirugía queda en terapia, estado reservado”. Mientras tanto, las actuaciones quedaron a cargo de la Oficina Fiscal de Las Heras.