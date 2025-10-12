Noticias Mendoza

Un hombre murió tras chocar con su auto contra un poste de luz

El hecho tuvo lugar cerca de las 7:20, cuando un Peugeot 307 se estrelló contra un poste de luz, provocando la muerte inmediata del conductor.

Un conductor perdió la vida esta mañana en un grave siniestro vial ocurrido en calle Intendente Cinca, en el departamento de San Rafael. El hecho tuvo lugar cerca de las 7:20, cuando un Peugeot 307 se estrelló contra un poste de luz, provocando la muerte inmediata del conductor.

Según informaron fuentes policiales, el vehículo era conducido por Miguel Eduardo Corvalán Gómez, quien falleció en el lugar como consecuencia del fuerte impacto. 

En el automóvil viajaban además tres acompañantes: un joven de 22 años identificado como A. C., otro ocupante de 20 años identificado como J. B., y una tercera persona de la que aún no se brindaron datos oficiales.

De acuerdo con las primeras pericias, el auto circulaba por calle Cinca de sur a norte cuando, por motivos que todavía se investigan, el conductor perdió el dominio del rodado y terminó impactando de lleno contra un poste de luz ubicado sobre la vereda este, frente a una vivienda particular.

Personal de Policía Vial, Científica y Bomberos trabajó en el lugar para realizar las tareas de rescate y levantamiento de pruebas. Mientras tanto, los acompañantes fueron trasladados al hospital local para recibir atención médica y someterse a los estudios correspondientes. 

