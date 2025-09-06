Se trata del actual terreno baldío lindante con el colegio Normal Tomás Godoy Cruz y que en los años ’70 alojó a la Jefatura de Policía de Mendoza en el Centro capitalino.

Un incendio causó la alarma de los vecinos de la Ciudad de Mendoza que desde temprano circulaban por la intersección de las calles Montevideo y Patricias Mendoza ya que el fuego se inició en un baldío donde antes funcionó la Jefatura de la Policía de Mendoza.

Ese lote, que desde el Ministerio de Seguridad definieron como baldío, está ubicado al costado sur del colegio Normal, en el que de inmediato fueron suspendidas las actividades si bien no se trató de una día normal de clases, por ser sábado.

Para apagar el fuego llegaron Bomberos del Cuartel Central, Bomberos Voluntarios de Godoy Cruz y se desplazó apoyo hídrico del municipio de la Ciudad de Mendoza.

En principio no habría lesionados y se evalúan los daños como también las causas del incendio.

Ese predio fue ocupado por la Jefatura de la Policía de Mendoza por lo menos hasta la década de 1970. Incluso el año pasado hubo allí una inspección ocular de la Justicia Federal frente a las denuncias de que ese sitio fue utilizado como centro clandestino de detención durante la dictadura antes de que comenzara a operar el D-2 en el ex Palacio Policial, hoy Espacio Provincial de la Memoria, en Peltier y Belgrano.

Algunos testigos reconocieron haber estado privados de su libertad en ese sitio, ahora afectado por un incendio.