El hecho donde un joven ciclista murió atropellado por una camioneta ocurrió durante la noche del viernes. El conductor dio negativo a la prueba de alcoholemia.

Un trágico accidente de tránsito se cobró la vida de un joven ciclista de 20 años en la localidad de Costa de Araujo, Lavalle.

Según informó el ministerio de Seguridad, el siniestro ocurrió a las 21.46 del pasado viernes en la calle Núñez, cerca de la Finca CORALTI cuando la víctima, identificado como Lautaro Arabel, fue colisionado por una camioneta Ford F-100, cuyo conductor de 63 años, no habría notado la presencia del joven.

La camioneta circulaba de sur a norte cuando, por razones que aún se investigan, impactó al ciclista por alcance. Tras el choque, se solicitó la presencia del Servicio de Emergencia Coordinado (SEC), pero el personal médico no pudo más que constatar el fallecimiento del joven Arabel en el lugar del hecho.

Después del trágico suceso, la Policía Vial le realizó una prueba de alcoholemia al conductor de la camioneta, la cual dio resultado negativo.

El personal de la policía científica y el equipo técnico están trabajando en la escena para recopilar pruebas y esclarecer las circunstancias del lamentable accidente.