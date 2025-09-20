Las autoridades estiman que el conductor perdió el dominio del rodado e impactó contra la separación de carriles, lo que desencadenó el fatal accidente.

Un trágico accidente ocurrido en la madrugada de este sábado en Maipú se cobró la vida de un joven de 25 años.

Según información del ministerio de Seguridad, el siniestro vial, que involucró a un solo vehículo, tuvo lugar en la calle Juan José Paso, frente al barrio Pinar del Sol.

Al llegar al lugar, el personal policial, de bomberos y del Servicio de Emergencia Coordinado (SEC) encontraron al conductor, que se encontraba sin vida dentro de su Chevrolet Corsa. La víctima -que fue identificada como Tomás Amico– viajaba en dirección este por la calle Paso cuando, por causas que aún se investigan, perdió el control del vehículo.

Las investigaciones preliminares indican que el auto colisionó primero contra el muro que separa los carriles y luego terminó impactando violentamente contra un poste de alumbrado público. El choque fue tan fuerte que no le dio al joven ninguna posibilidad de sobrevivir.

En el lugar del hecho, trabajaron equipos de policía científica y vial para realizar las pericias correspondientes y determinar las causas exactas del accidente.

Las actuaciones judiciales quedaron a cargo de la Oficina Fiscal de la jurisdicción, que continuará con la investigación para esclarecer lo sucedido.