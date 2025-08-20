Noticias Mendoza

En pleno reclamo

Un trabajador del INV murió tras una descompensación

El empleado, con más de 30 años de trayectoria, sufrió una descompensación en la puerta de su oficina luego de un encuentro con directivos.

Un empleado del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) falleció este miércoles en la sede del organismo, ubicada sobre avenida San Martín, en la Ciudad de Mendoza, en un contexto de fuerte tensión institucional.

El trabajador, de 61 años, contaba con más de tres décadas de servicio en el organismo y se descompensó en su lugar de trabajo poco después de una reunión con autoridades. Según relataron compañeros, la víctima habría sufrido un infarto en la puerta de su oficina, tras participar de un encuentro con la conducción del INV.

La jornada estuvo atravesada por una protesta de los empleados, quienes expresaron su preocupación por lo que consideran un proceso de desguace del organismo a partir de las últimas medidas impulsadas por el Gobierno nacional.

El cartel que figuraba en la puerta del INV/ Fuente: Web
El cartel que figuraba en la puerta del INV/ Fuente: Web

La reunión en una jornada de protesta

Los trabajadores habían mantenido una reunión con el presidente del INV, Carlos Tizio, y con el enólogo sanjuanino Ricardo Abel Chiconi, recientemente designado como vicepresidente. Allí manifestaron inquietudes sobre los alcances de las políticas de ajuste que afectan no solo al Instituto, sino también a otros organismos clave del sector público.

“Primero se hizo una protesta en el patio y después un encuentro virtual para profundizar en los reclamos. Fue en ese marco de nerviosismo cuando ocurrió la descompensación”, explicó uno de los delegados de ATE en la institución.

El hecho generó un profundo impacto entre los trabajadores del INV, que resaltaron la trayectoria del empleado y advirtieron sobre el clima de incertidumbre que atraviesa el organismo en un momento crítico para la vitivinicultura nacional.

