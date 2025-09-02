Noticias Mendoza

API key not valid, or not yet activated. If you recently signed up for an account or created this key, please allow up to 30 minutes for key to activate.

Secciones

Mendoza
Guaymallén

Una mujer fue asesinada en Mendoza y detuvieron a su expareja

La Policía respondió al llamado de los vecinos quienes alertaron sobre una pelea dentro de un domicilio ubicado en la calle Ropolo al 6528 entre Huguerita y Tirasso. Al arribar a la vivienda, los efectivos policiales encontraron a la victima sin vida y con signos de agresión . El principal sospechoso y detenido es la expareja de la víctima.

Un nuevo femicidio conmocionó este martes a la comunidad de Guaymallén. La víctima fue identificada como Sandra Norma Sánchez (56), quien perdió la vida tras ser atacada dentro de su vivienda. El principal sospechoso es su ex pareja, Enzo Vadovino (57), quien fue detenido de inmediato por las autoridades policiales. 

 Sandra Norma Sánchez.
 Sandra Norma Sánchez.

El hecho ocurrió alrededor de las 15:40 horas, en una casa ubicada en calle Ropolo al 6528 entre Huguerita y Tirasso. Vecinos alertaron al 911 sobre una fuerte discusión dentro del domicilio. Al arribar, la Policía halló a la mujer sin vida, con signos de haber sido violentada con un arma blanca. 

 Enzo Vadovino.
 Enzo Vadovino.

De acuerdo con la investigación inicial, Vadovino había llegado a la vivienda con el fin de retirar algunos muebles en el marco de la separación con Sánchez. Sin embargo, la situación derivó en una pelea en la que el hombre le habría asestado un puntazo en la zona de la axila izquierda.

Según las primeras hipotesis el hombre le habría asestado un puntazo en la zona de la axila izquierda. (Foto: Gentileza Cristian Lozano)
Según las primeras hipotesis el hombre le habría asestado un puntazo en la zona de la axila izquierda. (Foto: Gentileza Cristian Lozano)

Ante el escenario, los efectivos policiales montaron un operativo en la zona y lograron reducir y aprehender al presunto agresor. Luego fue trasladado a la Comisaría 25, quedando a disposición del Ministerio Público Fiscal, mientras que la jurisdicción original correspondía a la Comisaría Conde.

 Ante el escenario, los efectivos policiales montaron un operativo en la zona y lograron reducir y aprehender al presunto agresor .(Foto: Gentileza Cristian Lozano)
 Ante el escenario, los efectivos policiales montaron un operativo en la zona y lograron reducir y aprehender al presunto agresor .(Foto: Gentileza Cristian Lozano)

 La Oficina Fiscal N°1, a cargo de Carolina Garay es la que intervendrá en el caso.

También puedes leer

Nuevo caudalímetro

El masivo corte de agua en el Gran Mendoza tiene nueva fecha

En un año

Con Luis Petri, la obra social de las Fuerzas Armadas superó un déficit de $200 mil millones

Censura previa

Rechazo de ADEPA al “bozal” legal que prohíbe la difusión de audios de Karina Milei

Torneo Clausura 2025

Walter Ribonetto y el desahogo de Godoy Cruz: “El grupo se lo merece”

Básquet de Mendoza

Huracán Las Heras se suma a Rivadavia en la Liga Argentina

Elecciones 2025

Carolina Jacky quiere cambiar la coparticipación en beneficio de Mendoza

Te puede interesar

Guaymallén

Una mujer fue asesinada en Mendoza y detuvieron a su expareja

Nuevo caudalímetro

El masivo corte de agua en el Gran Mendoza tiene nueva fecha

En un año

Con Luis Petri, la obra social de las Fuerzas Armadas superó un déficit de $200 mil millones

Censura previa

Rechazo de ADEPA al “bozal” legal que prohíbe la difusión de audios de Karina Milei

Torneo Clausura 2025

Walter Ribonetto y el desahogo de Godoy Cruz: “El grupo se lo merece”

Básquet de Mendoza

Huracán Las Heras se suma a Rivadavia en la Liga Argentina

Elecciones 2025

Carolina Jacky quiere cambiar la coparticipación en beneficio de Mendoza

Junín

Una mujer quedó atrapada en el barro hasta la cintura y debieron rescatarla

En Las Heras

Un adolescente está en coma farmacológico tras recibir un disparo

Ciclo lectivo 2026

Colegios de la UNCuyo: cómo acceder a los exámenes de ingreso

A todo o nada

Registran una insólita pelea de ratones en el metro de Nueva York

Elecciones 2025

La corrupción como distracción ante el fracaso económico en Argentina

Corredor Bioceánico

Vialidad Nacional habilitó el tránsito en la Ruta 7 hasta Las Cuevas

Corte total de la Ruta 7 por intensas lluvias y nieve en Mendoza. (
Tormenta de Santa Rosa

La Ruta 7 quedó completamente cortada por lluvias y nieve en Mendoza

Estado del tiempo

Tras la Tormenta de Santa Rosa anuncian heladas en el Centro del país

San Rafael

Dos heridos grave tras un choque múltiple provocado por un borracho

Rugby

Marista venció al Tala y es semifinalista del Torneo del Interior A

Efectos del temporal

Tormenta de Santa Rosa: cientos de evacuados, destrozos y emergencias en Mendoza

Estado del tiempo

Tormenta de Santa Rosa: anticipan cuándo dejará de llover en Mendoza

Corredor Bioceánico

Por el temporal sigue cerrado el Túnel Cristo Redentor y cortan rutas