Un nuevo femicidio conmocionó este martes a la comunidad de Guaymallén. La víctima fue identificada como Sandra Norma Sánchez (56), quien perdió la vida tras ser atacada dentro de su vivienda. El principal sospechoso es su ex pareja, Enzo Vadovino (57), quien fue detenido de inmediato por las autoridades policiales.

Sandra Norma Sánchez.

Enzo Vadovino.

De acuerdo con la investigación inicial, Vadovino había llegado a la vivienda con el fin de retirar algunos muebles en el marco de la separación con Sánchez. Sin embargo, la situación derivó en una pelea en la que el hombre le habría asestado un puntazo en la zona de la axila izquierda.

Según las primeras hipotesis el hombre le habría asestado un puntazo en la zona de la axila izquierda. (Foto: Gentileza Cristian Lozano)

Ante el escenario, los efectivos policiales montaron un operativo en la zona y lograron reducir y aprehender al presunto agresor. Luego fue trasladado a la Comisaría 25, quedando a disposición del Ministerio Público Fiscal, mientras que la jurisdicción original correspondía a la Comisaría Conde.

Ante el escenario, los efectivos policiales montaron un operativo en la zona y lograron reducir y aprehender al presunto agresor .(Foto: Gentileza Cristian Lozano)

La Oficina Fiscal N°1, a cargo de Carolina Garay es la que intervendrá en el caso.