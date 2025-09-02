Una mujer quedó atrapada en el barro hasta la cintura en Rodríguez Peña, Junín, y fue rescatada en un operativo inusual. La víctima llamó al 911 y dijo desesperada: “Estoy enterrada”.

Este lunes, a las 6.30 de la mañana, la rutina de Rodríguez Peña, en Junín, se vio interrumpida por una llamada desesperada. Una mujer, atrapada en el barro hasta la cintura, logró comunicarse con la línea de emergencias 911 y lanzó una frase que estremeció a los operadores: “Estoy enterrada”.

Ante la situación, y debido a que la víctima se encontraba en una zona de difícil acceso, los rescatistas tuvieron que llegar a pie hasta el lugar para asistirla.

Un operativo complejo con cuerdas, palas y arneses

El operativo no fue sencillo. Bomberos de Junín, junto con personal policial, desplegaron un sistema especial de rescate que incluyó arneses, cuerdas, palas, zapatas y tabiques de madera. “Se encontraba completamente inmovilizada y había que actuar con precisión para no causarle más daño”, explicaron fuentes del cuerpo de bomberos.

La labor, que se extendió por más de dos horas, logró finalmente liberar a la mujer, quien presentaba signos de agotamiento y ansiedad tras permanecer tanto tiempo atrapada.

Trasladada al Hospital Perrupato con policontusiones

Una vez liberada, la víctima recibió asistencia en el lugar y fue derivada en ambulancia al Hospital Perrupato. Allí los médicos confirmaron que sufría policontusiones e hipotermia, por lo que quedó en observación.

La rápida respuesta de los Bomberos y del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) fue clave para preservar su integridad y evitar complicaciones más graves.

El hecho ocurrió en la calle Sarmiento, en el distrito Rodríguez Peña. Vecinos se acercaron al lugar al escuchar la presencia de los equipos de emergencia, sorprendidos por la magnitud del operativo en plena vía pública.