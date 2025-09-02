Noticias Mendoza

API key not valid, or not yet activated. If you recently signed up for an account or created this key, please allow up to 30 minutes for key to activate.

Secciones

Mendoza
Junín

Una mujer quedó atrapada en el barro hasta la cintura y debieron rescatarla

Una mujer quedó atrapada en el barro hasta la cintura en Rodríguez Peña, Junín, y fue rescatada en un operativo inusual. La víctima llamó al 911 y dijo desesperada: “Estoy enterrada”.

Este lunes, a las 6.30 de la mañana, la rutina de Rodríguez Peña, en Junín, se vio interrumpida por una llamada desesperada. Una mujer, atrapada en el barro hasta la cintura, logró comunicarse con la línea de emergencias 911 y lanzó una frase que estremeció a los operadores: “Estoy enterrada”.

Ante la situación, y debido a que la víctima se encontraba en una zona de difícil acceso, los rescatistas tuvieron que llegar a pie hasta el lugar para asistirla.

Un operativo complejo con cuerdas, palas y arneses

El operativo no fue sencillo. Bomberos de Junín, junto con personal policial, desplegaron un sistema especial de rescate que incluyó arneses, cuerdas, palas, zapatas y tabiques de madera. “Se encontraba completamente inmovilizada y había que actuar con precisión para no causarle más daño”, explicaron fuentes del cuerpo de bomberos.

La labor, que se extendió por más de dos horas, logró finalmente liberar a la mujer, quien presentaba signos de agotamiento y ansiedad tras permanecer tanto tiempo atrapada.

Trasladada al Hospital Perrupato con policontusiones

Una vez liberada, la víctima recibió asistencia en el lugar y fue derivada en ambulancia al Hospital Perrupato. Allí los médicos confirmaron que sufría policontusiones e hipotermia, por lo que quedó en observación.

La rápida respuesta de los Bomberos y del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) fue clave para preservar su integridad y evitar complicaciones más graves.

El hecho ocurrió en la calle Sarmiento, en el distrito Rodríguez Peña. Vecinos se acercaron al lugar al escuchar la presencia de los equipos de emergencia, sorprendidos por la magnitud del operativo en plena vía pública.

También puedes leer

En Las Heras

Un adolescente está en coma farmacológico tras recibir un disparo

Ciclo lectivo 2026

Colegios de la UNCuyo: cómo acceder a los exámenes de ingreso

A todo o nada

Registran una insólita pelea de ratones en el metro de Nueva York

Elecciones 2025

La corrupción como distracción ante el fracaso económico en Argentina

Corredor Bioceánico

Vialidad Nacional habilitó el tránsito en la Ruta 7 hasta Las Cuevas

Corte total de la Ruta 7 por intensas lluvias y nieve en Mendoza. (

Tormenta de Santa Rosa

La Ruta 7 quedó completamente cortada por lluvias y nieve en Mendoza

Te puede interesar

Junín

Una mujer quedó atrapada en el barro hasta la cintura y debieron rescatarla

En Las Heras

Un adolescente está en coma farmacológico tras recibir un disparo

Ciclo lectivo 2026

Colegios de la UNCuyo: cómo acceder a los exámenes de ingreso

A todo o nada

Registran una insólita pelea de ratones en el metro de Nueva York

Elecciones 2025

La corrupción como distracción ante el fracaso económico en Argentina

Corredor Bioceánico

Vialidad Nacional habilitó el tránsito en la Ruta 7 hasta Las Cuevas

Corte total de la Ruta 7 por intensas lluvias y nieve en Mendoza. (
Tormenta de Santa Rosa

La Ruta 7 quedó completamente cortada por lluvias y nieve en Mendoza

Estado del tiempo

Tras la Tormenta de Santa Rosa anuncian heladas en el Centro del país

San Rafael

Dos heridos grave tras un choque múltiple provocado por un borracho

Rugby

Marista venció al Tala y es semifinalista del Torneo del Interior A

Efectos del temporal

Tormenta de Santa Rosa: cientos de evacuados, destrozos y emergencias en Mendoza

Estado del tiempo

Tormenta de Santa Rosa: anticipan cuándo dejará de llover en Mendoza

Corredor Bioceánico

Por el temporal sigue cerrado el Túnel Cristo Redentor y cortan rutas

Liga Profesional de Fútbol

Independiente Rivadavia venció a Argentinos Juniors

Estado del tiempo

Granizó en San Martín con la llegada de la Tormenta de Santa Rosa

Junín

Condenaron a un hombre por abuso sexual y violencia de género

Caso Spagnuolo

Transcripción: qué dicen los audios de Karina Milei en Casa Rosada

Secundarios y universitarios

Novedosas propuestas de jóvenes plantean restaurar el piedemonte en Mendoza

Corredor Bioceánico

Cerraron el Túnel Internacional Cristo Redentor por un nuevo temporal

Ciudad de Mendoza

Ulpiano Suárez quiere debates obligatorios para los candidatos 2025