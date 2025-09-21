Durante la tarde del sábado, los vecinos de San Rafael y parte de General Alvear se vieron sorprendidos por la tormenta con granizo que dejó blancas las calles

Una intensa tormenta con lluvia y granizo impactó el sábado por la tarde en varias localidades de San Rafael como Cuadro Nacional, Cuadro Bombal y Tropezón, donde el fenómeno climático provocó inconvenientes y puso en alerta a los residentes.

El frente de tormenta también avanzó sobre el sur del departamento de General Alvear y las precipitaciones con granizo se registraron en el distrito de La Marzolina y se dirigen hacia la zona de Carmensa.

Ante esta situación, las autoridades recomendaron a los vecinos tomar precauciones para evitar cualquier tipo de riesgo.

Tras el temporal, la naturaleza ofreció un espectáculo visual en San Rafael: una vez que la lluvia y el granizo cesaron, salió el sol, permitiendo a los vecinos capturar un momento memorable con la formación de un arcoíris perfecto, dejando una hermosa postal que sirvió de consuelo.