Vía Blanca de la Vendimia 2026: miles de personas acompañaron el desfile en Mendoza

La tradicional Vía Blanca de las Reinas volvió a llenar de música, color y tradición las calles del microcentro mendocino. Miles de vecinos y turistas acompañaron el paso de los carros alegóricos de los 18 departamentos, donde las candidatas al cetro nacional de la Vendimia 2026 saludaron al público en una noche cargada de emoción y festejo.

La Vía Blanca de las Reinas recorrió el centro de Mendoza en una nueva edición que volvió a convocar a miles de personas en las calles durante la celebración de la Vendimia 2026.

Vecinos y turistas se acercaron para presenciar el desfile de los carros alegóricos departamentales y alentar a las soberanas que competirán por el reinado nacional en el Acto Central que fue reprogramado para el domingo por riesgo de tormentas para el sábado a la noche.

El tradicional desfile es uno de los momentos más esperados del calendario vendimial. Allí, cada departamento presenta su carro temático inspirado en su identidad cultural, su historia y su producción, mientras las reinas departamentales saludan al público en un clima de celebración colectiva.

¿Cómo comenzó la Vía Blanca de la Vendimia 2026?

El inicio del desfile estuvo a cargo de la Banda de Música “Cabo 1° Gustavo Ramet” de la Policía de Mendoza, una de las agrupaciones musicales más antiguas del país.

La banda tiene una presencia histórica en la celebración: desde hace 89 años participa de manera ininterrumpida en todas las ediciones de la Vía Blanca y del Carrusel de la Fiesta Nacional de la Vendimia, acompañando con su música el comienzo de los festejos.

Luego, como marca la tradición, apareció la imagen de la Virgen de la Carrodilla, escoltada por la Federación Gaucha de Mendoza “General San Martín”. La institución cuenta con cuatro décadas de historia, aunque la presencia de gauchos acompañando los festejos vendimiales se remonta a los inicios mismos de la celebración.

Posteriormente desfiló el carro nacional de la Vendimia, que trasladó a la reina y la virreina nacionales actuales, Alejandrina Funes y Sofía Perfumo, quienes se encuentran a punto de finalizar su mandato.

El carro representó una línea del tiempo del proceso de vinificación, integrando símbolos como la Pachamama, las acequias, la vid, la maquinaria antigua y el trabajo en las viñas y bodegas, además de destacar el rol de las reinas como embajadoras de la cultura, el turismo y la historia mendocina.

¿Qué otros carros participaron antes del desfile departamental?

Luego del carro nacional, desfilaron distintas propuestas institucionales que también forman parte de la celebración vendimial.

Uno de ellos fue el carro de la Dirección Provincial de Adultos Mayores, donde se trasladó la Reina Provincial de Adultos Mayores 2026, Gladys Doña, junto a su virreina Gladys Fernández.

También se presentó el carro “Vendimia para Todxs”, que reflejó los valores de diversidad, inclusión y celebración colectiva que caracterizan a esta fiesta. Allí participaron los Reyes Nacionales de Vendimia Para Todos, Federico Gollo, Florencia Sevilla y Drag Angel, junto a los candidatos que competirán por la nueva corona en la elección prevista para el 14 de marzo.

Además, el público pudo ver el bus turístico con reinas invitadas provenientes de distintas festividades y comunidades, seguido por el desfile de las reinas de los cerros.

¿Cómo fue el desfile de los carros de los departamentos de Mendoza?

El desfile departamental comenzó con Guaymallén, que presentó a su reina Victoria Segura en un carro inspirado en su fiesta vendimial “Guaymallén de mis amores”, con referencias a distintas épocas de la historia del departamento.

Luego continuaron San Rafael, con Azul Antolínez, Luján de Cuyo con Javiera Bravo y Tupungato con Micaela Galdame, cada uno con propuestas escenográficas que reflejaron su identidad productiva y cultural.

Durante el recorrido también desfilaron Godoy Cruz, San Martín, General Alvear, La Paz y Junín, cuyos carros combinaron elementos tradicionales de la vendimia con propuestas artísticas contemporáneas.

El desfile continuó con Tunuyán, Ciudad de Mendoza y San Carlos, departamentos que destacaron en sus carros el paisaje del Valle de Uco, la historia vitivinícola y el desarrollo cultural de sus territorios.

En el tramo final participaron Malargüe, Lavalle, Las Heras, Maipú y Rivadavia, con propuestas que pusieron en valor la diversidad productiva de Mendoza, desde la vitivinicultura hasta el cuidado del agua y la identidad rural.

El cierre estuvo a cargo de Santa Rosa, cuyo carro rindió homenaje a la historia y al patrimonio natural del departamento, destacando la Casona Ventura Segura y la Reserva de Biosfera Ñacuñán.

¿Qué tradiciones del público se repiten cada año en la Vía Blanca?

Una de las costumbres más características de la Vía Blanca es la presencia de los tradicionales canastos que llevan los espectadores.

Muchas personas preparan estos recipientes con anticipación para que las reinas y sus cortes depositen allí productos representativos de cada departamento, una práctica que se repite tanto en la Vía Blanca como en el Carrusel.

A esto se suman los carteles de apoyo que miles de personas llevan para alentar a sus candidatas favoritas, aportando color y entusiasmo al desfile.

¿Qué dijeron los turistas y vecinos que asistieron al desfile?

Entre los asistentes hubo visitantes de distintas provincias que vivieron por primera vez la experiencia de la Vendimia.

Gabriela, una turista proveniente de Colonia Elisa, en la provincia del Chaco, llegó a Mendoza en el marco del Encuentro Nacional de Municipios Turísticos y se mostró sorprendida por la magnitud de la celebración.

Según expresó, percibió una ciudad completamente movilizada para festejar la cosecha y destacó la alegría que se vive en las calles durante estos días.

También vecinos de Mendoza resaltaron la importancia cultural de la fiesta. Carlos, de Luján de Cuyo, y Martín, de Ciudad de Mendoza, coincidieron en que la Vendimia tiene un reconocimiento internacional y representa una de las celebraciones más importantes de la provincia.

En tanto, Virginia, vecina de la capital mendocina, expresó su emoción por participar nuevamente de los festejos y manifestó su deseo de que la celebración continúe durante muchos años más.

De esta manera, la Vía Blanca volvió a llenar de luz, música y tradición las calles de Mendoza, reafirmando una celebración que, a 90 años de la primera Fiesta Nacional de la Vendimia, sigue convocando a miles de personas para celebrar la cultura, la identidad y el trabajo de la tierra.