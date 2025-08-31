Después de más de treinta y seis horas de nevadas y lluvias, se reabrió la circulación desde Mendoza hasta Las Cuevas. Las autoridades piden tener precaución y circular solo si es estrictamente necesario.

Luego de varias horas de intenso trabajo en la alta montaña, Vialidad Nacional autorizó la circulación desde Mendoza hasta Las Cuevas. Sin embargo, el Paso Internacional Cristo Redentor sigue inhabilitado, por lo que no se permite el cruce hacia Chile ni el ingreso desde ese país.

Luego de varias horas de intenso trabajo en la alta montaña, Vialidad Nacional autorizó la circulación desde Mendoza hasta Las CuevasFoto: Gentileza Osvaldo Valle.

La situación comienza a mostrar cierta mejora tras más de 36 horas de intensas nevadas y lluvias, pero las rutas continúan presentando un panorama riesgoso.

Existen sectores con acumulación de nieve y presencia de hielo, lo que obliga a transitar con suma precaución. Desde los organismos oficiales recomiendan hacerlo solo si resulta indispensable y siempre siguiendo las indicaciones de la Policía de Mendoza y de los equipos de vialidad.

Parte del equipo de Vialidad Nacional que durante toda la mañana del domingo dejo transitable la RN 7 desde Mendoza hasta las Cuevas.

Mientras tanto, Uspallata permanece aislada y sin suministro eléctrico, lo que complica aún más la vida de sus vecinos. Los equipos de emergencia siguen desplegados en tareas de asistencia y contención.

La tormenta de Santa Rosa dejó un saldo adverso en la cordillera mendocina: rutas interrumpidas, cortes de luz, familias evacuadas y un operativo en marcha para garantizar la seguridad de quienes circulan por la zona.