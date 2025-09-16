Noticias Mendoza

Mendoza
Vuelve el viento Zonda a Mendoza aunque con una intensidad moderada

Debido a la proximidad de un sistema frontal desde el Pacífico nuevamente el viento Zonda afectará a la provincia de Mendoza pero con una intensidad moderada.

Mendoza nuevamente se encuentra bajo una alerta por la ocurrencia de viento Zonda luego de que un frente frío que hoy martes a las 09.08 había ascendido hasta el sur de la provincia de Neuquén anticipándose su llegada a la provincia cuyana mañana miércoles.

La situación meteorológica por el Zonda se mantendrá hasta el jueves inclusive debido a la permanencia del sistema frontal que seguirá influyendo durante toda esa jornada, al menos hasta las 22.00 aproximadamente.

Reporte Meteorológico para la provincia de Mendoza

Martes 16/09

Viento:
Circulación de norte a sur desde las 10:00 hasta las 21:00, afectando zona Norte, Este, Gran Mendoza, Valle de Uco y zona Sur. En La Paz, el viento podría continuar hasta la madrugada siguiente, con intensidad de leve a moderada.

Nubosidad:
Seminublado en el Sur hasta las 13:00. Luego seminublado en toda la provincia.

Alta Montaña:
Seminublado en el sector Sur. Después de las 14:00 se extiende a la zona central.

Temperatura promedio en el llano:
Máxima: 25°C.
Mínima (Malargüe y Valle de Uco): 4°C.
Mínima (zona Sur): 8°C.
Mínima (zona Norte-Este): 8°C.

Miércoles 17/09

Viento:
Viento Zonda desde las 13:00 hasta las 19:00, afectando cordillera Sur y Sur de Malargüe, con intensidad débil. Resto de la provincia con viento calmo.

Nubosidad:
Amanece con nubosidad en zona Sur. Después de las 14:00, nubosidad en toda la franja Este provincial, sin precipitaciones.

Alta Montaña:
Seminublado solo en sector Sur, resto despejado. Sin precipitaciones.

Temperatura promedio en el llano:
Máxima: 26°C.
Mínima (Malargüe y Valle de Uco): 4°C.
Mínima (zona Sur): 10°C.
Mínima (zona Norte-Este): 11°C.

A modo de anticipo:

Jueves 18/09

Viento Zonda desde las 11:00, en cordillera Sur, extendiéndose a Malargüe y Sur de Malargüe desde las 13:00, con velocidades promedio de 40 km/h. También afectaría Valle de Uspallata con menor intensidad. Se prolongaría hasta las 22:00.

Temperatura Máxima esperada: 28°C.

Cielo despejado durante el día en el llano y alta montaña.
Probabilidad de tormentas con lluvias moderadas en zona Sur (San Rafael y General Alvear) desde la medianoche hacia la madrugada del viernes.

Se mantiene monitoreo de la situación meteorológica por parte de Dirección Provincial de Defensa Civil.

