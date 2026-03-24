Noticias Mendoza

API key not valid, or not yet activated. If you recently signed up for an account or created this key, please allow up to 30 minutes for key to activate.

Secciones

Mendoza
Terrorismo de Estado

24 de marzo en Mendoza: marcha, vigilia por el Día de la Memoria a 50 años del golpe de Estado

Mendoza conmemora el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia con una marcha central, vigilias y una agenda de actividades en toda la provincia, en el marco de los 50 años del golpe de Estado de 1976.

Este martes 24 de marzo se conmemora en todo el país el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, una fecha clave para reflexionar sobre el terrorismo de Estado en Argentina. En 2026, la jornada adquiere un significado especial al cumplirse 50 años del golpe de Estado que dio inicio a la última dictadura cívico-militar.

En Mendoza, organismos de derechos humanos, organizaciones sociales y ciudadanos autoconvocados protagonizarán una jornada de memoria y movilización con múltiples actividades distribuidas a lo largo de la semana.

¿A qué hora es la marcha del 24 de marzo en Mendoza?

La principal actividad será la marcha convocada para las 18. La concentración tendrá lugar en la intersección de San Martín y Garibaldi, en el kilómetro cero de la Ciudad de Mendoza, y culminará en la explanada de la Casa de Gobierno.

Allí se realizará el acto central, donde se leerá un documento consensuado por organismos de derechos humanos y organizaciones participantes.

Como cada año, la movilización estará encabezada por familiares de personas desaparecidas y contará con la participación de agrupaciones sociales, sindicatos, estudiantes, partidos políticos y ciudadanos autoconvocados.

¿Qué actividades hubo en la vigilia del ex D2?

En la previa a la jornada central, el lunes se realizó la tradicional vigilia en el Espacio para la Memoria ubicado en el ex Departamento de Informaciones Policiales (D2), en Ciudad, un lugar emblemático que funcionó como centro clandestino de detención durante la dictadura.

La actividad incluyó intervenciones artísticas, música en vivo, lecturas, proyecciones y recorridos guiados, con la participación de organismos de derechos humanos, artistas y público en general.

¿Qué actividades hay por la Semana de la Memoria en Mendoza?

Las conmemoraciones se extienden durante toda la semana con una amplia agenda de propuestas en distintos puntos de la provincia.

La Municipalidad de la Ciudad de Mendoza organiza la “Semana de la Memoria”, con muestras, charlas, cine-debate e intervenciones urbanas. Entre las actividades destacadas, se encuentra la proyección de la película Aparecidos (2007), prevista para los días jueves 26 y viernes 27 a las 16 en el Microcine Municipal.

En Guaymallén, este martes a las 10:30 se realizará la renovación de un mural alusivo en la Plaza de las Artes y las Flores, en el distrito de Bermejo, con la participación de artistas locales.

En Maipú, el acto departamental tendrá lugar el jueves 26 en el Bosque de Eucaliptos de Gutiérrez, con presencia de estudiantes de nivel secundario y autoridades locales.

¿Qué actividades organiza la UNCuyo por el 24 de marzo?

La Universidad Nacional de Cuyo también lleva adelante diversas actividades en el marco del Día de la Memoria.

El acto central será el jueves 26 a las 10 en la Biblioteca Central, donde se realizarán testimonios y espacios de reflexión abiertos a la comunidad.

Además, en los últimos días se concretó la entrega de legajos a integrantes de la comunidad educativa afectados por la dictadura, junto con charlas abiertas con organismos vinculados a la memoria y los derechos humanos.

¿Por qué es importante conmemorar el 24 de marzo?

El Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia busca mantener viva la memoria colectiva, promover la reflexión sobre el pasado reciente y reafirmar el compromiso democrático.

A 50 años del golpe de Estado de 1976, las actividades en Mendoza y en todo el país se consolidan como espacios fundamentales para sostener el reclamo de memoria, verdad y justicia, y evitar que los crímenes del terrorismo de Estado vuelvan a repetirse.

También puedes leer

A 50 años del Golpe

Organismos de Derechos Humanos reafirmaron que “son 30 mil” e interpelaron al Gobierno en Plaza de Mayo

Iniciativa de COMEDE

Feria del Deporte y Premios Llama Deportiva 2026 en Mendoza: fechas y actividades

Terrorismo de Estado

24 de marzo en Mendoza: marcha, vigilia por el Día de la Memoria a 50 años del golpe de Estado

Terrorismo de Estado

24 de marzo: a 50 años del golpe de Estado en Argentina, memoria, contexto y consecuencias

Inseguridad local

Balacera en Godoy Cruz: una niña de 11 años sigue en terapia intensiva e investigan el ataque

Costo de vida

Inflación de marzo: por qué se mantendría cerca del 3% incumpliendo la baja que busca el Gobierno

Te puede interesar

A 50 años del Golpe

Mendoza: procesan a 17 represores por crímenes contra casi 60 niños durante la dictadura

A 50 años del Golpe

Organismos de Derechos Humanos reafirmaron que “son 30 mil” e interpelaron al Gobierno en Plaza de Mayo

Iniciativa de COMEDE

Feria del Deporte y Premios Llama Deportiva 2026 en Mendoza: fechas y actividades

Terrorismo de Estado

24 de marzo en Mendoza: marcha, vigilia por el Día de la Memoria a 50 años del golpe de Estado

Terrorismo de Estado

24 de marzo: a 50 años del golpe de Estado en Argentina, memoria, contexto y consecuencias

Inseguridad local

Balacera en Godoy Cruz: una niña de 11 años sigue en terapia intensiva e investigan el ataque

Costo de vida

Inflación de marzo: por qué se mantendría cerca del 3% incumpliendo la baja que busca el Gobierno

Medio Oriente

Trump frena ataques a Irán: pausa militar de 5 días e incertidumbre por el estrecho de Ormuz

Estado del tiempo

Pronóstico del tiempo en Mendoza: del 23 al 25 de marzo con suba de temperatura y viento sur

Suceso de alcance nacional

Media Maratón de Mendoza 2026: récord de corredores y una fiesta del deporte en la Ciudad

San Rafael

Minería en Mendoza: Omar Félix abre el debate y condiciona su apoyo a controles y beneficios sociales

Primera Nacional

Godoy Cruz empató con Chaco For Ever y dejó escapar el triunfo en el final

Salud Mental

Suicidios en Mendoza: crecen los casos y alertan por el vínculo con el consumo de drogas

Salto las Rosas

Buscan a una chica de 14 años en San Rafael: piden ayuda urgente para encontrar a Milagros Rosales Federighi

Elecciones 2027

¿Llega Milei a Mendoza? La visita que puede redefinir el mapa político

El mundo del deporte lamenta la muerte de Ernesto Cherquis Bialo

Falleció el legendario enólogo Michel Rolland a los 78 años: el hombre que cambió el mapa del vino
Reconocimiento global

Murió Michel Rolland: la vitivinicultura de Mendoza despide a un pionero que enalteció al vino argentino

Un predio clave

Ex autódromo General San Martín de Ciudad de Mendoza: Ulpiano Suarez respalda la reconversión

Alerta internacional

Petróleo y gas se disparan por la guerra en Medio Oriente y golpean a los mercados globales

Estado del tiempo

Pronóstico en Mendoza: alerta por viento Zonda, tormentas con granizo y descenso de temperatura