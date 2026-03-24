24 de marzo en Mendoza: marcha, vigilia por el Día de la Memoria a 50 años del golpe de Estado

Mendoza conmemora el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia con una marcha central, vigilias y una agenda de actividades en toda la provincia, en el marco de los 50 años del golpe de Estado de 1976.

Este martes 24 de marzo se conmemora en todo el país el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, una fecha clave para reflexionar sobre el terrorismo de Estado en Argentina. En 2026, la jornada adquiere un significado especial al cumplirse 50 años del golpe de Estado que dio inicio a la última dictadura cívico-militar.

En Mendoza, organismos de derechos humanos, organizaciones sociales y ciudadanos autoconvocados protagonizarán una jornada de memoria y movilización con múltiples actividades distribuidas a lo largo de la semana.

¿A qué hora es la marcha del 24 de marzo en Mendoza?

La principal actividad será la marcha convocada para las 18. La concentración tendrá lugar en la intersección de San Martín y Garibaldi, en el kilómetro cero de la Ciudad de Mendoza, y culminará en la explanada de la Casa de Gobierno.

Allí se realizará el acto central, donde se leerá un documento consensuado por organismos de derechos humanos y organizaciones participantes.

Como cada año, la movilización estará encabezada por familiares de personas desaparecidas y contará con la participación de agrupaciones sociales, sindicatos, estudiantes, partidos políticos y ciudadanos autoconvocados.

¿Qué actividades hubo en la vigilia del ex D2?

En la previa a la jornada central, el lunes se realizó la tradicional vigilia en el Espacio para la Memoria ubicado en el ex Departamento de Informaciones Policiales (D2), en Ciudad, un lugar emblemático que funcionó como centro clandestino de detención durante la dictadura.

La actividad incluyó intervenciones artísticas, música en vivo, lecturas, proyecciones y recorridos guiados, con la participación de organismos de derechos humanos, artistas y público en general.

¿Qué actividades hay por la Semana de la Memoria en Mendoza?

Las conmemoraciones se extienden durante toda la semana con una amplia agenda de propuestas en distintos puntos de la provincia.

La Municipalidad de la Ciudad de Mendoza organiza la “Semana de la Memoria”, con muestras, charlas, cine-debate e intervenciones urbanas. Entre las actividades destacadas, se encuentra la proyección de la película Aparecidos (2007), prevista para los días jueves 26 y viernes 27 a las 16 en el Microcine Municipal.

En Guaymallén, este martes a las 10:30 se realizará la renovación de un mural alusivo en la Plaza de las Artes y las Flores, en el distrito de Bermejo, con la participación de artistas locales.

En Maipú, el acto departamental tendrá lugar el jueves 26 en el Bosque de Eucaliptos de Gutiérrez, con presencia de estudiantes de nivel secundario y autoridades locales.

¿Qué actividades organiza la UNCuyo por el 24 de marzo?

La Universidad Nacional de Cuyo también lleva adelante diversas actividades en el marco del Día de la Memoria.

El acto central será el jueves 26 a las 10 en la Biblioteca Central, donde se realizarán testimonios y espacios de reflexión abiertos a la comunidad.

Además, en los últimos días se concretó la entrega de legajos a integrantes de la comunidad educativa afectados por la dictadura, junto con charlas abiertas con organismos vinculados a la memoria y los derechos humanos.

¿Por qué es importante conmemorar el 24 de marzo?

El Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia busca mantener viva la memoria colectiva, promover la reflexión sobre el pasado reciente y reafirmar el compromiso democrático.

A 50 años del golpe de Estado de 1976, las actividades en Mendoza y en todo el país se consolidan como espacios fundamentales para sostener el reclamo de memoria, verdad y justicia, y evitar que los crímenes del terrorismo de Estado vuelvan a repetirse.