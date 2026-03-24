24 de marzo: a 50 años del golpe de Estado en Argentina, memoria, contexto y consecuencias

A 50 años del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, Argentina recuerda uno de los períodos más oscuros de su historia, marcado por el terrorismo de Estado, la represión ilegal y la desaparición forzada de personas. Este aniversario invita a repasar el contexto previo, el accionar de la dictadura y el camino hacia la memoria, la verdad y la justicia.

El 24 de marzo de 1976 marcó un quiebre definitivo en la historia argentina. Ese día, las Fuerzas Armadas, encabezadas por Jorge Rafael Videla, Emilio Massera y Orlando Agosti, derrocaron al gobierno constitucional de María Estela Martínez de Perón e instauraron una dictadura cívico-militar que se extendió hasta 1983. El régimen, autodenominado Proceso de Reorganización Nacional, implementó un sistema represivo ilegal basado en secuestros, torturas y desapariciones, configurando lo que luego sería juzgado como terrorismo de Estado.

¿Qué ocurrió el 24 de marzo de 1976 en Argentina?

El golpe de Estado fue ejecutado por las tres fuerzas armadas en un contexto de profunda crisis política, económica y social. Tras la destitución de Martínez de Perón, se disolvió el Congreso, se suspendieron las garantías constitucionales y se prohibió la actividad política y sindical.

El nuevo gobierno militar instauró un régimen autoritario que eliminó la libertad de expresión y persiguió a toda forma de oposición. Uno de los símbolos más representativos de este período fue la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), que funcionó como centro clandestino de detención, tortura y exterminio.

¿Cuál era el contexto previo al golpe militar?

Los meses previos al golpe estuvieron marcados por un fuerte deterioro institucional. La muerte de Juan Domingo Perón en 1974 dejó un vacío de poder que debilitó al gobierno de su sucesora, quien enfrentó divisiones internas en el peronismo y una creciente pérdida de autoridad.

En paralelo, la violencia política se intensificó. Por un lado, actuaban organizaciones paraestatales como la Triple A, responsables de asesinatos y persecuciones. Por otro, grupos guerrilleros como Montoneros y el ERP mantenían enfrentamientos armados con fuerzas de seguridad.

A esto se sumó una crisis económica sin precedentes. En 1975, el denominado Rodrigazo impulsado por el ministro Celestino Rodrigo generó una devaluación superior al 100% y disparó la inflación al 182% anual, provocando una fuerte caída del salario real y un creciente malestar social.

¿Qué fue el terrorismo de Estado durante la dictadura?

El terrorismo de Estado fue el sistema represivo implementado por la dictadura, que incluyó secuestros clandestinos, torturas sistemáticas, asesinatos y desapariciones forzadas. Las víctimas fueron militantes políticos, sindicales, estudiantes y ciudadanos sin afiliación, bajo la lógica de eliminar toda disidencia.

Este accionar se extendió a través de una red de centros clandestinos en todo el país y se coordinó a nivel regional mediante el Plan Cóndor, una estructura represiva que unió a las dictaduras del Cono Sur para perseguir opositores incluso fuera de sus fronteras.

¿Qué papel tuvo el contexto internacional en la dictadura?

El golpe de Estado en Argentina se inscribió en un escenario latinoamericano atravesado por dictaduras militares alineadas con la Doctrina de la Seguridad Nacional de Estados Unidos.

El Plan Cóndor, creado en 1975, permitió la coordinación entre Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, Bolivia y Brasil para la persecución de opositores políticos. Este sistema contó con respaldo logístico y político de Estados Unidos, en el marco de la Guerra Fría y la lucha contra el comunismo.

¿Cómo surgieron los organismos de derechos humanos?

Frente al silencio y la represión, familiares de víctimas comenzaron a organizarse. En 1976 surgieron agrupaciones como Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, seguidas por la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) y el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos (MEDH).

En 1977, las Madres de Plaza de Mayo comenzaron a marchar alrededor de la Pirámide de Mayo exigiendo la aparición con vida de sus hijos. Paralelamente, Abuelas de Plaza de Mayo centraron su lucha en la restitución de identidad de los niños apropiados durante la dictadura.

¿Qué fue el Juicio a las Juntas y por qué fue histórico?

En 1985, durante el gobierno de Raúl Alfonsín, se llevó adelante el Juicio a las Juntas Militares, un hecho sin precedentes a nivel mundial. Durante ocho meses se presentaron pruebas y testimonios que permitieron condenar a los principales responsables del régimen.

El tribunal sentenció a prisión perpetua a Videla y Massera, mientras que otros integrantes recibieron penas menores o fueron absueltos. Este juicio sentó un precedente histórico comparable con los Juicios de Núremberg y consolidó el camino hacia la justicia en democracia.

¿Cuántos desaparecidos hubo en la dictadura?

Las cifras sobre las víctimas varían según las fuentes. La CONADEP documentó inicialmente 8.961 casos, mientras que documentos desclasificados mencionan al menos 22.000.

Sin embargo, los organismos de derechos humanos sostienen la cifra de 30 mil desaparecidos, en base al carácter clandestino del sistema represivo y la falta de registros oficiales completos.

¿Qué pasó con los nietos apropiados durante la dictadura?

Uno de los crímenes más graves fue la apropiación de bebés nacidos en cautiverio o secuestrados junto a sus familias. Abuelas de Plaza de Mayo logró recuperar hasta julio de 2025 a 140 nietos y nietas, aunque se estima que alrededor de 500 niños fueron apropiados.

Aún hoy, más de 300 personas podrían vivir con una identidad falsa, lo que mantiene vigente la búsqueda y el reclamo de memoria, verdad y justicia.