Cada año, Mendoza registra entre 2.000 y 2.200 accidentes cerebrovasculares (ACV). El Ministerio de Salud destaca la prevención, la identificación rápida de síntomas y la atención oportuna como claves para reducir secuelas y salvar vidas.
ACV EN MENDOZA
|Indicador
|Cantidad / Información
|Casos anuales
|2.000 a 2.200
|Casos en Argentina
|50.000 a 60.000
|Frecuencia
|Aproximadamente 1 cada 10 minutos
|Grupos de riesgo
|Adultos mayores, adultos jóvenes en aumento
|Red provincial de ACV
|8 hospitales preparados + centros de salud en red
|Días clave de concientización
|29 de octubre, Día Mundial del ACV
Mendoza y los ACV: cifras preocupantes
Matías Donati, subdirector de Gestión de Redes y Planificación de la Dirección de Emergencias y Catástrofes, detalló que en Mendoza se registran entre 2.000 y 2.200 casos de ACV por año, mientras que en Argentina se reportan 50.000 a 60.000 casos. Esto equivale a un ACV aproximadamente cada 10 minutos.
“Es una patología tiempo dependiente, donde el tratamiento con trombolíticos es más efectivo dentro de las primeras cuatro horas”, explicó Donati.
Cómo reconocer un ACV
Los síntomas clave son:
- Cara torcida o sonrisa asimétrica
- Debilidad en brazos o piernas
- Dificultad para hablar o entender
- Confusión, mareos o pérdida de equilibrio
- Problemas visuales súbitos
- Dolor de cabeza intenso y repentino
Ante cualquier signo, llamar inmediatamente al 911 o acudir al centro de salud más cercano. Cada minuto cuenta para reducir secuelas.
La Red Provincial de ACV de Mendoza
Creada en 2024 por el Ministerio de Salud y Deportes, la Red Provincial de ACV garantiza atención rápida y coordinada.
- 8 hospitales preparados
- Protocolos para centros de salud y hospitales de menor complejidad
- Mejora tiempos de diagnóstico y acceso a tratamientos
- Reduce secuelas neurológicas
“Atendemos más de mil ACV por año en hospitales públicos de la provincia”, afirmó Federico Giner, miembro de la Red Provincial de ACV.
Prevención: hábitos que salvan vidas
La prevención de ACV pasa por controlar factores de riesgo cardiovascular:
- Hipertensión arterial
- Tabaquismo
- Diabetes
- Colesterol elevado
- Obesidad
- Estrés y sedentarismo
- Consumo de alcohol y drogas
El ACV afecta principalmente a personas mayores de 65 años, pero también está aumentando entre adultos jóvenes.
Día Mundial del ACV en Mendoza
Cada 29 de octubre se conmemora el Día Mundial del ACV. En Mendoza, se instalará un reloj simbólico en Plaza España de 10 a 17 h, recordando la urgencia de la atención médica, y se habilitará una cabina de mensajes que se difundirá en redes sociales.
Qué hacer ante un ACV
- Acostar a la persona de lado para evitar atragantamientos
- Llamar inmediatamente al 911
- No administrar medicamentos por cuenta propia
- Controlar el azúcar si es diabético
- Incluso si los síntomas desaparecen, acudir al servicio de emergencia
La atención rápida puede salvar vidas y minimizar secuelas.
Recomendaciones
La detección temprana y la prevención son clave.
Ante cualquier síntoma sospechoso, actuar rápido y acudir al sistema de salud. La Red Provincial de ACV de Mendoza garantiza atención coordinada para todos los pacientes, sin importar la localidad donde se encuentren.