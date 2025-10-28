Noticias Mendoza

ACV en Mendoza: más de 2.000 casos anuales y la importancia de la detección temprana

Cada año, Mendoza registra entre 2.000 y 2.200 accidentes cerebrovasculares (ACV). El Ministerio de Salud destaca la prevención, la identificación rápida de síntomas y la atención oportuna como claves para reducir secuelas y salvar vidas.

ACV EN MENDOZA

IndicadorCantidad / Información
Casos anuales2.000 a 2.200
Casos en Argentina50.000 a 60.000
FrecuenciaAproximadamente 1 cada 10 minutos
Grupos de riesgoAdultos mayores, adultos jóvenes en aumento
Red provincial de ACV8 hospitales preparados + centros de salud en red
Días clave de concientización29 de octubre, Día Mundial del ACV

Mendoza y los ACV: cifras preocupantes

Matías Donati, subdirector de Gestión de Redes y Planificación de la Dirección de Emergencias y Catástrofes, detalló que en Mendoza se registran entre 2.000 y 2.200 casos de ACV por año, mientras que en Argentina se reportan 50.000 a 60.000 casos. Esto equivale a un ACV aproximadamente cada 10 minutos.

“Es una patología tiempo dependiente, donde el tratamiento con trombolíticos es más efectivo dentro de las primeras cuatro horas”, explicó Donati.

Cómo reconocer un ACV

Los síntomas clave son:

  • Cara torcida o sonrisa asimétrica
  • Debilidad en brazos o piernas
  • Dificultad para hablar o entender
  • Confusión, mareos o pérdida de equilibrio
  • Problemas visuales súbitos
  • Dolor de cabeza intenso y repentino

Ante cualquier signo, llamar inmediatamente al 911 o acudir al centro de salud más cercano. Cada minuto cuenta para reducir secuelas.

La Red Provincial de ACV de Mendoza

Creada en 2024 por el Ministerio de Salud y Deportes, la Red Provincial de ACV garantiza atención rápida y coordinada.

  • 8 hospitales preparados
  • Protocolos para centros de salud y hospitales de menor complejidad
  • Mejora tiempos de diagnóstico y acceso a tratamientos
  • Reduce secuelas neurológicas

“Atendemos más de mil ACV por año en hospitales públicos de la provincia”, afirmó Federico Giner, miembro de la Red Provincial de ACV.

Prevención: hábitos que salvan vidas

La prevención de ACV pasa por controlar factores de riesgo cardiovascular:

  • Hipertensión arterial
  • Tabaquismo
  • Diabetes
  • Colesterol elevado
  • Obesidad
  • Estrés y sedentarismo
  • Consumo de alcohol y drogas

El ACV afecta principalmente a personas mayores de 65 años, pero también está aumentando entre adultos jóvenes.

Día Mundial del ACV en Mendoza

Cada 29 de octubre se conmemora el Día Mundial del ACV. En Mendoza, se instalará un reloj simbólico en Plaza España de 10 a 17 h, recordando la urgencia de la atención médica, y se habilitará una cabina de mensajes que se difundirá en redes sociales.

Qué hacer ante un ACV

  1. Acostar a la persona de lado para evitar atragantamientos
  2. Llamar inmediatamente al 911
  3. No administrar medicamentos por cuenta propia
  4. Controlar el azúcar si es diabético
  5. Incluso si los síntomas desaparecen, acudir al servicio de emergencia

La atención rápida puede salvar vidas y minimizar secuelas.

Recomendaciones

La detección temprana y la prevención son clave.
Ante cualquier síntoma sospechoso, actuar rápido y acudir al sistema de salud. La Red Provincial de ACV de Mendoza garantiza atención coordinada para todos los pacientes, sin importar la localidad donde se encuentren.

Falleció Claudia Schijman, actriz de El Eternauta y referente del espectáculo argentino