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Temporal de nieve en Mendoza: Uspallata acumula 10 centímetros de nieve, continúa nevando en Malargüe y Defensa Civil mantiene el monitoreo de la situación en toda la provincia.
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Temporal de nieve en Mendoza: continúa el monitoreo en alta montaña y piden extrema precaución al circular

El relevamiento de Defensa Civil de las 7 de este domingo muestra nevadas en distintos sectores cordilleranos, 10 centímetros de nieve acumulada en Uspallata y lluvias en gran parte del sur y el Valle de Uco. Las autoridades mantienen el seguimiento permanente de las condiciones meteorológicas.

Mendoza continúa bajo la influencia de un temporal de nieve que afecta especialmente a la alta montaña y sectores cordilleranos de la provincia. Según el relevamiento meteorológico de la Dirección Provincial de Defensa Civil realizado a las 7 de este domingo 20 de julio, se registran nevadas, bajas temperaturas, visibilidad reducida y rutas transitables con extrema precaución en varias zonas.

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¿Cómo es la situación en la alta montaña de Mendoza?

En Uspallata el cielo permanece cubierto, la temperatura es de -4 °C y se registra una acumulación de nieve de aproximadamente 10 centímetros, reflejando la intensidad del temporal que afecta la zona cordillerana.

En Malargüe continúan las nevadas con una temperatura de 0,4 °C, viento del oeste de 6 km/h y una visibilidad reducida a apenas un kilómetro. Además, sobre la Ruta Nacional 40 Sur, a la altura de Bardas Blancas, se recomienda circular con extrema precaución debido a que continúa nevando en el sector de El Chihuido.

Temporal de nieve en Mendoza: Uspallata acumula 10 centímetros de nieve, continúa nevando en Malargüe y Defensa Civil mantiene el monitoreo de la situación en toda la provincia.

¿Qué ocurre en el Valle de Uco?

Las condiciones también son inestables en el Valle de Uco.

En Tupungato se registran nevadas en La Carrera, mientras que el resto del departamento presenta cielo nublado. Las rutas permanecen transitables, aunque con precaución por la escasa visibilidad.

En Tunuyán se observan lluvias leves en la ciudad y lloviznas en Manzano Histórico, donde también se solicita conducir con mucha precaución debido a las condiciones del camino.

Por su parte, San Carlos presenta cielo nublado, ambiente frío y una temperatura de 6 °C.

¿Cómo está el tiempo en el sur provincial?

En San Rafael el estado del tiempo se caracteriza por cielo cubierto, lluvias débiles y una temperatura de 5,8 °C. La humedad alcanza el 98 %, con viento del sudoeste de 6 km/h y una visibilidad reducida a tres kilómetros.

Mientras tanto, en Malargüe las nevadas continúan siendo el fenómeno predominante, especialmente en los sectores de montaña.

Temporal de nieve en Mendoza: Uspallata acumula 10 centímetros de nieve, continúa nevando en Malargüe y Defensa Civil mantiene el monitoreo de la situación en toda la provincia.

¿Cuál es la situación en el Gran Mendoza y la Zona Este?

En el Gran Mendoza la temperatura registrada es de 7 °C, con cielo mayormente nublado y sin viento significativo durante las primeras horas de la mañana.

En Luján de Cuyo la temperatura alcanza los 6 °C, con cielo mayormente nublado, humedad del 89 % y viento del oeste de apenas 3 km/h.

La Zona Este presenta cielo mayormente nublado, ambiente frío y lloviznas aisladas.

¿Qué recomienda Defensa Civil?

La Dirección Provincial de Defensa Civil informó que mantiene el monitoreo permanente de la situación meteorológica en todo el territorio provincial, especialmente en las zonas de montaña donde persisten las nevadas.

Ante este escenario, las autoridades recomiendan consultar el estado de las rutas antes de viajar, reducir la velocidad, aumentar la distancia de frenado y evitar desplazamientos innecesarios hacia sectores cordilleranos mientras continúen las precipitaciones níveas.

Temporal de nieve en Mendoza: Uspallata acumula 10 centímetros de nieve, continúa nevando en Malargüe y Defensa Civil mantiene el monitoreo de la situación en toda la provincia.

¿Por qué se producen estas nevadas en la cordillera de Mendoza?

Durante el invierno, los sistemas de baja presión que ingresan desde el océano Pacífico generan precipitaciones persistentes sobre la cordillera de los Andes. Cuando las temperaturas se mantienen por debajo de los 0 °C en altura, esas precipitaciones se transforman en nieve y pueden acumularse rápidamente, especialmente en sectores como Uspallata, Puente del Inca, Las Cuevas y el sur de Malargüe. Estas condiciones también repercuten sobre las rutas internacionales y provinciales, donde la presencia de hielo, nieve y baja visibilidad obliga a extremar las medidas de seguridad para quienes deben transitar.

¿Qué recomendaciones deben seguir quienes viajen hacia la montaña?

Las autoridades recuerdan que antes de emprender un viaje hacia la alta montaña es fundamental consultar el estado actualizado de las rutas y respetar todas las indicaciones de los organismos de control. También se recomienda circular únicamente durante los horarios habilitados, reducir considerablemente la velocidad, aumentar la distancia de frenado y llevar el vehículo en condiciones adecuadas para enfrentar caminos con nieve o hielo. En caso de que el temporal se intensifique, lo más conveniente es postergar los desplazamientos hasta que mejoren las condiciones meteorológicas y de transitabilidad.

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