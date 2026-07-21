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Relaciones internacionales

Mendoza Global: Ulpiano Suarez presentó un foro para impulsar la inserción internacional de la provincia

El proyecto fue presentado en la Bolsa de Comercio de Mendoza con la participación de autoridades provinciales, representantes diplomáticos, universidades y organizaciones especializadas. La iniciativa busca fortalecer la diplomacia subnacional y generar oportunidades de desarrollo económico, cooperación e inversiones para Mendoza.

Lanzaron en Ciudad, Mendoza Global, un proyecto que apunta a consolidar un espacio permanente de reflexión, diálogo y cooperación entre el sector público, el ámbito académico, el cuerpo diplomático, las organizaciones de la sociedad civil y el entramado productivo de la provincia.

La iniciativa busca analizar los cambios del escenario internacional y fortalecer la inserción de Mendoza en el mundo mediante estrategias de diplomacia subnacional.

El encuentro reunió a funcionarios provinciales y municipales, representantes de embajadas, universidades, cámaras empresariales y especialistas en relaciones internacionales, con el acompañamiento de la Delegación de la Unión Europea en Argentina, además de representantes de Canadá y Polonia.

La apertura estuvo a cargo del cónsul de Perú en Mendoza, Alberto Javier Hart Merino, quien destacó la importancia de fortalecer los vínculos internacionales como herramienta para promover el intercambio de conocimientos, el diálogo y la cooperación entre los países.

Posteriormente, el intendente de la Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suarez, afirmó que las ciudades y las provincias tienen un rol cada vez más relevante en la generación de oportunidades para sus habitantes.

“Las ciudades y las provincias dejamos de ser simples administradoras de servicios; somos el lugar desde donde podemos generar oportunidades concretas para la gente. Ese es el sentido más profundo de gobernar: acompañar al que produce, facilitar que lleguen inversiones, tender puentes con las universidades y abrir futuro para nuestros jóvenes”, expresó.

El jefe comunal sostuvo además que Mendoza debe aprovechar su estabilidad institucional para dar un paso más en su desarrollo.

“Mendoza no puede conformarse con administrar bien lo que ya tiene. Tenemos que animarnos a liderar una etapa nueva, en la que ese orden que tanto nos costó construir se transforme en crecimiento, inversión y trabajo genuino para nuestra gente”, señaló.

Finalmente, resumió el espíritu de la propuesta:

“Mendoza Global es la decisión de mirar el mundo desde Mendoza y de pensar a Mendoza desde el mundo. Es construir un espacio permanente donde el Estado, las empresas, las universidades y la sociedad trabajen juntos por un mismo objetivo”.

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Mendoza Global: un espacio de cooperación entre el Estado, universidades y el sector privado

La iniciativa cuenta con el respaldo de la Bolsa de Comercio de Mendoza, universidades y organizaciones especializadas en relaciones internacionales. Entre las instituciones académicas participantes se encuentran la Universidad de Congreso, la Universidad Champagnat, la Universidad Católica Argentina (sede Mendoza) y la Universidad Austral, a través de su Escuela de Gobierno y de la Cátedra Jean Monnet, cofinanciada por la Unión Europea.

También participaron la vicegobernadora Hebe Casado; el presidente del Senado, Martín Kerchner; el titular de la Cámara de Diputados, Andrés Lombardi; el ministro de Producción, Rodolfo Vargas Arizu; además de autoridades municipales, concejales, integrantes del cuerpo consular, representantes diplomáticos y cámaras empresariales.

El proyecto Mendoza Global fue presentado en la Bolsa de Comercio local con la participación de autoridades provinciales, representantes diplomáticos, universidades y organizaciones especializadas. La iniciativa busca fortalecer la diplomacia subnacional y generar oportunidades de desarrollo económico, cooperación e inversiones para Mendoza.

Debates sobre economía, diplomacia y el rol de Mendoza en el mundo

La jornada incluyó una conferencia magistral del catedrático de la Universidad Complutense de Madrid, José Antonio Sanahuja, titulada El mundo en interregno: una mirada europea, en la que analizó el contexto geopolítico internacional y los desafíos que enfrentan las democracias y las economías en un escenario global en transformación.

Además, se desarrolló el conversatorio “Ciudades en el mundo: la paradiplomacia como herramienta de desarrollo”, del que participaron Ulpiano Suarez, José Antonio Sanahuja e Ignacio Ibáñez, responsable de Diplomacia Pública de la Delegación de la Unión Europea en Argentina.

Otro de los paneles estuvo dedicado a “Mendoza en la economía global: recursos estratégicos, oportunidades de cooperación y Acuerdo Unión Europea-Mercosur”, con la participación de referentes del Consejo Empresario Mendocino, la Federación Económica de Mendoza, Broda Lab y la Bolsa de Comercio de Mendoza.

Juventudes y política exterior, otros ejes del encuentro

El programa también incluyó un espacio orientado al potencial internacional de las juventudes mendocinas, con representantes de Diplomacia Activa, CEDEMA, Youth Diplomats y Órbita, organizaciones dedicadas a la formación de jóvenes líderes y a la promoción de las relaciones internacionales.

El cierre estuvo marcado por el panel “La hora de las potencias medias: autonomía estratégica y política exterior argentina”, integrado por representantes de la Embajada de Canadá en Argentina, la Agencia Polaca de Comercio e Inversiones y el Módulo Jean Monnet de la Universidad Austral.

Con este lanzamiento, Mendoza Global aspira a convertirse en un ámbito permanente para debatir los desafíos internacionales, promover la cooperación entre instituciones y potenciar las oportunidades de inversión, innovación y desarrollo económico para la provincia, posicionando a la Ciudad de Mendoza como un punto de referencia en materia de política internacional y diplomacia subnacional.

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