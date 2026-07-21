El Servicio Meteorológico Nacional, SMN, mantiene alertas amarillas y naranjas por nevadas, vientos intensos, temperaturas extremas y tormentas en distintas regiones del país. Mendoza continúa entre las provincias más afectadas por el temporal en alta montaña.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas meteorológicas para las próximas 72 horas debido a la persistencia de fenómenos de fuerte impacto en diferentes regiones de Argentina.

Mendoza continúa bajo alerta por intensas nevadas en alta montaña, mientras que la Patagonia enfrenta temperaturas extremas y el noreste del país permanece bajo riesgo por tormentas fuertes con abundantes lluvias y caída de granizo.

La situación responde a una compleja combinación de sistemas atmosféricos. Un centro de alta presión avanza lentamente sobre el sur de la Patagonia, favoreciendo una intensa ola de frío, mientras que perturbaciones en altura provenientes del océano Pacífico siguen ingresando sobre la cordillera de los Andes, generando nevadas persistentes en Cuyo, el norte de la Patagonia y el noroeste argentino. Al mismo tiempo, un sistema de baja presión sobre el sur de Brasil mantiene condiciones de fuerte inestabilidad en el norte del Litoral.

Frente a este escenario, el organismo nacional emitió alertas de nivel amarillo y naranja para advertir sobre la intensidad de los distintos fenómenos previstos durante los próximos días.

¿Por qué continúa nevando con tanta intensidad en Mendoza?

La alta montaña mendocina vuelve a ubicarse entre las zonas más comprometidas del país. El SMN mantiene una alerta naranja para la cordillera de Mendoza y San Juan debido a la persistencia de nevadas intensas.

De acuerdo con el pronóstico oficial, durante las próximas 72 horas podrían acumularse entre 50 y 150 centímetros adicionales de nieve, especialmente entre la mañana y la tarde de este martes, cuando se espera el período de mayor intensidad.

Estas precipitaciones se suman a las registradas durante la última semana, que ya dejaron acumulaciones de entre tres y cuatro metros en distintos sectores cordilleranos, provocando importantes complicaciones en los pasos internacionales y en la circulación de vehículos de transporte.

Además de la nieve, el fenómeno estará acompañado por fuertes vientos de montaña que reducirán considerablemente la visibilidad y aumentarán el riesgo para quienes transiten por la zona.

La Patagonia registra temperaturas cercanas a los -20 °C

Mientras la cordillera continúa bajo un intenso temporal de nieve, el sur del país atraviesa uno de los episodios de frío más severos del año.

La localidad santacruceña de Perito Moreno registró una temperatura mínima de -19,5 °C, convirtiéndose en el punto más frío del país. Otras ciudades de Santa Cruz y Chubut también presentaron valores inferiores a los -10 °C, reflejando la magnitud de la masa de aire polar instalada sobre la región.

Ante esta situación, el SMN mantiene activo el Sistema de Alerta Temprana por temperaturas extremas, con nivel naranja para el noreste de Santa Cruz y nivel amarillo para el resto de esa provincia, además de Chubut y Tierra del Fuego.

Los pronósticos indican que el frío comenzará a moderarse gradualmente hacia el jueves, aunque antes se esperan nuevas nevadas importantes incluso sobre sectores de la meseta de Chubut y Santa Cruz.

Alertas del SMN: vientos intensos y Zonda en el noroeste argentino

Otro de los fenómenos destacados es la persistencia de fuertes vientos en la cordillera del noroeste.

Las zonas de alta montaña de La Rioja y Catamarca permanecen bajo alerta naranja, ya que las ráfagas podrían superar los 120 kilómetros por hora, generando condiciones muy adversas para las actividades al aire libre y la circulación.

En niveles más bajos también se prevé la presencia de viento Zonda en sectores de Catamarca, Salta y Jujuy, donde el SMN advierte que las ráfagas podrían superar los 70 km/h, acompañadas por un marcado descenso de la humedad relativa y un incremento de la temperatura.

Tormentas fuertes y abundantes lluvias en el norte del Litoral

El otro foco de atención se concentra en el extremo noreste del país.

El SMN mantiene una alerta naranja para el noreste de Corrientes y el sur de Misiones debido a la probabilidad de tormentas fuertes o localmente severas.

Los fenómenos podrían estar acompañados por intensa actividad eléctrica, ráfagas de viento, caída de granizo de distintos tamaños y precipitaciones acumuladas de entre 70 y 90 milímetros, con registros superiores en forma puntual.

Por su parte, el norte de Misiones, el este de Chaco y el este de Formosa permanecen bajo alerta amarilla, donde también se esperan tormentas fuertes con lluvias acumuladas de entre 50 y 80 milímetros.

Según los especialistas, las condiciones comenzarían a mejorar recién a partir del miércoles, cuando el sistema de baja presión se profundice sobre el sur de Brasil y el frente frío empiece a desplazarse hacia el norte.

Un país bajo múltiples alertas meteorológicas del SMN

El panorama previsto para los próximos días refleja la marcada diversidad climática que atraviesa Argentina. Mientras la cordillera continúa recibiendo abundantes nevadas que afectan especialmente a Mendoza y San Juan, el extremo sur enfrenta temperaturas excepcionalmente bajas y el noreste permanece bajo amenaza de tormentas severas.

Por este motivo, el Servicio Meteorológico Nacional recomienda mantenerse informado a través de los pronósticos oficiales y respetar las indicaciones de los organismos de Protección Civil, especialmente en las zonas alcanzadas por alertas de nivel amarillo y naranja.

¿Qué recomienda el SMN ante estas alertas meteorológicas?

Ante la persistencia de nevadas, temperaturas extremas, fuertes vientos y tormentas, el Servicio Meteorológico Nacional recomienda mantenerse informado a través de los pronósticos y alertas oficiales, ya que las condiciones pueden modificarse con rapidez.

En las zonas de montaña, especialmente en Mendoza y San Juan, se aconseja evitar desplazamientos innecesarios, respetar las indicaciones de Vialidad Nacional y de las autoridades provinciales, además de consultar el estado de los pasos internacionales antes de iniciar un viaje. Las intensas nevadas, sumadas a las ráfagas de viento, pueden reducir considerablemente la visibilidad y generar acumulaciones de nieve sobre la calzada.

En las regiones afectadas por tormentas, el organismo recomienda no permanecer al aire libre durante la actividad eléctrica, evitar circular por calles anegadas y asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento. También es importante mantenerse alejado de árboles y postes que puedan caer debido a las ráfagas.

Respecto al frío extremo en la Patagonia, las autoridades aconsejan limitar la exposición prolongada a las bajas temperaturas, utilizar ropa adecuada en varias capas y prestar especial atención a niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas, que constituyen los grupos más vulnerables frente a este tipo de fenómenos.