Messi emocionó a los argentinos antes de la final del Mundial 2026 y crecen las versiones sobre su despedida

El capitán de la Selección argentina publicó un mensaje cargado de emoción antes del partido ante España y sus palabras generaron especulaciones sobre su futuro con la Albiceleste.

Lionel Messi emocionó a los argentinos antes de la final del Mundial 2026 frente a España con un mensaje publicado en sus redes sociales que rápidamente se volvió viral y abrió especulaciones sobre una posible despedida de la Selección argentina. El capitán de la Albiceleste compartió un texto en tono nostálgico, con referencias al camino recorrido junto a sus compañeros y un agradecimiento por los años compartidos.

La publicación apareció cerca de la medianoche del sábado y en pocos minutos generó una enorme repercusión entre los hinchas. El posteo superó los dos millones de “me gusta” y acumuló decenas de miles de comentarios de seguidores que interpretaron sus palabras como una señal sobre el futuro del máximo referente del equipo argentino.

El mensaje llegó en un momento especial: a pocas horas de una nueva final del mundo, con Messi como líder de una generación que consiguió cambiar la historia reciente de la Selección argentina con títulos internacionales y grandes actuaciones.

¿Qué dijo Lionel Messi antes de la final del Mundial 2026?

El mensaje de Messi estuvo acompañado por una imagen de toda la delegación argentina y llamó especialmente la atención por el tono reflexivo utilizado por el capitán, con frases que repasaron el camino recorrido junto a sus compañeros.

“Lo más lindo de todos estos años nunca fueron solamente los títulos, sino todo el camino. Compartir el día a día con este grupo, competir juntos, levantarnos en los momentos difíciles y disfrutar cada paso”, expresó el futbolista argentino.

Además, Messi destacó el valor del grupo y agradeció a quienes forman parte del proceso que llevó a la Selección argentina nuevamente a una final mundialista.

“Gracias a cada uno de mis compañeros, al cuerpo técnico y a todas las personas que trabajan todos los días para que esta Selección siga siendo una familia”, señaló.

Las palabras del capitán fueron recibidas con emoción por los hinchas, que recordaron el recorrido iniciado con la Copa América 2021, continuado con la Finalissima y coronado con el Mundial de Qatar 2022.

¿El mensaje de Messi fue una despedida de la Selección argentina?

Una de las frases que más repercusión generó fue la que utilizó para cerrar la publicación: “Pase lo que pase mañana, este grupo ya escribió una historia que nunca vamos a olvidar y que nadie podrá borrar. VAMOS ARGENTINA”.

El tono del mensaje despertó interpretaciones entre los fanáticos, quienes relacionaron esas palabras con la posibilidad de que Messi pueda estar disputando sus últimos partidos con la camiseta argentina.

Sin embargo, el capitán no confirmó una despedida ni anunció su alejamiento de la Selección argentina. La publicación estuvo centrada en valorar el recorrido de una generación que consiguió títulos históricos y devolvió al seleccionado nacional a los primeros planos del fútbol mundial.

El futuro de Messi con la Albiceleste será una decisión personal del propio jugador, que en distintas oportunidades remarcó que disfruta representar a Argentina y que evaluaría cada momento de su carrera.

Por eso, más allá de las especulaciones generadas por el mensaje, la publicación también puede interpretarse como un reconocimiento a una etapa inolvidable y al vínculo construido con sus compañeros y los hinchas.

¿Cuándo juega Argentina vs España por la final del Mundial 2026?

La Selección argentina y Lionel Messi enfrentarán a España este domingo desde las 16 en la gran final del Mundial 2026.

El equipo dirigido por Lionel Scaloni buscará una nueva consagración ante un seleccionado español que llegó al partido decisivo mostrando una gran solidez defensiva y un rendimiento regular durante todo el torneo.

España se convirtió en uno de los equipos más destacados de la competencia y afrontará la final con una identidad marcada por la posesión de pelota y la presión alta, mientras que Argentina intentará imponer la experiencia de un plantel acostumbrado a disputar partidos decisivos.

La Albiceleste, además, buscará cerrar una etapa histórica con otra conquista de una generación que ya ganó la Copa América, la Finalissima y el Mundial de Qatar 2022.

¿Argentina puede lograr un bicampeonato histórico en el Mundial?

Si la Selección argentina derrota a España en la final del Mundial 2026, alcanzará una marca histórica al convertirse en la tercera selección en conquistar dos Copas del Mundo consecutivas.

Hasta ahora, solamente Italia y Brasil lograron esa hazaña. El seleccionado italiano fue campeón en 1934 y 1938, mientras que Brasil consiguió los títulos de 1958 y 1962.

Más allá del resultado deportivo, la final tendrá un significado especial para Messi, quien lideró durante años a una Selección argentina que pasó de la frustración por varias finales perdidas a convertirse nuevamente en una potencia mundial.

El partido ante España aparece así como una nueva oportunidad para que el capitán argentino escriba otro capítulo de una historia que ya quedó grabada para siempre en el fútbol nacional.