San Rafael presentará un nuevo ordenamiento vial para planificar el crecimiento de los próximos 30 años

El proyecto ingresará en los próximos días al Concejo Deliberante y será el primer paso de un plan integral de ordenamiento territorial. La iniciativa contempla nuevos corredores urbanos, turísticos e internacionales, además de mejoras para la circulación de vehículos, peatones y ciclistas.

San Rafael se prepara para debatir uno de los proyectos de planificación urbana más importantes de los últimos años. En los próximos días ingresará al Concejo Deliberante la iniciativa que propone un nuevo ordenamiento vial, una herramienta pensada para acompañar el crecimiento del departamento durante las próximas tres décadas y sentar las bases del futuro ordenamiento territorial.

El presidente del Honorable Concejo Deliberante, Nahuel Arscone, confirmó que el proyecto de ordenanza será presentado para su tratamiento legislativo y destacó que se trata de una propuesta estratégica orientada a definir el modelo de desarrollo del departamento.

¿Qué propone el nuevo ordenamiento vial de San Rafael?

La iniciativa busca reorganizar la movilidad en todo el departamento mediante una planificación de largo plazo. Entre sus principales ejes contempla la optimización de las conexiones internas, la creación de nuevos corredores y una visión integral que abarca la circulación de vehículos, peatones y ciclistas.

El proyecto no solo apunta a resolver las necesidades actuales del tránsito, sino también a anticiparse al crecimiento demográfico, urbano y productivo de San Rafael, evitando que la expansión de la ciudad se produzca de manera desordenada.

Según explicó Arscone, la planificación permitirá proyectar obras estratégicas que acompañen el desarrollo de las próximas décadas y faciliten una mejor conectividad entre los distintos sectores del departamento.

Corredores urbanos, turísticos e internacionales

Uno de los aspectos más relevantes del proyecto es la proyección de nuevos corredores con diferentes funciones. La propuesta contempla la planificación de nudos viales y corredores urbanos destinados a mejorar la circulación diaria, pero también incorpora una mirada orientada al desarrollo turístico y a la integración regional.

En ese sentido, Arscone mencionó como ejemplo el futuro Paso Las Leñas, una obra que podría modificar la conectividad entre Argentina y Chile y generar nuevas oportunidades económicas para el sur mendocino.

“Queremos proyectar nudos viales, corredores urbanos, turísticos y hasta internacionales como el proyecto del Paso Las Leñas”, expresó el presidente del Concejo Deliberante.

Asimismo, remarcó que muchas veces los grandes proyectos estratégicos requieren años de planificación antes de poder concretarse, por lo que consideró fundamental que San Rafael cuente con herramientas que permitan estar preparado cuando surjan oportunidades de inversión o financiamiento.

El primer paso hacia el ordenamiento territorial

El nuevo ordenamiento vial constituye la primera etapa de una propuesta mucho más amplia vinculada al ordenamiento territorial del departamento.

La intención es establecer criterios de desarrollo que permitan coordinar el crecimiento urbano con la infraestructura, los servicios públicos, la actividad productiva y el desarrollo turístico, evitando soluciones improvisadas ante el aumento de la población.

De esta manera, la planificación vial funcionará como una base para futuras políticas públicas relacionadas con el uso del suelo, la expansión urbana y las inversiones en infraestructura.

Una planificación pensada para las próximas generaciones

Arscone sostuvo que el proyecto busca construir una visión de largo plazo que trascienda las gestiones de gobierno y permita consolidar un modelo de desarrollo sostenible para San Rafael.

“Son proyectos muy lindos para trabajar y que le dan mucha fuerza y mucha perspectiva de futuro para ese San Rafael que soñamos para nuestros hijos y ya para nuestros nietos también”, afirmó.

Con esta iniciativa, el municipio pretende impulsar una planificación que acompañe el crecimiento urbano y productivo del departamento, fortalezca la conectividad interna y proyecte nuevos escenarios de integración regional, consolidando a San Rafael como uno de los principales polos de desarrollo del sur de Mendoza.