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Evacuaron a 20 personas de Puente del Inca tras el temporal de nieve en Mendoza. El operativo concluyó sin heridos y continúan las tareas de rescate en Horcones.
Temporal alta montaña

Puente del Inca: evacuaron a 20 personas tras el temporal de nieve y continúan los trabajos en Horcones

El operativo concluyó con el traslado de mujeres, hombres, niños y adultos mayores hasta la Terminal de Ómnibus. La Patrulla de Rescate de la Policía de Mendoza continúa asistiendo a un grupo de personas que permanece en el complejo Horcones.

Durante la tarde del domingo evacuaron vecinos residentes en Puente del Inca, en la alta montaña de Mendoza, con un total de 20 personas trasladadas de manera segura luego del intenso temporal de nieve que afectó a la cordillera. El procedimiento permitió evacuar a mujeres, hombres, niños y adultos mayores, quienes fueron llevados sin inconvenientes hasta la Terminal de Ómnibus, donde continuarán recibiendo asistencia.

El operativo se desarrolló en un contexto marcado por las intensas nevadas que complicaron la circulación sobre la Ruta Nacional 7 y obligaron a desplegar un importante trabajo coordinado entre distintos organismos provinciales y nacionales para garantizar la seguridad de los habitantes de la zona.

Según el parte oficial, todas las personas evacuadas se encuentran en buen estado de salud y no presentaron inconvenientes durante el traslado, pese a las difíciles condiciones que aún persisten en la alta montaña mendocina.

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¿Cómo fue el operativo de evacuación en Puente del Inca?

La evacuación demandó un importante despliegue logístico debido a la gran cantidad de nieve acumulada en distintos sectores del corredor internacional.

Del operativo participaron efectivos de Gendarmería Nacional, Policía de Mendoza, personal de la Guardia Urbana Municipal (GUM), equipos de la Coordinación del Corredor Internacional y trabajadores de Vialidad Nacional, quienes realizaron tareas fundamentales para garantizar el acceso a la zona.

Uno de los aspectos más importantes fue el trabajo desarrollado por la maquinaria pesada de Vialidad Nacional. Una motoniveladora abrió camino durante el ascenso, permitiendo el avance de los vehículos de emergencia y facilitando el traslado de los vecinos evacuados.

Las autoridades destacaron especialmente el trabajo conjunto entre todos los organismos intervinientes, una coordinación que permitió concretar el operativo sin registrar incidentes y resguardar a las familias que permanecían en la zona afectada por el temporal.

Evacuaron a 20 personas de Puente del Inca tras el temporal de nieve en Mendoza. El operativo concluyó sin heridos y continúan las tareas de rescate en Horcones.

¿Cómo se encuentran las personas evacuadas?

De acuerdo con la información oficial, las 20 personas evacuadas fueron trasladadas sin inconvenientes y todas se encuentran en buen estado de salud.

Entre los evacuados había mujeres, hombres, niños y adultos mayores, quienes recibieron asistencia durante todo el procedimiento hasta llegar a la Terminal de Ómnibus.

El operativo tuvo como principal objetivo prevenir situaciones de riesgo frente a la continuidad de las condiciones meteorológicas adversas en la cordillera mendocina, donde la acumulación de nieve continúa dificultando la circulación y el acceso a distintos sectores.

Las autoridades recordaron que la prioridad continúa siendo preservar la seguridad de los residentes y de quienes trabajan en la alta montaña mientras se desarrollan las tareas de despeje de caminos.

¿Qué sucede con las personas que permanecen en Horcones?

Mientras concluyó la evacuación en Puente del Inca, los organismos de emergencia continúan trabajando en el complejo Horcones, donde todavía permanecen entre cinco y siete personas.

Las tareas están a cargo de la Patrulla de Rescate de la Policía de Mendoza, que mantiene un operativo permanente para asistir a quienes aún permanecen en ese sector de la cordillera.

En paralelo, maquinaria de Vialidad Nacional trabaja en la apertura de una brecha sobre la nieve para facilitar el acceso de los equipos de rescate y permitir una evacuación segura cuando las condiciones del terreno lo permitan.

La continuidad de estas tareas dependerá de la evolución del estado del tiempo y de las condiciones de transitabilidad sobre la Ruta Nacional 7.

Evacuaron a 20 personas de Puente del Inca tras el temporal de nieve en Mendoza. El operativo concluyó sin heridos y continúan las tareas de rescate en Horcones.

¿Cómo continúa la situación en la alta montaña de Mendoza?

El intenso temporal de nieve registrado durante los últimos días dejó importantes acumulaciones en distintos puntos de la alta montaña y obligó a desplegar operativos de asistencia, rescate y evacuación en varios sectores del corredor internacional.

Los organismos que integran el operativo mantienen un monitoreo permanente de la situación y continúan trabajando para garantizar la seguridad de las personas que permanecen en la zona, además de avanzar con la apertura de caminos cuando las condiciones lo permiten.

Las autoridades reiteraron la recomendación de evitar desplazamientos hacia la alta montaña mientras persistan las condiciones meteorológicas adversas y continúen las tareas de despeje sobre la Ruta Nacional 7.

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