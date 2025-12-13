Alarma salarial: el 72% de los trabajadores gana menos que la canasta básica

Un informe basado en la EPH del INDEC de 2025 advierte que la mayoría de los trabajadores argentinos percibe ingresos insuficientes para cubrir el costo de vida, incluso entre quienes tienen empleo formal y jornada completa.

Un reciente informe elaborado a partir de la última Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del INDEC durante 2025 reveló un escenario crítico en materia salarial: el 72% de los trabajadores ocupados en la Argentina gana un millón de pesos o menos por mes, un ingreso que no alcanza a cubrir la canasta básica total.

¿Cuántos trabajadores ganan menos que la canasta básica?

Según explicó la investigadora Mariana Sosa, del Instituto Gino Germani y el CONICET, el ingreso de la mayoría de los trabajadores se ubica por debajo de la canasta básica total, estimada en alrededor de un millón doscientos mil pesos.

“El 72% de los ocupados gana un millón de pesos o menos al mes, un monto inferior a la canasta básica”, señaló la especialista en diálogo con Radio Regional.

¿Cuál es la diferencia salarial entre empleo formal e informal?

El informe evidencia fuertes brechas entre los trabajadores registrados y los no registrados.

Entre los asalariados formales, la situación sigue siendo compleja: el 58% cobra hasta un millón de pesos mensuales.

Sin embargo, el panorama es mucho más grave en el empleo informal. Dentro del trabajo precario, el 89% de los trabajadores percibe ingresos de hasta un millón de pesos, reflejando altos niveles de precarización salarial.

¿Se puede ser pobre aun teniendo trabajo a tiempo completo?

Uno de los datos más alarmantes del estudio es la persistencia de la pobreza entre personas con empleo pleno.

“Uno de cada cinco trabajadores que cumple una jornada completa de cuarenta horas es pobre”, advirtió Sosa, al remarcar que el salario ya no garantiza condiciones de vida dignas.

¿Qué pasó con el empleo formal en los últimos años?

El análisis describe una “recomposición regresiva” del mercado laboral. Desde el inicio de la gestión de Javier Milei, se perdieron 407 mil puestos de trabajo asalariado formal, una caída que fue parcialmente compensada por la expansión del empleo precario.

¿Qué sectores productivos fueron los más afectados?

Las ramas de mayor valor agregado resultaron las más golpeadas por este proceso.

La industria manufacturera perdió casi 200 mil puestos de trabajo .

perdió casi . El sector de la construcción registró una caída de 112 mil empleos .

registró una caída de . La Administración Pública fue uno de los sectores más castigados, con una pérdida de 216 mil puestos en dos años.

“Se hunden la industria y la construcción, mientras crecen sectores más precarios”, resumió la investigadora.