Alejandro Durán ganó la 11ª fecha de la Temporada de Ruta en Mendoza

El ciclista de la Municipalidad de Godoy Cruz se quedó con la victoria en la 11ª fecha del calendario, escoltado por Germán Broggi y Daniel Zumer.

Alejandro Durán, representante de la Municipalidad de Godoy Cruz, ganó la 11ª fecha de la Temporada de Ruta 2025/2026, organizada por la Asociación Ciclista Mendocina, y se consolidó como uno de los protagonistas del calendario provincial.

¿Quién ganó la 11ª fecha de la Temporada de Ruta 2025/2026?

El ganador de la competencia fue Alejandro Durán (Municipalidad de Godoy Cruz), quien se impuso en la categoría Élite. El podio lo completaron Germán Broggi (Municipalidad de Tupungato) y Daniel Zumer (Municipalidad de Guaymallén).

¿Cómo quedó el podio de la categoría Élite?

La clasificación final de la categoría principal fue la siguiente:

Alejandro Durán (Municipalidad de Godoy Cruz) Germán Broggi (Municipalidad de Tupungato) Daniel Zumer (Municipalidad de Guaymallén) Bruno Contreras (Municipalidad de Guaymallén) Nahuel Méndez (Municipalidad de Godoy Cruz)

¿Cuáles fueron los resultados en las demás categorías?

Categoría Juveniles

Tomás Guerrero Nicolás Crespo Luciano Aveiro

Categoría Máster

Daniel Zumer Antonio Durán Diego Ferreyra

Categoría Damas

Leonela Previley Florencia Bajouht

¿Cuándo finaliza la Temporada de Ruta 2025/2026?

Desde la Asociación Ciclista Mendocina confirmaron que la última fecha del calendario de la Temporada de Ruta 2025/2026 se disputará el domingo 8 de febrero, jornada en la que se cerrará oficialmente el campeonato.