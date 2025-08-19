La fuga de tres presos considerados de alta peligrosidad en Chile mantiene en vilo a las autoridades de la provincia de Mendoza.

La fuga de tres internos de alta peligrosidad del Complejo Penitenciario de Valparaíso en Chile encendió las alarmas en la región. La Policía de Mendoza fue notificada de inmediato y trabaja bajo la hipótesis de que los prófugos podrían intentar cruzar la frontera hacia Argentina.

El hecho ocurrió en el Complejo Penitenciario de Valparaíso, desde donde los internos lograron escapar en circunstancias que revelan un operativo planificado con ayuda externa.

Según trascendió, la alerta llegó hasta Mendoza junto con el prontuario de los evadidos, entre los que figura un condenado por el homicidio de un carabinero en 2022.

Los presos fugados en Chile fueron identificados como Jairo González, condenado a presidio perpetuo calificado por robo con homicidio; Claudio Fornes, imputado por el mismo delito; y Juan González, sentenciado a la pena máxima por el homicidio del cabo de Carabineros David Florido, ocurrido en junio de 2022.

Los presos fugados del Complejo Penitenciario de Valparaíso en Chile/ Fuente: NA

De acuerdo con el director nacional de Gendarmería de Chile, Rubén Pérez, los internos escalaron desde su celda, cortaron barrotes y treparon hasta el cuarto nivel del módulo 105, donde tensaron una cuerda lanzada desde el exterior. Aprovechando la densa niebla de la madrugada, se lanzaron al estilo canopy y cruzaron el muro perimetral, logrando escapar sin ser detectados de inmediato.

Refuerzan las medidas de seguridad en Chile y Mendoza

Frente a la fuga, el gobierno chileno anunció más de una decena de medidas para reforzar la seguridad en sus cárceles. El ministro de Justicia, Jaime Gajardo, instruyó a Gendarmería a revisar el perímetro de todos los penales en un plazo de 24 horas y a presentar un informe en 72 horas sobre la distribución de internos en celdas, entre otras acciones urgentes.

Mientras tanto, en Mendoza, las fuerzas de seguridad se mantienen en alerta máxima por el riesgo de que los evadidos intenten ingresar a Argentina a través de los pasos fronterizos de la cordillera.