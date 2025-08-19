Noticias Mendoza

API key not valid, or not yet activated. If you recently signed up for an account or created this key, please allow up to 30 minutes for key to activate.

Secciones

Mendoza
Delincuencia internacional

Alerta en Mendoza por la fuga de tres peligrosos presos chilenos

La fuga de tres presos considerados de alta peligrosidad en Chile mantiene en vilo a las autoridades de la provincia de Mendoza.

La fuga de tres internos de alta peligrosidad del Complejo Penitenciario de Valparaíso en Chile encendió las alarmas en la región. La Policía de Mendoza fue notificada de inmediato y trabaja bajo la hipótesis de que los prófugos podrían intentar cruzar la frontera hacia Argentina.

El hecho ocurrió en el Complejo Penitenciario de Valparaíso, desde donde los internos lograron escapar en circunstancias que revelan un operativo planificado con ayuda externa.

Según trascendió, la alerta llegó hasta Mendoza junto con el prontuario de los evadidos, entre los que figura un condenado por el homicidio de un carabinero en 2022.

Los presos fugados en Chile fueron identificados como Jairo González, condenado a presidio perpetuo calificado por robo con homicidioClaudio Fornes, imputado por el mismo delito; y Juan González, sentenciado a la pena máxima por el homicidio del cabo de Carabineros David Florido, ocurrido en junio de 2022.

Los presos fugados del Complejo Penitenciario de Valparaíso en Chile/ Fuente: NA
Los presos fugados del Complejo Penitenciario de Valparaíso en Chile/ Fuente: NA

De acuerdo con el director nacional de Gendarmería de Chile, Rubén Pérez, los internos escalaron desde su celda, cortaron barrotes y treparon hasta el cuarto nivel del módulo 105, donde tensaron una cuerda lanzada desde el exterior. Aprovechando la densa niebla de la madrugada, se lanzaron al estilo canopy y cruzaron el muro perimetral, logrando escapar sin ser detectados de inmediato.

Refuerzan las medidas de seguridad en Chile y Mendoza

Frente a la fuga, el gobierno chileno anunció más de una decena de medidas para reforzar la seguridad en sus cárceles. El ministro de Justicia, Jaime Gajardo, instruyó a Gendarmería a revisar el perímetro de todos los penales en un plazo de 24 horas y a presentar un informe en 72 horas sobre la distribución de internos en celdas, entre otras acciones urgentes.

Mientras tanto, en Mendoza, las fuerzas de seguridad se mantienen en alerta máxima por el riesgo de que los evadidos intenten ingresar a Argentina a través de los pasos fronterizos de la cordillera.

También puedes leer

Delincuencia internacional

Alerta en Mendoza por la fuga de tres peligrosos presos chilenos

Contrataciones directas

Mendoza hará compras estatales por marketplace y pagos online

Inseguridad vial

Se entregó el conductor que atropelló, mató y huyó en Maipú

Estado del tiempo

Mendoza está bajo alerta de vientos, precipitaciones y Zonda

Boxeo Internacional

Alfonzo y Carrasco, los protagonistas del Cuna de Campeones III

FACPyR

Ramón Sánchez es candidato al sillón presidencial de la FACPyR

Te puede interesar

Investigación en curso

Encontraron restos humanos en un cañadón en El Nihuil

Delincuencia internacional

Alerta en Mendoza por la fuga de tres peligrosos presos chilenos

Contrataciones directas

Mendoza hará compras estatales por marketplace y pagos online

Inseguridad vial

Se entregó el conductor que atropelló, mató y huyó en Maipú

Estado del tiempo

Mendoza está bajo alerta de vientos, precipitaciones y Zonda

Boxeo Internacional

Alfonzo y Carrasco, los protagonistas del Cuna de Campeones III

FACPyR

Ramón Sánchez es candidato al sillón presidencial de la FACPyR

Maipú

Atropelló a un hombre, le provocó la muerte y después huyó

Fiesta de la Asunción

Lavalle vivió la Fiesta Patronal en honor a la Virgen María

TC 2000

El sanmartiniano Nicolás Palau hizo podio en General Roca

Estado del tiempo

Llega la ciclogénesis a la Argentina: así afectará a Mendoza

Impacto y proyección

Mendoza fortalece la gestión de sus parques industriales

primera nacional - zona b

El Lobo cambió y lo pudo dar vuelta para ser más líder que nunca

Wine Expo 2025

El caballero del vino argentino y el desafío de “pensar en las nuevas tribus”

Homenaje a San Martín

El museo de Boulogne Sur Mer recibió la imagen del Cerro de la Gloria

Alivio económico

Partido de los Jubilados pide que la exención de tasas sea en todo Mendoza

San Rafael

Dique El Nihuil: se tiñó de rosa el lago en el sur de Mendoza por los flamencos

Maiipú

Falleció un adolescente luego de estrellarse contra un árbol

En Santa Rosa

Recuperan en Mendoza caballos robados para vender sus carnes

En Rivadavia

Con el uso de una Taser salvaron la vida a un hombre atrincherado en Mendoza