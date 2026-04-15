Imputaron a un celador en Mendoza por abuso sexual a una alumna menor de edad

El hecho ocurrió en una escuela de General Alvear y derivó en la imputación de un celador por abuso sexual simple. El acusado fue detenido, apartado de su cargo y la causa avanza bajo estricta reserva por tratarse de una menor de edad.

Un grave suceso sacude al ámbito educativo de Mendoza, luego de que un celador de la escuela Carlos María de Alvear, ubicada en General Alvear, fue imputado por abuso sexual simple tras ser acusado de realizar tocamientos a una alumna menor de edad dentro del establecimiento. El caso generó conmoción en la comunidad educativa y activó los protocolos institucionales y judiciales correspondientes.

La investigación se encuentra en curso y bajo estricta reserva debido a la participación de una menor, lo que limita la difusión de detalles oficiales. Sin embargo, se confirmó que el acusado ya fue separado de su cargo y que la Justicia avanza con las actuaciones pertinentes.

¿Qué pasó en la escuela de General Alvear?

Según la denuncia radicada por la madre de la estudiante, el hecho habría ocurrido dentro de la institución educativa, en un contexto que ahora es materia de investigación judicial. A partir de esa presentación, se activaron los mecanismos de protección y se dio intervención inmediata a la Justicia.

El caso se encuadra dentro de los delitos contra la integridad sexual, específicamente como abuso sexual simple, una figura contemplada en el Código Penal argentino que sanciona conductas de índole sexual sin acceso carnal.

Tras conocerse la denuncia, las autoridades escolares avanzaron con la separación preventiva del celador, siguiendo los protocolos vigentes para este tipo de situaciones en el ámbito educativo.

¿Qué resolvió la Justicia en Mendoza?

El sospechoso fue detenido el lunes y, al día siguiente, la fiscal a cargo de la causa, Ivana Verdún, dispuso su imputación formal por el delito de abuso sexual simple.

Desde el Ministerio Público no brindaron mayores detalles sobre el expediente, en cumplimiento de las normativas que protegen la identidad y la integridad de la menor involucrada. Esta reserva es habitual en causas de este tipo y busca evitar la revictimización.

La imputación implica que la Justicia considera que existen elementos suficientes para vincular al acusado con el hecho denunciado, aunque la investigación continúa para determinar responsabilidades y eventuales agravantes.

¿Qué medidas se tomaron en la escuela?

En paralelo al avance judicial, la institución educativa aplicó el protocolo correspondiente, que incluye:

Separación inmediata del acusado de sus funciones

Comunicación a las autoridades educativas y judiciales

Acompañamiento a la alumna y su entorno familiar

Este tipo de medidas buscan garantizar la protección de la víctima y prevenir cualquier situación de riesgo dentro del establecimiento.

¿Cómo impacta este caso en la comunidad educativa?

El suceso generó preocupación en General Alvear, donde la comunidad educativa sigue de cerca el avance de la causa. Padres, docentes y autoridades se encuentran en estado de alerta ante la gravedad de la denuncia.

Casos como este reactivan el debate sobre los controles, la prevención y los mecanismos de actuación ante situaciones de abuso dentro de instituciones educativas. También ponen el foco en la importancia de la denuncia temprana y del acompañamiento a las víctimas.

¿Qué puede pasar en los próximos días?

La causa continuará con la recolección de pruebas, testimonios y pericias que permitan esclarecer lo ocurrido. En este tipo de investigaciones, los tiempos judiciales suelen estar marcados por la necesidad de preservar la integridad de la víctima y garantizar un proceso adecuado.

No se descarta que en los próximos días se definan nuevas medidas procesales respecto del imputado, mientras la fiscalía avanza en la reconstrucción del hecho.

Por ahora, el caso permanece bajo reserva, pero con una certeza: la Justicia ya interviene y el proceso está en marcha para determinar responsabilidades en un hecho que conmociona a Mendoza.