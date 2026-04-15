Amenaza de tiroteo en una escuela de Las Heras e incertidumbre por la falta de protocolo

Un mensaje escrito en un baño generó pánico en la comunidad educativa de la escuela El Algarrobal. Intervino la Policía y la DGE pidió a las familias revisar las mochilas de sus hijos.

Una amenaza de tiroteo en la escuela 4-143 El Algarrobal, en Las Heras, encendió la alarma entre padres, alumnos y docentes, luego de que apareciera un mensaje intimidante escrito en los cerámicos de uno de los baños del establecimiento.

“Tiroteo escolar pronto”, decía el texto que rápidamente se viralizó y generó temor en la comunidad educativa. Ante la situación, intervino la Policía de Mendoza y la Dirección General de Escuelas (DGE) activó medidas de contención para las familias.

¿Qué pasó en la escuela de Las Heras?

El episodio ocurrió cuando se detectó la amenaza dentro del edificio escolar. A partir de ese momento, autoridades educativas y fuerzas de seguridad comenzaron a trabajar para garantizar la seguridad y llevar tranquilidad a los padres.

Desde la DGE confirmaron que durante dos jornadas habrá presencia de personal de Acompañamiento Escolar en la institución para atender consultas y brindar contención. Además, se dispuso la presencia policial para prevenir cualquier situación de riesgo.

¿Qué dijo la DGE sobre la amenaza?

La directora de Acompañamiento Escolar, Carina Gannam, reconoció que no existe un protocolo específico para este tipo de situaciones, aunque aseguró que ya están trabajando en una guía de acción que podría estar lista en unos 60 días.

“Estas situaciones no están contempladas ni han sucedido antes como para estar protocolizadas”, explicó la funcionaria, quien indicó que se evaluará a los estudiantes involucrados y se realizarán las derivaciones correspondientes si se detecta alguna problemática.

¿Por qué la DGE pidió revisar mochilas?

En medio de la preocupación, Gannam realizó un pedido que generó debate: sugirió a las familias que revisen las mochilas de sus hijos si lo consideran necesario.

“Tengamos la precaución como padres de saber qué están llevando a la escuela. Si es necesario revisar, no pasa nada. Son límites que los adultos debemos poner”, sostuvo.

También remarcó la importancia del diálogo en el hogar para abordar este tipo de situaciones y entender cómo perciben los adolescentes este tipo de amenazas.

¿Qué medidas se están tomando?

Mientras avanza la investigación para identificar a los responsables del mensaje, la Policía trabaja junto a la institución para esclarecer lo ocurrido.

Desde la DGE señalaron que, una vez identificados los estudiantes involucrados, se aplicarán las medidas correspondientes y se realizará un abordaje integral con el curso afectado.

Además, las autoridades insistieron en que este tipo de hechos no es aislado y forma parte de una problemática que se repite en distintos puntos del país.

Graves antecedentes en Mendoza de violencia escolar

En paralelo, la situación reavivó el debate sobre la seguridad en las escuelas y la preparación del sistema educativo frente a amenazas de este tipo, que si bien no son habituales, generan un fuerte impacto emocional en toda la comunidad. Padres y madres expresaron su preocupación no solo por lo ocurrido, sino también por la falta de herramientas claras para actuar ante estos escenarios.

Especialistas en convivencia escolar coinciden en que este tipo de mensajes, aunque muchas veces surjan como bromas o desafíos entre estudiantes, deben ser tomados con absoluta seriedad. La sola mención de un posible tiroteo activa protocolos de emergencia en otros países y obliga a revisar los mecanismos de prevención en el ámbito local.

En este contexto, también cobra relevancia el rol de las redes sociales y la circulación de contenidos vinculados a hechos violentos en escuelas de otras partes del mundo. Este fenómeno puede influir en adolescentes, que replican mensajes o conductas sin dimensionar las consecuencias que generan.

Por otra parte, desde el entorno educativo remarcan que estas situaciones requieren un abordaje integral que no se limite a lo disciplinario. La intervención de equipos técnicos, psicopedagogos y profesionales de la salud mental resulta clave para entender el origen del hecho y evitar su repetición.

En cuanto al funcionamiento institucional, la propia DGE reconoció que el episodio dejó en evidencia la necesidad de avanzar en protocolos específicos. La elaboración de una guía de acción no solo permitirá ordenar la respuesta ante futuras amenazas, sino también brindar mayor previsibilidad y tranquilidad tanto a docentes como a las familias.

Mientras tanto, la presencia policial en la escuela y el acompañamiento a los padres buscan contener la incertidumbre generada. Sin embargo, el episodio ya dejó una marca en la comunidad educativa, que ahora reclama medidas concretas para garantizar la seguridad de los estudiantes.

Finalmente, desde el ámbito oficial insistieron en que la prevención es una tarea compartida. La articulación entre escuela y familia aparece como un eje central para detectar señales de alerta a tiempo, promover el diálogo y evitar que este tipo de situaciones escale a escenarios más graves.