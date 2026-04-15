Selección Mendocina de ciclismo: cuándo corre y quiénes compiten en el Argentino de Ruta 2026

Mendoza ya tiene todo listo para competir en el Campeonato Argentino de Ruta 2026 en Río Cuarto, con un equipo que buscará ser protagonista y pelear por medallas en las principales categorías.

La Selección Mendocina de ciclismo se prepara para uno de los desafíos más importantes del año: el Campeonato Argentino de Ruta 2026, que se disputará del 17 al 19 de abril en Río Cuarto. Con categorías Elite, Sub 23, Damas y Ciclismo Adaptado, el equipo provincial buscará dejar su marca en una competencia que reúne a los mejores corredores del país y que históricamente ha tenido a Mendoza como protagonista.

¿Cuándo corre la Selección Mendocina en el Argentino de Ruta 2026?

El calendario oficial del campeonato ya está definido y tendrá como escenario el Autódromo Parque Ciudad de Río Cuarto, donde se desarrollarán pruebas contrarreloj y carreras en línea.

El cronograma principal es el siguiente:

Viernes 17 de abril

13:00: Contrarreloj varones Elite (38,4 km)

15:00: Contrarreloj varones Sub 23 (28,8 km)

16:30: Contrarreloj damas Elite (19,2 km)

Sábado 18 de abril

13:00: Prueba en línea varones Sub 23 (118,4 km)

Domingo 19 de abril

08:30: Prueba en línea damas Elite (96 km)

12:30: Prueba en línea varones Elite (153,6 km)

Estas pruebas serán clave para definir a los campeones nacionales en cada categoría y marcarán el nivel competitivo de cada provincia.

¿Quiénes integran la Selección Mendocina de ciclismo?

Mendoza llega con una delegación numerosa que combina experiencia y juventud, dos factores clave para aspirar a resultados importantes en el pelotón nacional.

En la categoría Elite, se destacan nombres como Iván Escudero, Matías Stern, Maximiliano Priario, Alejandro Durán y Nicolás Traico, quienes buscarán meterse entre los mejores del país.

En Sub 23, el representante será Leonardo Contreras, mientras que en Damas competirán Florencia Bajouth, Daiana Quiroga, Leonela Previley y Catherina Previley.

Además, Mendoza dirá presente en Ciclismo Adaptado con Federico Arrieta y Leonel Sappag, reflejando el crecimiento y la inclusión del ciclismo provincial.

¿Qué se juega Mendoza en el Campeonato Argentino de Ruta?

El Argentino de Ruta no es una competencia más dentro del calendario nacional. Se trata del suceso que define a los campeones argentinos y que posiciona a cada provincia en el mapa del ciclismo.

Para Mendoza, con una fuerte tradición en este deporte, la cita representa una oportunidad clave para ratificar su protagonismo histórico, medirse frente a otras potencias y continuar proyectando talentos.

El equipo llega con una combinación equilibrada de corredores experimentados y jóvenes en desarrollo, lo que le permite aspirar a buenos resultados tanto en las pruebas contrarreloj como en las exigentes carreras en línea.

Además, este tipo de competencias funcionan como una vidriera fundamental: muchos ciclistas buscan consolidarse a nivel nacional o dar el salto a equipos de mayor estructura, por lo que cada kilómetro cuenta.

¿Por qué este campeonato es clave para el ciclismo mendocino?

El rendimiento en el Argentino de Ruta impacta directamente en el desarrollo del ciclismo provincial. No solo define campeones, sino que también mide el nivel competitivo, potencia la visibilidad de los corredores y fortalece la identidad deportiva de Mendoza.

En Mendoza, donde el ciclismo tiene una fuerte tradición, este tipo de competencias son seguidas de cerca tanto por el ambiente deportivo como por los aficionados.

La expectativa está puesta en que la Selección Mendocina vuelva a posicionarse entre las mejores del país y continúe escribiendo su historia en el pelotón nacional.

Preguntas frecuentes sobre la Selección Mendocina en el Argentino de Ruta

¿Cuándo se corre el Argentino de Ruta 2026?

Se disputa del 17 al 19 de abril en Río Cuarto.

¿Qué categorías compiten?

Elite, Sub 23, Damas y Ciclismo Adaptado.

¿Cuándo corre la categoría Elite masculina?

El domingo 19 de abril a las 12:30, en una prueba de 153,6 km.

¿Quiénes representan a Mendoza?

Un equipo completo con presencia en todas las categorías, con figuras como Iván Escudero y Florencia Bajouth.

¿Dónde se disputa la competencia?

En el Autódromo Parque Ciudad de Río Cuarto.