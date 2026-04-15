Mendoza actualizó su registro de intentos de suicidio del último año

El último reporte oficial reveló que en Mendoza se registraron 787 intentos de suicidio en 2025, una baja interanual, pero con fuerte impacto en adolescentes, mujeres y departamentos específicos donde crece la preocupación sanitaria.

El Ministerio de Salud y Deportes de Mendoza difundió su informe epidemiológico 2025 y dejó al descubierto un panorama complejo en torno a la salud mental. Durante el último año se notificaron 787 intentos de suicidio en la provincia, lo que representa una disminución del 7,95% respecto de los 855 casos registrados en 2024. Sin embargo, lejos de ser un dato tranquilizador, el informe advierte sobre focos críticos, grupos vulnerables y la necesidad de reforzar las estrategias de prevención.

¿Qué muestran los datos sobre los intentos de suicidio en Mendoza?

El informe oficial confirma una leve baja en la cantidad total de casos, pero también expone patrones que se repiten y generan alarma en el sistema de salud.

Uno de los datos más relevantes es que el 65,18% de los episodios correspondieron a mujeres, consolidando una tendencia que se mantiene en los últimos años. A esto se suma que el grupo etario más afectado vuelve a ser el de 15 a 19 años, que por segundo año consecutivo lidera las estadísticas.

Esto posiciona a los adolescentes como el principal foco de atención para las políticas públicas, especialmente en lo que respecta a prevención, acompañamiento y detección temprana.

¿En qué departamentos de Mendoza se registran más casos?

La distribución territorial de los intentos de suicidio muestra diferencias marcadas dentro de la provincia.

El departamento de Las Heras encabezó el ranking con 164 casos, seguido por San Rafael con 122 y Guaymallén con 121.

Sin embargo, uno de los focos que más preocupa a las autoridades es el sur provincial. La suma de casos en San Rafael, General Alvear y Malargüe alcanzó los 278 episodios.

Esta cifra resulta significativa si se tiene en cuenta que la región tiene una población aproximada de 300 mil habitantes, lo que implica una alta tasa de notificación en relación a su densidad demográfica.

¿Qué pasa con los adolescentes y la reincidencia?

El informe también pone el foco en la reincidencia, un indicador clave para evaluar la gravedad del problema.

Si bien el 93% de las personas registró un único intento, un 7% presentó dos o más episodios. Dentro de ese grupo, los adolescentes vuelven a ser protagonistas de la estadística.

El 60% de los casos de reincidencia corresponde a jóvenes de entre 10 y 19 años, consolidando a este segmento como el de mayor vulnerabilidad.

Este dato refuerza la necesidad de implementar políticas específicas orientadas a la contención emocional, la intervención temprana y el seguimiento sostenido de los pacientes.

¿Qué rol juegan el alcohol y las drogas?

Otro de los aspectos analizados en el informe es la relación entre los intentos de suicidio y el consumo de sustancias.

El grupo de 25 a 34 años aparece como el más afectado por consumos problemáticos vinculados a estas crisis. En este segmento, la cocaína presenta mayor incidencia hasta los 44 años, mientras que la marihuana se detecta desde edades más tempranas, incluso desde los 15 años.

El alcohol, en tanto, muestra una presencia transversal en adultos de todas las edades, lo que evidencia que se trata de un factor de riesgo extendido en la población.

La combinación de consumo y crisis de salud mental complejiza el abordaje y exige estrategias integrales que contemplen ambas problemáticas.

¿Qué hospitales concentran más casos en Mendoza?

La red de salud pública cumple un rol central en la atención y contención de estos casos.

Cinco hospitales concentran más del 85% de las notificaciones. El Hospital Ramón Carrillo lidera con 224 casos, seguido por el Hospital Enfermeros Argentinos y el Hospital Lagomaggiore.

También cumplen un rol clave el Hospital Schestakow y el Hospital Notti, especialmente en la atención pediátrica.

Estos centros no solo reciben a los pacientes en situaciones de emergencia, sino que también realizan el seguimiento posterior, fundamental para evitar recaídas.

¿Qué recursos hay disponibles para prevenir el suicidio en Mendoza?

Desde el Gobierno provincial recordaron que existen herramientas gratuitas y confidenciales para quienes necesiten ayuda.

Entre los principales recursos se encuentran:

Línea de Prevención del Suicidio: 0800-999-0091

Servicio de emergencias: 911 ante riesgo inminente

Aplicación “Salud Mental Mendoza”

Guardias especializadas en hospitales públicos

Las autoridades insistieron en la importancia de pedir ayuda y de intervenir a tiempo, tanto desde el entorno familiar como desde las instituciones.

El desafío, ahora, no solo es sostener la baja en los casos, sino atacar los factores estructurales que mantienen en riesgo a miles de mendocinos, especialmente a los más jóvenes.