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Ulpiano Suarez y ex gobernadores en el desayuno de COVIAR, el sábado 7 de marzo.
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El gesto de Martín Aveiro a Ulpiano Suarez que reconfigura el escenario político de Mendoza

El diputado peronista dejó abierta la posibilidad de respaldar a un candidato radical y su definición impacta en el posicionamiento de Ulpiano Suarez en un escenario atravesado por la fragmentación política.

El escenario político de Mendoza comienza a mostrar señales tempranas de reconfiguración de cara a las elecciones de 2027, y una de las más relevantes surgió este miércoles durante una entrevista radial luego de las palabras del diputado nacional Martín Aveiro (PJ) considerando a Ulpiano Suarez (UCR) como candidato a gobernador de la provincia cuyana.

Durante su participación en el programa “Tenés que saberlo”, por Radio Post, el exintendente de Tunuyán fue consultado sobre una posibilidad incómoda dentro del peronismo: si apoyaría a un candidato radical a gobernador en Mendoza. Lejos de una negativa automática, Aveiro dudó, hizo una pausa y respondió: “Estoy convencido de que no puede haber un candidato que piense como Milei. Creo que sería oportuno hacer lo que haya que hacer”.

La frase, breve pero significativa, no solo evitó cerrar la puerta a un eventual acuerdo, sino que además introdujo un elemento central en el análisis político actual: el límite ideológico por sobre la pertenencia partidaria.

El diputado peronista dejó abierta la posibilidad de respaldar a un candidato radical y su definición impacta en el posicionamiento de Ulpiano Suarez en un escenario atravesado por la fragmentación política.

¿Por qué el gesto de Aveiro impacta en la figura de Ulpiano Suarez?

El planteo de Martín Aveiro adquiere mayor relevancia en un contexto donde el radicalismo mendocino ya no funciona como un bloque uniforme. La salida de Luis Petri de la Unión Cívica Radical para alinearse con La Libertad Avanza modificó el mapa político y obligó a redefinir qué representa hoy un candidato radical.

En ese escenario, la respuesta del diputado peronista no habilita cualquier alianza, sino que establece un criterio claro: la distancia respecto al pensamiento del presidente Javier Milei. Ese recorte redefine el universo de posibles acuerdos.

Dentro de ese marco, el nombre de Ulpiano Suarez aparece como uno de los dirigentes mejor posicionados. Su perfil moderado, su pertenencia a la UCR y sus definiciones públicas lo ubican por fuera del esquema libertario, lo que lo convierte en una figura compatible con el límite planteado por Aveiro.

El diputado peronista dejó abierta la posibilidad de respaldar a un candidato radical y su definición impacta en el posicionamiento de Ulpiano Suarez en un escenario atravesado por la fragmentación política.

¿Qué rol juega la fragmentación del radicalismo en Mendoza?

La decisión de Luis Petri de alejarse de la estructura formal de la UCR en Mendoza profundizó una división interna que ya se venía insinuando. Actualmente, el radicalismo muestra al menos dos líneas diferenciadas:

  • Un sector con mayor cercanía al oficialismo nacional
  • Otro con identidad partidaria tradicional y enfoque en la gestión local

En este último grupo se ubica Ulpiano Suarez, quien además ha reforzado su posicionamiento político con mensajes claros. En un acto reciente, expresó: “A mí de violeta no me van a pintar”, en referencia a la identidad asociada a La Libertad Avanza.

¿Se consolida una apertura a acuerdos transversales?

El gesto de Aveiro también se inscribe en una dinámica política más amplia. En los últimos meses se registraron acercamientos entre dirigentes de distintos espacios, entre ellos el vínculo entre Ulpiano Suarez y el intendente de Maipú, Matías Stevanato.

Estos contactos, que en otros momentos hubieran sido difíciles de imaginar, hoy encuentran una recepción más flexible en algunos sectores del peronismo. La posibilidad de construir acuerdos amplios comienza a instalarse como una alternativa frente a un escenario político fragmentado.

En ese sentido, la definición de Aveiro refuerza una idea que gana espacio: la prioridad podría centrarse en la construcción de mayorías políticas antes que en la rigidez de las estructuras partidarias.

El diputado peronista dejó abierta la posibilidad de respaldar a un candidato radical y su definición impacta en el posicionamiento de Ulpiano Suarez en un escenario atravesado por la fragmentación política.

¿Cómo influye el contexto nacional en Mendoza?

Las declaraciones del diputado peronista también se producen en un contexto nacional marcado por tensiones económicas y reconfiguración política. Martín Aveiro participó recientemente en una manifestación impulsada por sectores vinculados al gobernador bonaerense Axel Kicillof frente al Ministerio de Economía que conduce Luis Caputo.

En ese marco, expresó además su respaldo a una posible candidatura presidencial de Kicillof, lo que refleja un proceso de reordenamiento interno dentro del peronismo a nivel nacional.

El diputado peronista dejó abierta la posibilidad de respaldar a un candidato radical y su definición impacta en el posicionamiento de Ulpiano Suarez en un escenario atravesado por la fragmentación política.

¿Qué escenarios se abren rumbo a 2027?

De cara a las próximas elecciones a gobernador, Mendoza comienza a delinear un escenario más abierto de lo previsto. La fragmentación de los espacios políticos tradicionales y la aparición de nuevos ejes de discusión generan condiciones para alianzas menos rígidas.

En este contexto, el gesto de Martín Aveiro no pasa desapercibido. Sin definiciones explícitas, pero con señales claras, su posicionamiento introduce una variable que puede incidir en la construcción de futuros acuerdos.

A su vez, Ulpiano Suarez se consolida como una de las figuras a observar dentro del oficialismo provincial, en un tablero político que ya comenzó a moverse de cara a 2027.

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