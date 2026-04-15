Noticias Mendoza

API key not valid, or not yet activated. If you recently signed up for an account or created this key, please allow up to 30 minutes for key to activate.

Secciones

Mendoza
Crisis asistencial

PAMI en Mendoza: paro médico, demoras e incumplimientos afectan a 248 mil afiliados

El conflicto entre PAMI y los médicos prestadores escaló en Mendoza y ya impacta de lleno en la atención: hay reprogramaciones, demoras y servicios restringidos en medio de un paro nacional de 72 horas.

El sistema de salud para jubilados atraviesa horas críticas en Mendoza, debido a la disputa entre el PAMI y sus médicos prestadores derivó en un paro que deja a miles de afiliados en una situación de incertidumbre, con turnos suspendidos, atención limitada y dificultades para acceder a controles esenciales.

En una provincia donde el padrón supera los 248 mil beneficiarios, el conflicto no solo expone tensiones económicas, sino también un problema estructural que golpea directamente a los pacientes más vulnerables.

¿Qué está pasando con PAMI en Mendoza?

La medida de fuerza se enmarca en un paro nacional de 72 horas impulsado por médicos prestadores que rechazan cambios en el sistema de pagos. En Mendoza, donde trabajan cerca de 1.800 médicos de cabecera vinculados al PAMI, el impacto es dispar según el centro de atención.

Mientras algunos establecimientos funcionan con normalidad relativa, otros operan con guardias mínimas que solo atienden urgencias. Esta situación genera un cuello de botella que afecta principalmente a pacientes crónicos, adultos mayores con controles periódicos y personas que necesitan recetas o seguimientos médicos.

El resultado es claro: reprogramaciones masivas, incertidumbre y una atención fragmentada que pone en riesgo la continuidad de tratamientos.

¿Por qué los médicos del PAMI están de paro?

El eje del conflicto es el nuevo esquema de pago implementado por el PAMI. Desde el organismo sostienen que la reforma implica una mejora significativa en los ingresos médicos. Según explican, la cápita —el monto fijo que se paga por afiliado— pasó de 946 a 2.100 pesos, lo que representa un aumento superior al 120%.

Además, aseguran que el objetivo es ordenar el sistema, transparentar la facturación y reforzar los controles frente a posibles irregularidades detectadas en el esquema anterior.

Sin embargo, los médicos prestadores rechazan esta versión. Denuncian que el aumento es “engañoso” y que, en la práctica, implica una reducción de ingresos.

¿Cómo impacta el nuevo sistema de pago en Mendoza?

Según los profesionales, el cambio en la cápita vino acompañado de la eliminación de adicionales clave por consultas y prácticas médicas. Esto significa que, aunque el monto base sube, desaparecen ingresos variables que representaban una parte sustancial de la facturación mensual.

Gustavo Tanuz, referente de Appamia en Mendoza, explicó que el nuevo esquema puede implicar una caída significativa en los ingresos: de cifras que alcanzaban hasta 3 millones de pesos mensuales a montos cercanos a la mitad.

Este recorte, aseguran, hace inviable el sostenimiento de consultorios, especialmente si se tienen en cuenta los costos fijos como alquileres, sueldos de personal, impuestos y seguros.

¿Qué pasa con los afiliados de PAMI en Mendoza?

En el medio del conflicto quedan los afiliados, que hoy son los principales afectados. En Mendoza, miles de jubilados enfrentan dificultades concretas para acceder a la atención médica:

  • Turnos reprogramados sin fecha clara
  • Demoras en la entrega de recetas
  • Atención limitada a urgencias en algunos centros
  • Interrupciones en controles de enfermedades crónicas

Este escenario genera preocupación, especialmente en una población que depende de la continuidad médica para sostener tratamientos y prevenir complicaciones de salud.

¿Puede agravarse la situación en los próximos días?

Por ahora, el conflicto no tiene una resolución cercana. Mientras el PAMI sostiene que el nuevo modelo mejora la transparencia y eficiencia del sistema, los médicos advierten que se trata de un cambio regresivo que deteriora la calidad de atención.

Si no hay acuerdo, el escenario podría agravarse con nuevas medidas de fuerza, lo que implicaría más demoras e incumplimientos en la atención médica en Mendoza.

El caso deja en evidencia una tensión de fondo: cómo equilibrar los costos del sistema sin afectar a quienes dependen de él. En este contexto, los 248 mil afiliados mendocinos quedan atrapados en una disputa que combina números, política sanitaria y urgencias reales.

También puedes leer

En Río Cuarto

Selección Mendocina de ciclismo: cuándo corre y quiénes compiten en el Argentino de Ruta 2026

Crisis asistencial

PAMI en Mendoza: paro médico, demoras e incumplimientos afectan a 248 mil afiliados

Emergencia en la comuna

Incendio en Guaymallén: decretan la emergencia y suspenden trámites municipales

Costo de vida

Milei reaccionó tras la inflación de marzo en Argentina: qué dijo y por qué preocupa el 3,4%

World Gymnastics

Orgullo mendocino: dos jueces convocados a los Juegos Olímpicos de la Juventud

El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian.

Medio Oriente

Tensión entre Estados Unidos e Irán: propuestas nucleares, bloqueo en Ormuz y negociaciones sin acuerdo

Te puede interesar

General Alvear

Imputaron a un celador en Mendoza por abuso sexual a una alumna menor de edad

En Río Cuarto

Selección Mendocina de ciclismo: cuándo corre y quiénes compiten en el Argentino de Ruta 2026

Crisis asistencial

PAMI en Mendoza: paro médico, demoras e incumplimientos afectan a 248 mil afiliados

Emergencia en la comuna

Incendio en Guaymallén: decretan la emergencia y suspenden trámites municipales

Costo de vida

Milei reaccionó tras la inflación de marzo en Argentina: qué dijo y por qué preocupa el 3,4%

World Gymnastics

Orgullo mendocino: dos jueces convocados a los Juegos Olímpicos de la Juventud

El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian.
Medio Oriente

Tensión entre Estados Unidos e Irán: propuestas nucleares, bloqueo en Ormuz y negociaciones sin acuerdo

Giacobbe y Asociados

Encuesta nacional: Milei supera el 55% de imagen negativa y crece el malestar por el caso Adorni

Sospechan del origen

Incendio en la Municipalidad de Guaymallén: investigan si fue intencional

Luto en el rock

Dolor en el rock: falleció Felipe Staiti, el alma de los Enanitos Verdes

Actividad económica

Outlet de la Ciudad de Mendoza: más de 30 mil personas e impacto de 325 millones en ventas

Elecciones 2027

Ulpiano Suarez y la gobernación de Mendoza: “Me estoy preparando, no hay margen para la improvisación”

Abuso de poder

Escándalo en Mendoza: Carolina Jacky denuncia presiones, poder y violencia de género en la Justicia

Soberanía y poder

Autonomía municipal en Mendoza: Cornejo acelera la reforma constitucional para el 22 de abril

Consagratoria Gira

Hockey sobre patines: San Martín se consagró en Portugal

Con entrada Solidaria

Mendoza será sede de la Copa Sudamericana de Fútbol Fusión

Certamen Ecuménico

Italia y Euskadi, los campeones en la categoría Juego Internacional

Una gran propuesta

Gimnasio Gym Planet llega a cambiar el mercado tradicional

Aves de Argentina

Rescatan un ave en Mendoza: creían que era un cóndor andino, pero resultó ser otra especie

Abuso y violencia de género

Renuncia en el Gobierno de Mendoza: denuncias contra Marcelo D’Agostino e impacto político