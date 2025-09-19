El fenómeno meteorológico que alerta a Mendoza alcanzaría también a otras ocho provincias. Se estima que podría darse una acumulación de agua de entre 30 y 60 milímetros.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta por tormentas fuertes con granizo, las cuales podrían descargar en Mendoza y en otras ocho provincias del país.

El alerta, en esta oportunidad, alcanza también a Buenos Aires, La Pampa, Río Negro, San Luis, Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos y Corrientes.

Según el reporte emitido recientemente, en las zonas mencionadas, “el área será afectada con tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Se espera que las mismas estén acompañadas principalmente por abundante caída de agua, además de actividad eléctrica frecuente, ráfagas y ocasional caída de granizo“.

Además, precisaron que podrían registrarse valores de precipitación acumulada de entre 30 y 60 milímetros, pudiendo ser superados en forma puntual.

En algunos puntos, tal cual puede observarse en la gráfica del Servicio Meteorológico Nacional, el alerta es naranja. En este caso, “el área será afectada por lluvias y tormentas, algunas localmente fuertes o severas. Las mismas podrían estar acompañadas por intensos chaparrones, actividad eléctrica frecuente, granizo y ráfagas intensas de hasta 90 km/h“.

Las recomendaciones del Servicio Meteorológico