Mendoza Propone

Tras superar las pruebas finales de funcionamiento, el nuevo gasoducto de San Rafael será inaugurado el próximo 17 de junio. La obra permitirá ampliar la distribución de gas natural y abrirá una nueva etapa para el desarrollo del sur mendocino.

El gasoducto de San Rafael ya tiene fecha de inauguración. Luego de completar con éxito las últimas pruebas técnicas, el próximo miércoles 17 de junio quedará oficialmente habilitada una de las obras de infraestructura más importantes de las últimas décadas en el sur de Mendoza, un proyecto que permitirá otorgar nuevas factibilidades de gas natural a miles de usuarios.

El acto oficial se realizará desde las 14.30 en la Planta de Regulación Intermedia (PRI), ubicada a unos 400 metros al este del Arco de Ingreso sobre la Ruta Nacional 143.

¿Qué incluye la obra del gasoducto de San Rafael?

El proyecto contempla un importante tendido de cañerías desde la conexión con el gasoducto GasAndes hasta San Rafael, además de la construcción de plantas reguladoras, empalmes y toda la infraestructura necesaria para incrementar la capacidad de transporte y distribución de gas natural en el departamento.

La obra fue ejecutada por el Municipio de San Rafael y permitirá habilitar nuevas conexiones para familias, comercios, industrias, emprendimientos e instituciones que hasta ahora no podían acceder al servicio por falta de capacidad en la red.

La puesta en marcha del sistema representa un paso estratégico para el crecimiento económico y productivo de la región.

¿Qué pruebas se realizaron antes de la inauguración?

El director de Obras Municipales, Vicente Giannone, confirmó que actualmente se completan las últimas verificaciones técnicas vinculadas al proceso de odorización del gas.

Se trata de una etapa fundamental para la seguridad del sistema, ya que consiste en incorporar el olor característico que permite detectar posibles fugas.

“Estamos muy contentos, terminando y dando los últimos pasos con el gasoducto. Ya se está poniendo en marcha el equipo de odorización y realizando todas las pruebas necesarias”, explicó el funcionario.

Según detalló, los ensayos fueron realizados por especialistas y personal técnico que trabaja en la habilitación definitiva de la infraestructura.

¿Cuándo será la inauguración oficial?

Desde el municipio confirmaron que el acto de inauguración se realizará el próximo miércoles 17 de junio a las 14.30.

La ceremonia tendrá lugar en la Planta de Regulación Intermedia (PRI), donde se concentrarán autoridades, técnicos y representantes de diferentes sectores vinculados a una obra considerada histórica para el departamento.

“Ya la semana que viene está la inauguración programada, así que estamos a la espera de culminar esta obra tan importante para San Rafael”, señaló Giannone.

¿Qué deben hacer los vecinos para acceder al servicio?

Con la habilitación del gasoducto, numerosos sanrafaelinos ya comenzaron los trámites ante Ecogas para concretar sus futuras conexiones.

Desde las autoridades recomendaron a los interesados acercarse a la empresa distribuidora para recibir asesoramiento sobre los requisitos administrativos y técnicos necesarios para acceder al servicio.

Además, será indispensable contar con un gasista matriculado que realice las instalaciones internas y gestione los procedimientos exigidos por la normativa vigente.

“En Ecogas van a poder evacuar todas sus dudas y también contar con el acompañamiento de un matriculado que los ayudará con la parte técnica”, indicó Giannone.

¿Por qué el gasoducto es una obra histórica para San Rafael?

La nueva infraestructura permitirá ampliar significativamente la disponibilidad de gas natural en San Rafael y habilitar nuevas factibilidades para miles de usuarios que se encontraban en lista de espera.

El impacto no solo alcanzará a los hogares. También mejorará las condiciones para la radicación de inversiones, el crecimiento industrial, la expansión comercial y el desarrollo de nuevos emprendimientos.

En ese sentido, el gasoducto aparece como una herramienta clave para potenciar la competitividad del departamento y mejorar la calidad de vida de miles de vecinos.

Con la inauguración prevista para el 17 de junio, San Rafael comenzará una nueva etapa en materia energética, dejando atrás una de las principales limitaciones que frenaban el crecimiento de la región.