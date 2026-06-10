Mendoza Propone

La rápida intervención municipal y el aviso de los vecinos permitieron esclarecer el robo en una vivienda de Ciudad de Mendoza. El sospechoso fue detenido cuando intentaba escapar y se recuperó la totalidad de los elementos sustraídos.

Barrio Bombal volvió a ser escenario de un hecho de inseguridad que, en esta ocasión, terminó con un rápido esclarecimiento. Preventores de la Ciudad de Mendoza detuvieron este martes a un joven de 21 años acusado de cometer un robo en una vivienda ubicada sobre calle Tierra del Fuego, y lograron recuperar todas las herramientas y elementos que habían sido sustraídos.

La intervención se concretó gracias al alerta de vecinos de la zona y al trabajo coordinado entre el cuerpo de Preventores y la Policía de Mendoza, que permitió interceptar al sospechoso cuando intentaba escapar del lugar.

¿Cómo fue el robo en la vivienda del barrio Bombal?

Según se informó, el propietario de la vivienda regresó cerca de las 14 tras haberse ausentado durante la mañana y encontró signos de violencia en el portón de ingreso.

Al ingresar a la propiedad, advirtió movimientos extraños en el patio trasero. Desde una ventana observó al presunto autor del robo mientras intentaba huir saltando una medianera hacia una casa vecina.

Ante la situación, el damnificado pidió ayuda a un vecino que salió de inmediato a la vía pública para colaborar y dar aviso sobre lo ocurrido.

¿Cómo lograron detener al sospechoso?

Mientras se desarrollaba la situación, preventores municipales ya habían sido alertados por residentes del sector y acudieron rápidamente al lugar.

Gracias a la rápida respuesta operativa, los agentes lograron interceptar al sospechoso cuando intentaba darse a la fuga. El joven fue reducido por el personal de Preventores hasta la llegada de efectivos policiales y del jefe operativo, quienes concretaron su aprehensión formal.

Por disposición de la Ayudante Fiscal de Capital en turno, el detenido quedó a disposición de la Oficina Fiscal Capital, mientras que la víctima fue derivada al Polo Judicial para realizar la denuncia correspondiente.

¿Qué elementos recuperaron tras el procedimiento?

Durante el operativo se recuperó la totalidad de los objetos robados, entre los que se encontraban:

Un destornillador eléctrico.

Un taladro.

Una sierra caladora.

Una lijadora orbital.

Un minitorno.

Una caja de herramientas.

Varios rollos de cables.

Las autoridades destacaron que todos los elementos fueron recuperados y puestos nuevamente a disposición de su propietario.

¿Qué destacaron desde la Ciudad de Mendoza?

Desde el municipio remarcaron la importancia de la colaboración vecinal para detectar situaciones sospechosas y dar aviso de manera inmediata.

Además, subrayaron el trabajo permanente que realiza el cuerpo de Preventores en distintos puntos de la capital mendocina, con el objetivo de fortalecer la prevención del delito y complementar las tareas de seguridad junto a las fuerzas policiales.