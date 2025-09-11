Desde el Gobierno de Mendoza anunciaron cuál será el futuro inmediato de la chica que llevó un arma a la escuela en La Paz y efectuó algunos disparos, situación que mantuvo en vilo a la comunidad del Este de Mendoza durante cinco horas de máxima tensión.

La adolescente de 14 años atrincherada en La Paz, en Mendoza,con un arma de fuego en el colegio Marcelino Blanco será derivada a un centro de salud especializado en salud mental. Así lo confirmó la ministra de Seguridad, Mercedes Rus, durante la conferencia de prensa brindada junto a sus pares de Salud y Educación.

El futuro de la adolescente

“El objetivo se ha cumplido: esta niña está sana y salva y ahora está con el equipo de abordaje y luego será derivada a algún dispositivo de salud”, aseguró Rus, quien destacó que desde un primer momento se conformó un comité de crisis interdisciplinario.

La funcionaria remarcó que, por su edad, la adolescente es inimputable y su caso será abordado por el Equipo Técnico Interdisciplinario (ETI) del Gobierno de Mendoza, que trabajan en la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes.

“El organismo administrativo se hace cargo, con los padres, obviamente. Ahí van a hacer un trabajo en conjunto“, precisaron fuentes vinculadas al caso.

Cómo actuó la Policía en el caso de la niña atrincherada

El operativo fue encabezado por el Grupo de Resolución de Incidentes y Secuestros (GRIS), que llegó en helicóptero. La negociadora Rocío Conti fue clave en el desenlace pacífico.

“Lograron que la niña desistiera de la actitud de empuñar el arma, que era riesgoso para ella porque ya no había nadie en el lugar, ya que todos fueron de inmediato evacuados“, detalló Rus.

La ministra también reveló que hablaron con el padre de la adolescente, un comisario de la Policía de San Luis, lo que les permitió contar con información “valiosa” sobre la situación.

Qué pasará con los compañeros de la escuela de La Paz

El ministro de Educación, Tadeo García Zalazar, confirmó que los estudiantes y docentes recibirán acompañamiento psicológico y pedagógico.

“Habrá una jornada de reflexión, donde habrá equipos pedagógicos para estar para los alumnos, docentes y padres que lo necesiten y para ver si hace falta profundizar algunas cosas“, adelantó.

Además, se reforzará la guardia en el hospital local para atender eventuales consultas vinculadas a la salud mental.

“Hay que poner a la escuela como centro del debate de cómo prevenir este tipo de situaciones que, esperemos, no se den nunca más”, cerró el ministro.

El momento de terror en el colegio

Todo comenzó cerca de las 9.30, cuando la alumna aprovechó un recreo para cargar la pistola calibre 9 milímetros de su padre. En el patio, frente a sus compañeros, efectuó tres disparos al aire.

Una testigo relató que la adolescente incluso llegó a apuntar a un compañero: “Le dijo que lo iba a matar y que iba a buscar a una profesora“.

Tras el tercer disparo, el pánico se apoderó de la escuela. Los estudiantes se encerraron en las aulas, algunos grabaron la escena y otros llamaron a la Policía. Finalmente, todos fueron evacuados al hospital local.