La última semana de agosto de 2025 será un escenario propicio para el inicio del mes en el que la cuenta regresiva para el fin del invierno comenzará a cumplir con un ciclo de días más largos y jornadas más estables en términos meteorológicos esperando la llegada de la primavera.

Mendoza comenzará desde mañana lunes con un ciclo mejora en el estado del tiempo luego de las últimas jornadas marcadas por el paso de una ciclogénesis que afectó principalmente El Litoral de Argentina y buena parte de Buenos Aires aunque con la influencia directa de un extenso frente frío.

Debido al retorno de la estabilidad es que hoy domingo las autoridades, tanto de Argentina como de Chile, decidieron la reapertura del Túnel Internacional Cristo Redentor, tras el último temporal sobre la Cordillera de los Andes que aún no permitió la habilitación del Paso Internacional Pehuenche en el sur de Mendoza.

Sin embargo desde mañana y durante toda la última semana de agosto el estado del tiempo en Mendoza será días con temperaturas mínimas entre los cinco y los 11 grados con un aumento gradual a lo largo de las siguientes jornadas y máximas entre los 22 y los 24 grados.

Reporte meteorológico para los próximos días en Mendoza

Domingo 24/08:

Viento: Circulación de norte a sur en forma débil a moderada, desde las 09:00 hs. hasta las 19:00 hs. Afectando principalmente zona Norte, zona Este y zona Sur de la Provincia, siendo más moderado en la franja Este.

Nubosidad: Amanece seminublado a nublado en Malargüe y Suroeste de San Rafael. Resto de la provincia con cielo generalmente despejado durante el transcurso del día.

Alta Montaña: Amanece despejado. A partir de las 13:00, nubosidad variable en zona Sur de alta montaña, sin precipitaciones.

Temperatura promedio en el llano:

Máxima: 17-18°C.

Mínima (Malargüe y Valle de Uco): -2°C. a -3°C. (probabilidad de heladas).

Mínima (Sur): 0°C. a 1°C.

Mínima (Norte y Este): 1°C. a 2°C.

Lunes 25/08:

Viento: Brisa leve del este, afectando zona Este y zona Sur de la Provincia, desde las 12:00. hasta las 20:00.

Nubosidad: Cielo generalmente despejado durante toda la jornada.

Alta Montaña: Cielo generalmente despejado durante todo el día y hacia la noche.

Temperatura promedio en el llano:

Máxima: 21°C.

Mínima (Malargüe y Valle de Uco): 0°C. (probabilidad de heladas parciales).

Mínima (Sur): 4°C.

Mínima (Norte y Este): 4°C. a 5°C.

A modo de anticipo:

Martes 26/08: Tiempo bueno en general, con seminubosidad alternando con cielo despejado. Máxima esperada de 21°C. Viento leve del norte desde el mediodía.

Viernes 29/08: Probabilidad de precipitaciones en varios sectores de la Provincia y alta montaña.

Se mantiene monitoreo de la situación meteorológica por parte de Dirección Provincial de Defensa Civil.