Noticias Mendoza

API key not valid, or not yet activated. If you recently signed up for an account or created this key, please allow up to 30 minutes for key to activate.

Secciones

Mendoza
Invierno 2025

Así estará el estado del tiempo en Mendoza en la despedida de agosto

La última semana de agosto de 2025 será un escenario propicio para el inicio del mes en el que la cuenta regresiva para el fin del invierno comenzará a cumplir con un ciclo de días más largos y jornadas más estables en términos meteorológicos esperando la llegada de la primavera.

Mendoza comenzará desde mañana lunes con un ciclo mejora en el estado del tiempo luego de las últimas jornadas marcadas por el paso de una ciclogénesis que afectó principalmente El Litoral de Argentina y buena parte de Buenos Aires aunque con la influencia directa de un extenso frente frío.

Debido al retorno de la estabilidad es que hoy domingo las autoridades, tanto de Argentina como de Chile, decidieron la reapertura del Túnel Internacional Cristo Redentor, tras el último temporal sobre la Cordillera de los Andes que aún no permitió la habilitación del Paso Internacional Pehuenche en el sur de Mendoza.

Sin embargo desde mañana y durante toda la última semana de agosto el estado del tiempo en Mendoza será días con temperaturas mínimas entre los cinco y los 11 grados con un aumento gradual a lo largo de las siguientes jornadas y máximas entre los 22 y los 24 grados.

Reporte meteorológico para los próximos días en Mendoza

Domingo 24/08:

Viento: Circulación de norte a sur en forma débil a moderada, desde las 09:00 hs. hasta las 19:00 hs. Afectando principalmente zona Norte, zona Este y zona Sur de la Provincia, siendo más moderado en la franja Este.

Nubosidad: Amanece seminublado a nublado en Malargüe y Suroeste de San Rafael. Resto de la provincia con cielo generalmente despejado durante el transcurso del día.

Alta Montaña: Amanece despejado. A partir de las 13:00, nubosidad variable en zona Sur de alta montaña, sin precipitaciones.

Temperatura promedio en el llano:
Máxima: 17-18°C.
Mínima (Malargüe y Valle de Uco): -2°C. a -3°C. (probabilidad de heladas).
Mínima (Sur): 0°C. a 1°C.
Mínima (Norte y Este): 1°C. a 2°C.

Lunes 25/08:

Viento: Brisa leve del este, afectando zona Este y zona Sur de la Provincia, desde las 12:00. hasta las 20:00.

Nubosidad: Cielo generalmente despejado durante toda la jornada.

Alta Montaña: Cielo generalmente despejado durante todo el día y hacia la noche.

Temperatura promedio en el llano:
Máxima: 21°C.
Mínima (Malargüe y Valle de Uco): 0°C. (probabilidad de heladas parciales).
Mínima (Sur): 4°C.
Mínima (Norte y Este): 4°C. a 5°C.

A modo de anticipo:

Martes 26/08: Tiempo bueno en general, con seminubosidad alternando con cielo despejado. Máxima esperada de 21°C. Viento leve del norte desde el mediodía.

Viernes 29/08: Probabilidad de precipitaciones en varios sectores de la Provincia y alta montaña.

Se mantiene monitoreo de la situación meteorológica por parte de Dirección Provincial de Defensa Civil.

También puedes leer

Promoción económica

Mendoza ofrece financiamiento para emprendedores y cooperativas

Fondos del Resarcimiento

Todo listo para el inicio de una obra de irrigación clave en un oasis de Mendoza

Invierno 2025

Así estará el estado del tiempo en Mendoza en la despedida de agosto

Corredor Bioceánico

El paso a Chile por Mendoza queda habilitado luego del último temporal

Hincha del Tomba

Hebe Casado opinó del polémico penal contra Independiente Rivadavia

Ciudad de Mendoza

Se dio cuenta que no estaba sola en casa y pudo salvarse a tiempo

Te puede interesar

El ministro Caputo y el presidente Milei buscan que llegan más inversiones.
Incertidumbre en el mercado

Corrida bancaria: el fantasma de la corrupción golpea al Gobierno

Promoción económica

Mendoza ofrece financiamiento para emprendedores y cooperativas

Fondos del Resarcimiento

Todo listo para el inicio de una obra de irrigación clave en un oasis de Mendoza

Invierno 2025

Así estará el estado del tiempo en Mendoza en la despedida de agosto

Corredor Bioceánico

El paso a Chile por Mendoza queda habilitado luego del último temporal

Hincha del Tomba

Hebe Casado opinó del polémico penal contra Independiente Rivadavia

Ciudad de Mendoza

Se dio cuenta que no estaba sola en casa y pudo salvarse a tiempo

Guaymallén

Escuchá tres adelantos de TREN: el power trío de Mendoza que sonará en el Le Parc

Conservación de especies

Captan la mayor migración libre de guanacos del mundo en Mendoza

San Rafael

Murió un joven luego de protagonizar un vuelco con su automóvil

Cuidados Paliativos

Desde el Notti respondieron a una denuncia de AMPROS por chicos con cáncer

Elecciones 2025

Pradines fulminó a Cornejo: “Pasó de Kirchner a Milei, es un capo”

Ciclismo de montaña

Mendoza recibe a los mejores exponentes del mountain bike nacional

Luego de días de viaje

Finalmente, el reactor de IMPSA llegó a Destilería de YPF de Luján de Cuyo

Estudiantes del departamento de General San Martín que ganaron la Copa Robótica Mendoza y que ahora irán a la final nacional.
Rumbo a la copa Argentina

Estudiantes de San Martín ganaron la Copa Robótica Mendoza

Paso a Chile cerrado

Mendoza, con Zonda y un frente frío con temporal de nieve

El más grande del país

El reactor de IMPSA se acerca a su destino final en Luján de Cuyo

En pleno reclamo

Un trabajador del INV murió tras una descompensación

Copa sudamericana

Godoy Cruz – Atlético Mineiro: así serán los cortes de calles

Cuna de Campeones III

Gino Renzo Pandolfino, el promotor más joven del país