

Mendoza
Cntingencias climáticas

Así la tormenta de granizo provocó daños y evacuaciones en San Carlos

Una fuerte tormenta con granizo azotó durante la madrugada al departamento de San Carlos y dejó como saldo importantes daños materiales y familias asistidas por el municipio.

Desde Acción Social informaron que en la noche, hasta las 4 de la mañana, fueron asistidas 47 familias, mientras que en la mañana de este domingo se continúa brindando ayuda a otras ocho familias.

El granizo castigó a San Carlos, San Rafael y parte de General Alvear

La zona más castigada fue La Consulta, especialmente en sectores de calle Los Indios, calle Gillardi y ahora Capiz. También se reportaron intensas precipitaciones de granizo en Chilecito, Paso de Las Carretas y Pareditas.

Si bien no hubo inconvenientes con el suministro eléctrico, todas las acequias, canales primarios y aluvionales colapsaron por la acumulación de agua y granizo.

Entre los daños registrados se destacan el derrumbe de techos en dos viviendas: uno corresponde a un taller mecánico que cedió por el peso del granizo y afectó a dos vehículos, y el otro a una zapatería.

En tanto, en el Centro de Salud de San Carlos se acumuló gran cantidad de hielo, lo que obligó a la intervención de personal municipal y Defensa Civil.

