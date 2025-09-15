La iniciativa de atrasar los relojes una hora en Argentina podría causar efectos negativos en la salud mental de las personas, produciendo, según una especialista que analizó el asunto en El Interactivo, “ansiedad”.

El debate sobre atrasar el reloj una hora en Argentina, con una media sanción de Diputados para el proyecto de cambio del huso horario, genera preocupación por el impacto en la salud mental y física, como el aumento de la ansiedad, el estrés, y la fatiga, debido a la alteración del “jet lag social” o desfasaje entre el reloj biológico y el horario oficial.

Aunque se busca sincronizar la hora con la solar para mejorar el rendimiento, algunos especialistas advierten sobre una posible “epidemia de insomnio” y desregulación de los ritmos circadianos, vinculándolos incluso a enfermedades neurodegenerativas.

Efectos de los cambios de atrasar el reloj en la salud

Alteraciones del sueño:

El cuerpo tarda en adaptarse a los nuevos horarios, lo que puede causar insomnio y somnolencia.

Aumento del estrés y la irritabilidad:

Los cambios bruscos en la rutina pueden generar mayor estrés e inestabilidad anímica.

Problemas de concentración:

Dificultades para concentrarse y fatiga son síntomas comunes tras un cambio horario.

Impacto en la salud mental:

Existe una relación directa entre las alteraciones del sueño y mayores tasas de ansiedad, depresión e incluso ideación suicida.

Desregulación circadiana:

La alteración de los ritmos biológicos (ritmos circadianos) se ha relacionado con problemas metabólicos y, a largo plazo, con un mayor riesgo de enfermedades neurodegenerativas como Alzheimer y Parkinson.

Diputados dio media sanción a un proyecto que busca modificar el huso horario oficial de la Argentina, reduciendo una hora al sistema actual.

La situación actual en Argentina

Argentina funciona con un huso horario GMT-3, que es una hora más adelantada de lo que le correspondería por su ubicación geográfica, generando un desfasaje entre la hora oficial y la hora solar.

Un proyecto de ley recibió media sanción en la Cámara de Diputados, buscando atrasar el huso horario para sincronizarlo mejor con la hora sola.

Los defensores de la iniciativa argumentan que mejoraría el uso de la luz natural y el descanso, mientras que los opositores, apoyados por expertos, señalan los potenciales riesgos para la salud y la necesidad de considerar políticas del tiempo.

Contexto global y tendencias

En otros países, la tendencia global es la abolición de los cambios de horario bianuales, favoreciendo el horario estándar permanente por sus beneficios para la salud y la productividad.

La decisión de Argentina de un posible cambio de huso horario se considera una oportunidad para tomar una decisión informada basada en evidencia científica.

El cambio de hora en Argentina podría generar ansiedad en muchas personas.

Paula Martínn, especialista en holística y numerología, indicó en el programa El Interactivo (lunes a viernes, de 12 a 14, por FM 91.7 y Ciudadano_News en Twitch): “La realidad es que el impacto que tiene el cambio de huso de horario es literalmente en la ansiedad”.

“Es lo primero que se nos presenta porque vivimos en un sistema en el que siempre estamos corriendo, tratando de llegar y poder satisfacer varias áreas de nuestra vida. Y de golpe te dicen, vamos a cambiar, aunque sea para adelante o para atrás, aunque el día no dure lo mismo. Cambia la dinámica, es importante en lo que es en el ánimo, la ansiedad“, reflexionó.

Admitió que, “es lógico lo que se plantea desde el cambio de huso por el tema de la luz y también es lógico para los chicos que van al colegio. Y también cambia en cómo nosotros arrancamos el día anímicamente, despertarnos y arrancar nuestras actividades con luz“.

“Lo que es la ansiedad es uno de los problemas que más se consulta en biodescodificación. Es algo que la mayoría de las veces, si lo miramos con una mirada más occidental, es la pastillita para calmar la ansiedad. Pero realmente en un tema tan importante es importante tratarlo“, dijo.

Al modificar su huso horario, la Argentina se desalinearía de países con los que mantiene intercambios comerciales y financieros.

Y añadió: “Porque después de la pandemia, lo que es enfermedades mentales o cuestiones de sanación a nivel emocional vinieron a la realidad con mucha impronta. Mucho movimiento hacia nosotros como una terapia alternativa y a los terapeutas y psiquiatras de lleno”.

“Pero lo que puntualmente genera el cambio de horario es el tema de la ansiedad de las personas. De no poder llegar, ya no llegar fin de mes. Ahora no llegás al final del día donde vos podés intentar llegar. El no poder conectar con uno mismo, con los deseos que uno quiere, es difícil por el sistema en el que vivimos”, consideró.

Remarcó que, “no es difícil trabajar de lo que amás, de lo que querés, de lo que realmente no te gusta, hacer tu día lo más bello posible. Todo eso queda en una respuesta bastante utópica. Hoy intentamos llegar a conectar con la felicidad de alguna forma los que podemos“.

“Si no estamos en un periodo de supervivencia. Imaginate si le sacas una hora, lo que te genera en el cerebro es que te están sacando una hora y literalmente te genera ansiedad automáticamente”, analizó.

Un estudio realizado en Mendoza mostró que el cambio permitiría ahorrar hasta un 40% de energía en las escuelas.

Señaló que, “la realidad es que hasta que vos te acostumbres a este cambio de horario te vas a seguir despertando al horario habitual. Te quiten o te den más tiempo en el huso horario. Pero la ansiedad repercute en dormir“.

“Pensá que hay cosas simples que tenemos que tener para una vida sana. La hidratación, el dormir, las horas de sueño son importantes. La parte de lo que consumimos y lo que nos rodea. Esto genera más presión en todos nosotros. Estamos acostumbrados a la estructura“, explicó.

Agregó que es, “algo que nos modifica, nos mueve los cimientos y de alguna forma repercute en lo emocional y en el sueño, en la ansiedad, en el malestar. No es algo muy bien visto ni desde el área del psicoanálisis. El cambio de horario no modifica que tu día siga funcionando igual. Lo que pasa es que para el cerebro sí hay una modificación y tenés que reestructurar tu día“.

“Una de las cosas que necesitamos para vivir sanamente es el contacto con la tierra, las plantas, el sol. Es fundamental. Entonces, repercute en los lugares donde hay más casos de depresión. Cuanta menos luz hay la persona más se encierra. Llevándolo más a la parte holística, nosotros nacemos con arquetipos que ya están establecidos y nos cuentan cómo somos“, amplió.

Si se aprueba el cambio de horario en Argentina, los relojes deberán atrasarse una hora, afectando rutinas, transporte y actividades diarias.

Apuntó que, “esto también hace que yo lo tome de una manera que no es la misma que la que está percibiendo otra persona por el cambio de huso horario. No es que todos nos vamos a volver depresivos porque no vean el sol”.

“Creo que sí hay personas que van a sufrir el cambio porque tienen más percepción, necesitan más de la luz solar que otras y el tema de la estructura porque es una hora la que quieren modificar. Que te modifica tu estructura. Uno tiene una estructura de vida que está llevando para poder levantarse, amanecer, llevar los chicos al colegio, empezar a trabajar y de golpe te modifican una hora. Es toda una estructura la que se mueve, no es una hora“, evaluó.

Y aconsejó: “Todos tenemos que saber cuál es nuestro arcano con el que entramos en esta vida para hacerla más amena”.

“Estamos transitando el año 9 que es de quiebre total. Los signos que tienen más fuego y más aire son los que más se pueden estar moviendo en este momento en la transformación. Esta transformación del año es difícil. Pero hay una parte que tenemos que poder nosotros más allá de lo que te digan. Que es esto de que se viene un cambio. Y si se viene un cambio metámonos en el barro y resolvamos. Este año trasmite eso, conectar con uno mismo“, concluyó.