Desde el 10 de noviembre, viajar en colectivo en el Gran Mendoza costará un 20% más.
La Subsecretaría de Transporte oficializó un nuevo cuadro tarifario que eleva el pasaje general de $1.000 a $1.200, con un segundo aumento previsto para enero de 2026, cuando la tarifa llegará a $1.400.
Dos etapas de aumento en el transporte
El incremento fue dispuesto mediante la Resolución 1656, publicada este viernes en el Boletín Oficial y firmada por el subsecretario de Transporte, Luis Eduardo Borrego.
El ajuste se aplicará de forma progresiva, a medida que se actualicen las validadoras del sistema SUBE.
Según la normativa, el objetivo es mantener el equilibrio del Fondo Compensador del Transporte —previsto por la Ley 9086— y sostener los subsidios provinciales que cubren la diferencia entre el costo operativo real y el valor que pagan los usuarios.
El nuevo esquema se apoya en estudios técnicos del Ente de la Movilidad Provincial (EMoP), presentados en audiencia pública y respaldados por el Decreto 189/25.
Tarifas generales y descuentos por uso frecuente
Desde el 10 de noviembre:
- Tarifa general: $1.200
- Estudiantes primarios: $480
- Estudiantes secundarios y universitarios: $600
- Jubilados: $600
- Descuentos por uso frecuente:
- Viajes 21 al 40 → $720
- Viajes 41 al 80 → $600
- Desde el viaje 81 → $960
Desde el 1° de enero de 2026, la tarifa general subirá a $1.400.
Gratuidad total: docentes, celadores, bomberos voluntarios, mayores de 70 años y personas con discapacidad continuarán viajando sin costo.
El nuevo cuadro tarifario también impactará en el Metrotranvía y en los servicios de media y larga distancia, que deberán adecuar sus precios según las mismas proporciones.
Tarifas del servicio diferencial
El aumento también alcanza a los servicios diferenciales, que tendrán dos etapas de actualización:
Desde el 10 de noviembre de 2025:
- Tarifa general: $1.900
- Tarifa Día Hábil (de 9 a 11 y de 14:30 a 16): $1.577
Desde el 1° de enero de 2026:
- Tarifa general: $2.280
- Tarifa Día Hábil: $1.893
Estos valores serán uniformes para todas las rutas diferenciales detalladas en el anexo de la resolución.
Cuáles son los servicios afectados
Entre los recorridos diferenciales incluidos figuran:
- 680: Aeropuerto – Centro (por Terminal)
- 740: Chacras de Coria – Centro
- 803: Maipú – Mendoza (por Vieytes – Boedo)
- 816: Coquimbito – Mendoza (por Acceso Este)
- 821: Maipú – Mendoza (por Sarmiento – Acceso Sur)
- 863: Recoaro – Mendoza
- 867: Tres Esquinas – Mendoza
La resolución aclara además que los abonos no serán válidos en los servicios diferenciales.
Lo que viene
Con este ajuste, el pasaje promedio en Mendoza superará los $1.000 por primera vez, y marcará una nueva etapa en la política tarifaria provincial, que busca sostener el sistema sin eliminar subsidios.
Los usuarios frecuentes seguirán contando con descuentos, pero deberán estar atentos a las validaciones SUBE y a los nuevos valores que se aplicarán en cada etapa.
Expresate
¿Qué opinás del nuevo aumento del transporte? Compartí tu experiencia en redes o en los comentarios.