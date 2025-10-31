Desde el 10 de noviembre, viajar en colectivo en el Gran Mendoza costará un 20% más.

La Subsecretaría de Transporte oficializó un nuevo cuadro tarifario que eleva el pasaje general de $1.000 a $1.200, con un segundo aumento previsto para enero de 2026, cuando la tarifa llegará a $1.400.

Dos etapas de aumento en el transporte

El incremento fue dispuesto mediante la Resolución 1656, publicada este viernes en el Boletín Oficial y firmada por el subsecretario de Transporte, Luis Eduardo Borrego.

El ajuste se aplicará de forma progresiva, a medida que se actualicen las validadoras del sistema SUBE.

Según la normativa, el objetivo es mantener el equilibrio del Fondo Compensador del Transporte —previsto por la Ley 9086— y sostener los subsidios provinciales que cubren la diferencia entre el costo operativo real y el valor que pagan los usuarios.

El nuevo esquema se apoya en estudios técnicos del Ente de la Movilidad Provincial (EMoP), presentados en audiencia pública y respaldados por el Decreto 189/25.

Tarifas generales y descuentos por uso frecuente

Desde el 10 de noviembre:

Tarifa general: $1.200

$1.200 Estudiantes primarios: $480

$480 Estudiantes secundarios y universitarios: $600

$600 Jubilados: $600

$600 Descuentos por uso frecuente: Viajes 21 al 40 → $720 Viajes 41 al 80 → $600 Desde el viaje 81 → $960



Desde el 1° de enero de 2026, la tarifa general subirá a $1.400.

Gratuidad total: docentes, celadores, bomberos voluntarios, mayores de 70 años y personas con discapacidad continuarán viajando sin costo.

El nuevo cuadro tarifario también impactará en el Metrotranvía y en los servicios de media y larga distancia, que deberán adecuar sus precios según las mismas proporciones.

Tarifas del servicio diferencial

El aumento también alcanza a los servicios diferenciales, que tendrán dos etapas de actualización:

Desde el 10 de noviembre de 2025:

Tarifa general: $1.900

$1.900 Tarifa Día Hábil (de 9 a 11 y de 14:30 a 16): $1.577

Desde el 1° de enero de 2026:

Tarifa general: $2.280

$2.280 Tarifa Día Hábil: $1.893

Estos valores serán uniformes para todas las rutas diferenciales detalladas en el anexo de la resolución.

Cuáles son los servicios afectados

Entre los recorridos diferenciales incluidos figuran:

680: Aeropuerto – Centro (por Terminal)

740: Chacras de Coria – Centro

803: Maipú – Mendoza (por Vieytes – Boedo)

816: Coquimbito – Mendoza (por Acceso Este)

821: Maipú – Mendoza (por Sarmiento – Acceso Sur)

863: Recoaro – Mendoza

867: Tres Esquinas – Mendoza

La resolución aclara además que los abonos no serán válidos en los servicios diferenciales.

Lo que viene

Con este ajuste, el pasaje promedio en Mendoza superará los $1.000 por primera vez, y marcará una nueva etapa en la política tarifaria provincial, que busca sostener el sistema sin eliminar subsidios.

Los usuarios frecuentes seguirán contando con descuentos, pero deberán estar atentos a las validaciones SUBE y a los nuevos valores que se aplicarán en cada etapa.

Expresate

¿Qué opinás del nuevo aumento del transporte? Compartí tu experiencia en redes o en los comentarios.