Bañarse en canales de riego en Mendoza: una práctica ilegal que provoca muertes

Pese a las advertencias oficiales y al endurecimiento de las sanciones, la costumbre de utilizar los cauces de riego para mitigar el calor continúa en distintos puntos de Mendoza. El uso recreativo de los canales ya provocó múltiples tragedias y expone fallas en la conciencia social y en los controles estatales.

La utilización de los canales de riego como espacios recreativos volvió a repetirse durante el verano en Mendoza, a pesar de los antecedentes de muertes y de las constantes advertencias de especialistas y autoridades. En los últimos dos años, más de diez personas murieron ahogadas en estos cauces, una situación que reabre el debate sobre la falta de prevención, el incumplimiento de las normas y los riesgos extremos que implica ingresar al agua.

¿Por qué es peligroso bañarse en los canales de riego?

Los canales de riego modernos presentan un riesgo elevado debido a su infraestructura. La impermeabilización con cemento, que reemplazó los cauces de tierra, genera una corriente mucho más veloz y resbaladiza. Esto impide que una persona pueda afirmarse o salir por sus propios medios una vez arrastrada por el agua, incluso en sectores que aparentan ser poco profundos.

¿Cuántas muertes provocó esta práctica en los últimos años?

La gravedad del problema quedó evidenciada en los registros oficiales. En 2023, tres jóvenes murieron en un canal del departamento de San Martín pese a los intentos de reanimación. Durante 2024, la cifra de fallecidos superó las siete personas, consolidando una tendencia alarmante, principalmente entre adolescentes y jóvenes que desoyen las prohibiciones vigentes.

¿Qué medidas tomó el Gobierno de Mendoza?

Para la temporada de verano, el Gobierno provincial reforzó las sanciones previstas en el Código Contravencional. Las multas por bañarse en canales de riego pueden alcanzar los 4 millones de pesos, con el objetivo de desalentar una conducta considerada de alto riesgo y completamente evitable.

¿Qué advierten las autoridades y los vecinos?

Desde el Ejecutivo provincial reiteraron el pedido de no ingresar a los cauces. “Pedimos a los jóvenes que no se bañen en los canales porque pueden resbalarse y la corriente los arrastrará provocando golpes y hasta la muerte”, señalaron funcionarios del área en declaraciones a Radio Regional.

En paralelo, vecinos de zonas rurales expresaron su preocupación por la reiteración de estos episodios. Muchos afirmaron que deben alertar a la policía o intervenir directamente para evitar tragedias. “Al vivir donde el canal pasa por la puerta de nuestra casa, vemos a jóvenes y hasta niños meterse a bañar”, relató un habitante de la zona, remarcando la frecuencia de rescates de emergencia.

¿Por qué continúan ocurriendo estos hechos?

La combinación entre la falta de conciencia social, la escasa vigilancia en áreas alejadas y la naturalización de una práctica ilegal convirtió a los canales de riego en escenarios recurrentes de tragedias evitables. Especialistas insisten en que no se trata de accidentes, sino de consecuencias previsibles de una conducta prohibida y extremadamente peligrosa.

Canales de riego en Mendoza

Los canales de riego en Mendoza, llamados acequias, son una extensa red histórica derivada de ríos como el Mendoza, Tunuyán, Diamante y Atuel, que irrigan el oasis mendocino para agricultura (especialmente viñedos) y arbolado urbano, funcionando con compuertas y turnos, aunque hoy se complementan con riego por goteo, incluyendo canales importantes como el Cacique Guaymallén, Jarillal y Civit .

Características principales:

Origen Histórico: Son un legado de los pueblos originarios (huarpes) y los Incas, que permitieron la vida productiva en una zona desértica.

Son un legado de los pueblos originarios (huarpes) y los Incas, que permitieron la vida productiva en una zona desértica. Red jerárquica: Se organizan en matrices (principales), ramas, hijuelas y acequias menores para distribuir el agua.

Se organizan en matrices (principales), ramas, hijuelas y acequias menores para distribuir el agua. Oasis de Riego: La provincia se divide en grandes oasis (Norte, Centro/Valle de Uco, Sur) abastecidos por diferentes cuencas fluviales.

La provincia se divide en grandes oasis (Norte, Centro/Valle de Uco, Sur) abastecidos por diferentes cuencas fluviales. Funciones: Irrigación agrícola (vitivinícola) y riego de plazas y arboledas urbanas (como el Tajamar).

Irrigación agrícola (vitivinícola) y riego de plazas y arboledas urbanas (como el Tajamar). Sistema de turnos: El agua se raciona mediante compuertas y hijuelas, asignando turnos a los agricultores.

Canales Emblemáticos:

Cacique Guaymallén: Atraviesa el Gran Mendoza, sirviendo como colector aluvional y de riego.

Atraviesa el Gran Mendoza, sirviendo como colector aluvional y de riego. Jarillal: Riega la zona norte de la ciudad.

Riega la zona norte de la ciudad. Civit: Importante canal urbano.

Importante canal urbano. Tajamar: Histórico canal entubado que abastece el casco céntrico.

Tecnificación:

Aunque el sistema de acequias es tradicional, Mendoza ha incorporado tecnología como riego por goteo, sensores y estaciones meteorológicas para optimizar el uso del agua, logrando gran eficiencia.

En resumen, los canales de riego son la columna vertebral del Oasis mendocino, un sistema ingenioso y ancestral que continúa adaptándose para sustentar la economía y el paisaje de la provincia.