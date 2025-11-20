La autoridad monetaria redujo nuevamente la tasa de referencia, lo que impactará en los rendimientos de depósitos, cauciones y otros instrumentos financieros.

El Banco Central bajó este jueves la tasa de interés de referencia del 22% al 20%, lo que provocará una caída generalizada en los rendimientos de plazos fijos y activos financieros. La medida se da en la previa de una nueva licitación de deuda en pesos.

¿Por qué el Banco Central bajó la tasa al 20%?

La reducción responde a la política monetaria que viene aplicando el Banco Central desde agosto para aflojar las condiciones financieras. La tasa de referencia, que se utiliza para absorber o inyectar liquidez a los bancos, pasa al 20% y arrastra al resto de los instrumentos del mercado.

¿Cómo reaccionaron las tasas del mercado?

Operadores financieros reportan que la tasa “Repo” entre bancos se mantiene en 22%, mientras que la tasa de caución cayó a 18%. Con esta baja, los rendimientos de instrumentos de corto plazo ajustan hacia abajo de manera inmediata.

¿Qué pasará con los plazos fijos?

En las próximas horas se espera una baja en la tasa de los plazos fijos tradicionales y en instrumentos vinculados como TAMAR y préstamos personales. El recorte se trasladará directamente al ahorrista, que verá un menor rendimiento en depósitos y fondos comunes de inversión.

¿Cómo afecta a la licitación de deuda del Gobierno?

La decisión se tomó antes de la licitación que se realizará el próximo miércoles para renovar vencimientos por $14,5 billones. Sin embargo, los canjes previos entre el Tesoro y el Banco Central redujeron el monto a refinanciar. Una tasa más baja tiende a abaratar el costo de la deuda de corto plazo.

¿Qué tendencia muestran las tasas desde agosto?

Desde las elecciones, las tasas de plazos fijos, BYMA (simultáneas), cauciones y préstamos muestran una tendencia descendente. Los recortes del Banco Central sobre la tasa de simultáneas de BYMA —referencia clave para el mercado— se trasladaron a toda la curva de rendimientos, empujando a la baja el costo del crédito y el retorno de los depósitos.