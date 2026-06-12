Mendoza Propone

La Ciudad de Mendoza pondrá en funcionamiento desde el 15 de junio los refugios Huentala y Azul para asistir a personas en situación de calle. Este año se amplió la capacidad a 80 plazas y se adelantó la apertura debido a las bajas temperaturas registradas en la provincia.

La Ciudad de Mendoza confirmó la apertura de los refugios de invierno 2026 para personas en situación de calle y vulnerabilidad social. A partir del lunes 15 de junio comenzarán a funcionar los espacios Huentala y Azul, que brindarán alojamiento nocturno, alimentación, acompañamiento social y asistencia integral a varones mayores de edad que atraviesan situaciones críticas.

La iniciativa fue formalizada este viernes mediante la firma de convenios entre el municipio encabezado por el intendente Ulpiano Suarez y diversas instituciones públicas, privadas y religiosas que participan de este operativo solidario.

La estrategia de asistencia se adelantó este año respecto de temporadas anteriores debido al descenso de las temperaturas y al incremento de personas que permanecen a la intemperie en distintos sectores del Gran Mendoza.

¿Cuántas plazas tendrán los refugios de invierno en Mendoza?

Una de las principales novedades para este invierno es el aumento de la capacidad de alojamiento.

Según informaron desde la comuna, los refugios contarán con un total de 80 plazas disponibles, distribuidas en 40 lugares para cada uno de los espacios habilitados.

La cifra representa un incremento de 10 cupos respecto al operativo desarrollado durante el invierno pasado.

Los refugios funcionarán todos los días entre las 20 y las 9 de la mañana siguiente, ofreciendo un espacio seguro para pasar la noche, acceder a una cena caliente, desayuno y acompañamiento profesional.

¿Por qué se adelantó la apertura de los refugios?

Durante la presentación oficial, Ulpiano Suarez explicó que la decisión de adelantar la puesta en marcha respondió a las condiciones climáticas que comenzaron a registrarse durante junio.

En los dos años anteriores, el programa había comenzado en julio, pero las bajas temperaturas y la realidad social detectada en las calles de la capital motivaron un cambio de estrategia.

El municipio destinará aproximadamente 42 millones de pesos para sostener el funcionamiento de los refugios entre el 15 de junio y el 31 de agosto, cubriendo personal especializado, logística y asistencia integral.

Además, desde la comuna señalaron que gran parte de las personas asistidas provienen no solo de la Ciudad de Mendoza, sino también de otros departamentos, otras provincias e incluso de países vecinos.

¿Qué servicios recibirán las personas alojadas?

La asistencia no se limitará únicamente al alojamiento nocturno.

Los refugios ofrecerán alimentación, espacios de higiene, acompañamiento social y seguimiento personalizado para intentar generar oportunidades de reinserción laboral y social.

Desde las organizaciones participantes destacaron que el objetivo principal es promover procesos de inclusión y no solamente brindar una respuesta de emergencia frente al frío.

Representantes de las fundaciones involucradas remarcaron que experiencias anteriores permitieron alcanzar resultados alentadores, incluyendo inserciones laborales y capacitaciones para quienes atravesaban situaciones de extrema vulnerabilidad.

Cómo funcionará el control de ingreso a los refugios

Uno de los aspectos novedosos de esta edición será la incorporación de tecnología para mejorar la organización y la seguridad.

Las autoridades confirmaron que se implementará un sistema de control biométrico para registrar el ingreso de las personas alojadas.

El objetivo es garantizar mayor transparencia, trazabilidad y orden en la asignación de los cupos diarios.

Además, cada refugio contará con un equipo interdisciplinario integrado por promotores de derechos, preventores municipales y efectivos de la Policía de Mendoza.

Desde el municipio explicaron que estas medidas buscan fortalecer la convivencia y brindar un entorno seguro tanto para los residentes como para los trabajadores que participan del operativo.

¿Quiénes participan en la organización de los refugios?

La apertura de los refugios es posible gracias a una amplia articulación entre organismos públicos, empresas, organizaciones sociales e instituciones religiosas.

Entre los participantes se encuentran la Fundación Huentala, la Fundación Grupo América, el Arzobispado de Mendoza, la Red Calle, Dalvian, la Club Sportivo Independiente Rivadavia, representantes del Gobierno provincial y diversas entidades comunitarias.

En el caso del Refugio Huentala, la Red Calle tendrá a su cargo la elaboración y distribución de las cenas diarias, mientras que el Grupo Huentala aportará los desayunos.

Por otra parte, el Refugio Azul contará con la colaboración de la Fundación Grupo América, Independiente Rivadavia y Dalvian. Las cenas serán organizadas mediante un esquema rotativo coordinado por parroquias de la Ciudad de Mendoza.

Un trabajo conjunto para enfrentar una problemática social compleja

Durante el acto de presentación, distintos referentes coincidieron en que la situación de las personas en situación de calle requiere respuestas integrales y sostenidas.

Desde las organizaciones participantes remarcaron la importancia del trabajo conjunto entre el sector público, el sector privado y las instituciones religiosas para generar oportunidades concretas de inclusión.

La apertura de los refugios de invierno vuelve a convertirse así en una de las principales herramientas de contención social frente a las bajas temperaturas, con el objetivo de proteger a quienes atraviesan las condiciones más difíciles durante los meses más fríos del año.