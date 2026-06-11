Mendoza Propone

La investigación comenzó por otra causa de abuso sexual y destapó una trama familiar que habría permanecido oculta durante años. El efectivo policial fue detenido tras confirmarse mediante estudios genéticos que era el progenitor biológico de uno de los hijos de su hermana.

Un caso de abuso sexual intrafamiliar conmociona a Mendoza luego de que un policía de 29 años fuera detenido e imputado por abuso sexual agravado, acusado de haber violado a su propia hermana durante años. La investigación tomó un giro decisivo cuando un análisis de ADN confirmó que el efectivo era el padre biológico de uno de los hijos de la víctima.

La causa, que se encuentra en manos del fiscal Federico Bergamín, especializado en Violencia de Género y Delitos contra la Integridad Sexual, permitió reconstruir una presunta historia de abusos sistemáticos dentro de una misma familia que se habría extendido durante décadas.

Cómo comenzó la investigación que terminó con la detención del policía

El expediente no se inició por una denuncia directa de la mujer, sino a partir de otra causa judicial. Mientras investigaba a uno de los hermanos de la víctima por el presunto abuso sexual de su propia hija, el fiscal recibió información que abrió una nueva línea investigativa.

Durante las declaraciones realizadas en Cámara Gesell, tanto la menor denunciante como otros testigos comenzaron a mencionar situaciones que excedían ampliamente el caso original. Fue entonces cuando surgió el nombre de una mujer del mismo grupo familiar que también habría sido víctima de abusos sexuales cometidos por integrantes de su entorno más cercano.

Con el avance de la investigación, la mujer, actualmente de 35 años, declaró ante la Justicia y relató que habría sufrido agresiones sexuales desde la adolescencia por parte de distintos familiares.

El estudio genético que reveló una verdad impactante

Uno de los puntos clave de la investigación fue determinar la identidad biológica del padre de uno de los hijos de la mujer, un niño de 10 años.

Según consta en el expediente, la víctima manifestó que desconocía quién era el progenitor del menor. A partir de esa declaración, los investigadores ordenaron una serie de estudios genéticos.

Inicialmente, el principal sospechoso fue el padre de la mujer, quien terminó detenido e imputado por abuso sexual con acceso carnal agravado por el vínculo. Sin embargo, los resultados descartaron que fuera el padre biológico del niño.

Lejos de cerrar la investigación, el ADN abrió una nueva hipótesis: el vínculo biológico correspondía a otro integrante del grupo familiar.

El sistema CODIS apuntó directamente al hermano policía

Tras ese hallazgo, los peritos profundizaron los análisis utilizando el sistema CODIS, una herramienta de identificación genética utilizada en investigaciones criminales.

Los nuevos cotejos orientaron las sospechas hacia uno de los hermanos de la víctima, un auxiliar que prestaba servicios en la Policía Rural Delegación Este.

Finalmente, el perfil genético obtenido coincidió con el del efectivo policial, confirmando que era el padre biológico del menor. Con esa evidencia incorporada a la causa, el fiscal ordenó su inmediata detención e imputación por abuso sexual agravado.

De acuerdo con fuentes vinculadas al expediente, cuando los efectivos llegaron para arrestarlo, el acusado ya tenía conocimiento de la situación judicial que atravesaba su familia. Según trascendió, habría manifestado: “Yo sé por qué vienen. Es por lo que están detenidos mi papá y mi hermano”.

Qué ocurre con los otros familiares investigados

La situación procesal de los otros dos familiares involucrados presenta diferencias.

Por un lado, las acusaciones contra el padre de la víctima se remontarían a hechos ocurridos varias décadas atrás, cuando ella era menor de edad. Debido al tiempo transcurrido, algunas de esas conductas podrían encontrarse prescriptas, por lo que su situación judicial continúa siendo analizada.

En tanto, otro de los hermanos permanece detenido desde hace aproximadamente dos meses en una unidad penitenciaria. En su caso, la prisión preventiva responde a la causa original por presunto abuso sexual contra una de sus hijas.